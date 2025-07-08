За добу на фронті понад 180 боєзіткнень, ворог найбільше атакує на трьох напрямках, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 7 липня 2025 року, на фронті було зафіксовано 188 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по Україні

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3373 дрони-камікадзе та здійснили більш ніж п’ять тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 141 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Кіндратівка, Костянтинівка, Новомиколаївка, Водолаги, Олексіївка, Садки Сумської області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Приморське Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт противника.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири бойових броньованих машини, 41 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 172 безпілотних літальних апарати, 86 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув 11 керованих бомб, здійснив 286 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

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Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 19 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки та Загризового.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки, Ольгівки й Григорівки.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки та Виїмки, противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, ворог наступав у бік Миколаївки, Маркового, Предтечиного і Білої Гори.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки в районах Торецька та Диліївки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Новопавлівському напрямку ворог 30 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожі штурми поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.