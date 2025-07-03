З пілотом F-16 Максимом Устименком, який загинув під час відбиття атаки РФ, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж
У Києві попрощалися із пілотом F-16 Максимом Устименком, який загинув під час відбиття російської атаки 29 червня.
Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.
Максим Устименко був у першій групі із 12 пілотів, які першими пройшли навчання на F-16 та літав на ньому з літа минулого року.
Саме F-16, який пілотував Максим, збив сім "шахедів" під час масованої російської атаки 29 червня 2025 року.
Устименка посмертно нагородили почесним знаком "Комбатантський хрест" за наказом головнокомандувача, а також нагрудним знаком Повітряних сил ЗСУ посмертно.
Загибель пілота Максима Устименка
Нагадаємо, відбиваючи нічну атаку росіян в ніч на 29 червня загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. Він відвів ушкоджений F-16 від населеного пункту.
Президент України Володимир Зеленський присвоїв Устименку звання Героя України (посмертно).
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Смерть проклятим москалякам. Друзі-пілоти за друга свого будуть нищити з подвійною силою виродків, які приповзли на нашу святу землю.
Слава Україні!!
Ймовірно, що від одного з таких "приманок" і "мисливців" загинув наш пілот.
а хрипате ******** сригнуло в Данію, сьогодні Києву приготуватися