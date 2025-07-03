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Новости Фото Гибель пилота Максима Устименко
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С пилотом F-16 Максимом Устименко, погибшим при отражении атаки РФ, простились в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко, который погиб во время отражения российской атаки 29 июня.

Об этом сообщает Суспільне, информирует Цензор.НЕТ.

Максим Устименко был в первой группе из 12 пилотов, которые первыми прошли обучение на F-16 и летал на нем с лета прошлого года.

Именно F-16, который пилотировал Максим, сбил семь "шахедов" во время массированной российской атаки 29 июня 2025 года.

Устименко посмертно наградили почетным знаком "Комбатантский крест" по приказу главнокомандующего, а также нагрудным знаком Воздушных сил ВСУ посмертно.

С погибшим пилотом F16 Устименко простились в Киеве
С погибшим пилотом F16 Устименко простились в Киеве
С погибшим пилотом F16 Устименко простились в Киеве
С погибшим пилотом F16 Устименко простились в Киеве
С погибшим пилотом F16 Устименко простились в Киеве

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Гибель пилота Максима Устименко

Напомним, отражая ночную атаку россиян в ночь на 29 июня погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Он отвел поврежденный F-16 от населенного пункта.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Устименко звание Героя Украины (посмертно).

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Автор: 

захоронения (222) F-16 (574) пилот (86)


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Топ комментарии
+12
Вічна пам'ять Герою.
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03.07.2025 13:56 Ответить
+8
Дуже боляче.. Вічна слава Герою!
Смерть проклятим москалякам. Друзі-пілоти за друга свого будуть нищити з подвійною силою виродків, які приповзли на нашу святу землю.
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03.07.2025 13:56 Ответить
+7
Прийми, Господи, душу Героя, що боронив Україну від московитів клятих! Памятаймо та незабуваймо, ціну ВОЛІ УКРАЇНИ!
Слава Україні!!
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03.07.2025 13:56 Ответить
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Вічна пам'ять Герою.
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03.07.2025 13:56 Ответить
Дуже боляче.. Вічна слава Герою!
Смерть проклятим москалякам. Друзі-пілоти за друга свого будуть нищити з подвійною силою виродків, які приповзли на нашу святу землю.
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03.07.2025 13:56 Ответить
Прийми, Господи, душу Героя, що боронив Україну від московитів клятих! Памятаймо та незабуваймо, ціну ВОЛІ УКРАЇНИ!
Слава Україні!!
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03.07.2025 13:56 Ответить
Зволікання зебілів при владі із відключенням мобільного інтернету під час повітряних атак дозволяє ворожим операторам дронів "Герань-2" з допомогою LTE-мережевого зв'язу перетворювати запрограмовані на певні маршрути і цілі БПЛА на маневрені зенітні дрони і приманки для літаків.
Ймовірно, що від одного з таких "приманок" і "мисливців" загинув наш пілот.
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03.07.2025 14:00 Ответить
Вічна пам'ять Герою!

а хрипате ******** сригнуло в Данію, сьогодні Києву приготуватися
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03.07.2025 14:02 Ответить
да ты прав.хрипатая фсб шная харя полковник фсб буратино и его любовник ермак свалили.
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03.07.2025 14:22 Ответить
😥
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03.07.2025 14:22 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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03.07.2025 14:23 Ответить
Вічна слава і вічний сум..
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03.07.2025 14:26 Ответить
А чому фото героя не поставили?

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03.07.2025 14:55 Ответить
Вічного польоту, ВОЇНЕ!
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03.07.2025 14:56 Ответить
Вічна пам'ять Герою!!
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03.07.2025 15:02 Ответить
 
 