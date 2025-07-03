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Новини Фото Загибель пілота Максима Устименка
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З пілотом F-16 Максимом Устименком, який загинув під час відбиття атаки РФ, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із пілотом F-16 Максимом Устименком, який загинув під час відбиття російської атаки 29 червня.

Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Максим Устименко був у першій групі із 12 пілотів, які першими пройшли навчання на F-16 та літав на ньому з літа минулого року.

Саме F-16, який пілотував Максим, збив сім "шахедів" під час масованої російської атаки 29 червня 2025 року.

Устименка посмертно нагородили почесним знаком "Комбатантський хрест" за наказом головнокомандувача, а також нагрудним знаком Повітряних сил ЗСУ посмертно.

Із загиблим пілотом F16 Устименком попрощалися у Києві
Із загиблим пілотом F16 Устименком попрощалися у Києві
Із загиблим пілотом F16 Устименком попрощалися у Києві
Із загиблим пілотом F16 Устименком попрощалися у Києві
Із загиблим пілотом F16 Устименком попрощалися у Києві

Дивіться: Доручив з’ясувати всі обставини загибелі пілота F-16 Устименка, - Зеленський. ВIДЕО

Загибель пілота Максима Устименка

Нагадаємо, відбиваючи нічну атаку росіян в ніч на 29 червня загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. Він відвів ушкоджений F-16 від населеного пункту.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Устименку звання Героя України (посмертно).

Читайте: Вулиці на честь загиблих пілотів Устименка і Меся з’являться у Харкові

Автор: 

поховання (205) F16 F-16 (694) пілот (86)


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Вічна пам'ять Герою.
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03.07.2025 13:56 Відповісти
Дуже боляче.. Вічна слава Герою!
Смерть проклятим москалякам. Друзі-пілоти за друга свого будуть нищити з подвійною силою виродків, які приповзли на нашу святу землю.
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03.07.2025 13:56 Відповісти
Прийми, Господи, душу Героя, що боронив Україну від московитів клятих! Памятаймо та незабуваймо, ціну ВОЛІ УКРАЇНИ!
Слава Україні!!
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03.07.2025 13:56 Відповісти
Зволікання зебілів при владі із відключенням мобільного інтернету під час повітряних атак дозволяє ворожим операторам дронів "Герань-2" з допомогою LTE-мережевого зв'язу перетворювати запрограмовані на певні маршрути і цілі БПЛА на маневрені зенітні дрони і приманки для літаків.
Ймовірно, що від одного з таких "приманок" і "мисливців" загинув наш пілот.
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03.07.2025 14:00 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!

а хрипате ******** сригнуло в Данію, сьогодні Києву приготуватися
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03.07.2025 14:02 Відповісти
 
 