Воздушное командование "Запад" рассказало об обстоятельствах гибели пилота F-16 Максима Устименко

В ночь на 29 июня пилот истребителя F-16 Максим Устименко во время отражения воздушной атаки России уничтожил семь "шахедов". Расследование установит причины повреждения самолета, которые привели к гибели Героя Украины.

Об этом 3 июля во время церемонии прощания с пилотом рассказал заместитель командующего воздушного командования "Запад" бригадный генерал Олег Захарчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, той ночью, чтобы отразить российскую воздушную атаку, задействовали все имеющиеся огневые средства: зенитно-ракетные войска, ПВО, вертолеты, истребители F-16.

"Почему, как правило, погибают лучшие? Потому что именно они выполняют самые сложные задачи. На тот момент - левобережная часть Украины была буквально покрыта шахедами. Их было очень много", - сказал Захарчук.

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Он отметил, что в условиях чрезвычайно сложной воздушной ситуации Максим Устименко обязательно воспользовался бы любой возможностью спастись, если бы такой шанс существовал, поскольку был опытным и талантливым пилотом.

"Но, к сожалению, возникла такая ситуация, что шанса не было. Отвернуть самолет, который уже имел повреждения, от населенного пункта и продолжать управлять этим самолетом - это очень трудное дело. Но пилот это выполнил. Он действительно герой", - добавил бригадный генерал.

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Гибель пилота Максима Устименко

Напомним, отражая ночную атаку россиян в ночь на 29 июня погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Он отвел поврежденный F-16 от населенного пункта.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Устименко звание Героя Украины (посмертно).

3 июля в Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко, который погиб во время отражения российской атаки 29 июня.

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