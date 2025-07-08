ЄС закликає Китай тиснути на РФ, щоб вона припинила війну проти України, - міністерка Данії Б’ярре
Європейський Союз продовжуватиме закликати Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресивну війну проти України.
Про це заявила міністерка європейських справ Марі Б'ярре під час дебатів у Європарламенті щодо відносин між ЄС та Китаєм, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми перебираємо на себе головування у вирішальний для Європи час, коли геополітичний ландшафт кардинально змінюється. Агресивна війна Росії проти України є прямою загрозою нашій власній безпеці та фундаментальним викликом для ЄС. Ми дуже занепокоєні через підтримку Китаєм військових зусиль Росії", - сказала вона.
За словами міністерки, Китай як постійний член Ради Безпеки ООН несе особливу відповідальність за підтримання міжнародного порядку, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві.
"Ми продовжуватимемо закликати Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресивну війну. Дипломатична та матеріальна підтримка Росії з боку Китаю негативно впливає на відносини між ЄС та Китаєм", - додала Б'ярре.
"Європейський Союз і Китай залишаються важливими торговельними та економічними партнерами. Наша торгівля товарами та послугами становить понад 840 мільярдів євро. Обсяг інвестицій є аналогічним: 185 мільярдів євро китайських інвестицій в ЄС і 184 мільярди євро європейських інвестицій в Китай. Для розвитку наших відносин ми повинні шукати конкретні рішення, залишаючись при цьому твердими у відстоюванні власних інтересів і принципів", - підсумувала вона.
Напередодні Урсула фон дер Ляєн заявила, що рівень участі Китаю в підтримці воєнної економіки Росії, яка сприяє агресії Кремля проти України, відіграватиме ключову роль у формуванні подальшої політики Європейського Союзу щодо КНР.
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