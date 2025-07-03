Повітряне командування "Захід" розповіло про обставини загибелі пілота F-16 Максима Устименка

У ніч проти 29 червня пілот винищувача F-16 Максим Устименко під час відбиття повітряної атаки Росії знищив сім "шахедів". Розслідування встановить причини ушкодження літака, що призвели до загибелі Героя України.

Про це 3 липня під час церемонії прощання з пілотом розповів заступник командувача повітряного командування "Захід" бригадний генерал Олег Захарчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, тієї ночі, щоб відбити російську повітряну атаку, задіяли усі наявні вогневі засоби: зенітно-ракетні війська, ППО, вертольоти, винищувачі F-16.

"Чому, як правило, гинуть найкращі? Бо саме вони виконують найскладніші завдання. На той момент — лівобережна частина України була буквально вкрита шахедами. Їх було дуже багато", - сказав Захарчук.

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Він зауважив, що в умовах надзвичайно складної повітряної ситуації Максим Устименко обов'язково скористався б будь-якою можливістю врятуватись, якби такий шанс існував, оскільки був досвідченим і талановитим пілотом.

"Але, на жаль, виникла така ситуація, що шансу не було. Відвернути літак, який вже мав пошкодження, від населеного пункту і продовжувати керувати цим літаком — це дуже важка справа. Але пілот це виконав. Він дійсно герой", - додав бригадний генерал.

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Загибель пілота Максима Устименка

Нагадаємо, відбиваючи нічну атаку росіян в ніч на 29 червня загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. Він відвів ушкоджений F-16 від населеного пункту.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Устименку звання Героя України (посмертно).

3 липня у Києві попрощалися із пілотом F-16 Максимом Устименком, який загинув під час відбиття російської атаки 29 червня.

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