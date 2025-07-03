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Новини Авіакатастрофа F-16 Загибель пілота Максима Устименка
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Повітряне командування "Захід" розповіло про обставини загибелі пілота F-16 Максима Устименка

У Повітряних силах розкрили обставини загибелі пілота F-16 Максима Устименка

У ніч проти 29 червня пілот винищувача F-16 Максим Устименко під час відбиття повітряної атаки Росії знищив сім "шахедів". Розслідування встановить причини ушкодження літака, що призвели до загибелі Героя України.

Про це 3 липня під час церемонії прощання з пілотом розповів заступник командувача повітряного командування "Захід" бригадний генерал Олег Захарчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, тієї ночі, щоб відбити російську повітряну атаку, задіяли усі наявні вогневі засоби: зенітно-ракетні війська, ППО, вертольоти, винищувачі F-16.

"Чому, як правило, гинуть найкращі? Бо саме вони виконують найскладніші завдання. На той момент — лівобережна частина України була буквально вкрита шахедами. Їх було дуже багато", - сказав Захарчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З пілотом F-16 Максимом Устименком, який загинув під час відбиття атаки РФ, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

Він зауважив, що в умовах надзвичайно складної повітряної ситуації Максим Устименко обов'язково скористався б будь-якою можливістю врятуватись, якби такий шанс існував, оскільки був досвідченим і талановитим пілотом.

"Але, на жаль, виникла така ситуація, що шансу не було. Відвернути літак, який вже мав пошкодження, від населеного пункту і продовжувати керувати цим літаком — це дуже важка справа. Але пілот це виконав. Він дійсно герой", - додав бригадний генерал.

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Загибель пілота Максима Устименка

Нагадаємо, відбиваючи нічну атаку росіян в ніч на 29 червня загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. Він відвів ушкоджений F-16 від населеного пункту.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Устименку звання Героя України (посмертно).

3 липня у Києві попрощалися із пілотом F-16 Максимом Устименком, який загинув під час відбиття російської атаки 29 червня.

Також читайте: Літак F-16, яким керував загиблий пілот Павло Іванов, ймовірно, збила ракета РФ, - BBC

Автор: 

втрати (4483) F16 F-16 (695) пілот (86)


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Топ коментарі
+10
Так объяснил, шо них не сказал. Так чем повредило самолет?
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03.07.2025 21:36 Відповісти
+6
Хтось дуже потужно накосячів, ось такий висновок від цього виступу.
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03.07.2025 21:57 Відповісти
+4
я так розумію з тексту, що не шахед став причиною.
напрошується висновок ракета ппо
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03.07.2025 21:50 Відповісти
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Так объяснил, шо них не сказал. Так чем повредило самолет?
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03.07.2025 21:36 Відповісти
Хай кацапи голову ламають.
Неуй підказувати.
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03.07.2025 22:06 Відповісти
Не зрозуміло, то яка причина?
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03.07.2025 21:50 Відповісти
мабуть така як і чотири рази до того - літак наштовхнуся на уламки шахеда
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03.07.2025 23:11 Відповісти
я так розумію з тексту, що не шахед став причиною.
напрошується висновок ракета ппо
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03.07.2025 21:50 Відповісти
Як це вам вдалося зрозуміти це з тексту?
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03.07.2025 21:54 Відповісти
Дружній вогонь...
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03.07.2025 21:53 Відповісти
інформація відсутня як така - гундосного школа...
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03.07.2025 21:57 Відповісти
Хтось дуже потужно накосячів, ось такий висновок від цього виступу.
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03.07.2025 21:57 Відповісти
Так Яки Обставини????
Аби Голосно сказати Ні про що...
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03.07.2025 22:02 Відповісти
Майстри заголовків.
Туман війни.
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03.07.2025 22:23 Відповісти
Вже загинуло три пілоти і втрачено чотири літаки F-16 і ніяких пояснень.
Їжачок сховався у тумані.
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03.07.2025 22:43 Відповісти
Якщо зважати на технічні можливост ******** катапультних систем, то виникає припущення, що пілот не скористався катапультуванням через фізичну неспроможність це зробити, а вже потім через технічні несправності, бо ця система неодноразово дублюється на випадок технічних пошкоджень.
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03.07.2025 22:50 Відповісти
 
 