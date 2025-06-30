Эксперты ООН подтвердили ответственность России за теракт в Оленовке

Внутренний анализ ООН подтвердил, что убийство в Оленовке - это тщательно спланированное преступление РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"В ночь с 28 на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии №120 возле Оленовки Россия совершила позорный террористический акт. Тогда погибло более 50 украинских военнопленных, еще около 130 получили ранения. Сразу после взрыва Россия обвинила в этом Украину, заявив о якобы ударе ракетой HIMARS", - написал он.

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Что предшествовало

Напомню, что МККК и ООН выразили готовность расследовать теракт. Однако уже через 5 месяцев Миссия ООН по установлению фактов по Оленовке была распущена из-за отсутствия гарантий безопасности.

Со своей стороны, я неоднократно пытался встретиться с участниками Миссии ООН, чтобы передать материалы, которые есть в Украине. Миссия ни разу не согласилась с ними ознакомиться. Также я предлагал российской уполномоченной по правам человека совместно посетить место трагедии, на что тоже получил отказ.

ООН опровергло ложь РФ

И только через год ООН опровергла ложь РФ, заявив, что теракт в Оленовке "не был вызван ракетой HIMARS"!

Вместе с тем ООН никогда публично не обвиняла Россию в теракте, даже несмотря на имеющиеся доказательства.

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Материал с доказательствами

Однако недавно группа экспертов ООН отдельно опубликовала содержательный материал с доказательствами - внутренний анализ ООН показал, что именно РФ спланировала и осуществила атаку.

"Наконец вещи названы своими именами!" - отметил Лубинец.

Содержание доклада

В докладе установлено оружие и боеприпасы, которые Вооруженные силы РФ использовали для убийства украинских военнопленных, а также подробно рассмотрены планирование, организация и осуществление убийства. Анализируется ход расследований со стороны России, Украины и самой ООН, а также представлены дальнейшие рекомендации для Украины.

"Это важный документ, который должен стать мощным толчком для продолжения расследования. Боль украинцев за Оленовку страны никуда не делась. Мы настаиваем на расследовании и справедливом наказании виновных!" - подчеркнул омбудсман.

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Теракт в Оленовке

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Оленовка на временно захваченной территории Донецкой области вздании, где удерживали украинских военнопленных, произошел мощный взрыв.

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия.

В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.