За сутки на фронте более 180 боестолкновений, враг больше всего атакует на трех направлениях, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 7 июля 2025 года, на фронте было зафиксировано 188 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по Украине

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 68 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3373 дрона-камикадзе и осуществили более пяти тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 141 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Кондратьевка, Константиновка, Новониколаевка, Водолаги, Алексеевка, Садки Сумской области; Новопавловка Днепропетровской области; Приморское Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект противника.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1070 человек. Также украинские воины обезвредили четыре боевых бронированных машины, 41 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 172 беспилотных летательных аппарата, 86 единиц автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил 11 управляемых бомб, совершил 286 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

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Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг 19 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки и Загрызово.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григорьевки.

На Северском направлении, в районах Григорьевки и Выемки, противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, враг наступал в сторону Николаевки, Марково, Предтечино и Белой Горы.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районах Торецка и Делиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Разино, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Шевченко, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Алексеевка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Как информирует Генштаб, на Новопавловском направлении враг 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Свободное Поле и Новополье.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили четыре вражеских штурма вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.