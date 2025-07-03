С пилотом F-16 Максимом Устименко, погибшим при отражении атаки РФ, простились в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко, который погиб во время отражения российской атаки 29 июня.

Об этом сообщает Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

Максим Устименко был в первой группе из 12 пилотов, которые первыми прошли обучение на F-16 и летал на нем с лета прошлого года.

Именно F-16, который пилотировал Максим, сбил семь "шахедов" во время массированной российской атаки 29 июня 2025 года.

Устименко посмертно наградили почетным знаком "Комбатантский крест" по приказу главнокомандующего, а также нагрудным знаком Воздушных сил ВСУ посмертно.











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Гибель пилота Максима Устименко

Напомним, отражая ночную атаку россиян в ночь на 29 июня погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Он отвел поврежденный F-16 от населенного пункта.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Устименко звание Героя Украины (посмертно).

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