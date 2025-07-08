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Новини Відносини РФ та Китаю
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ЄС закликає Китай тиснути на РФ, щоб вона припинила війну проти України, - міністерка Данії Б’ярре

Китай має тиснути на Росію. Заява Данії в ЄС

Європейський Союз продовжуватиме закликати Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресивну війну проти України.

Про це заявила міністерка європейських справ Марі Б'ярре під час дебатів у Європарламенті щодо відносин між ЄС та Китаєм, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми перебираємо на себе головування у вирішальний для Європи час, коли геополітичний ландшафт кардинально змінюється. Агресивна війна Росії проти України є прямою загрозою нашій власній безпеці та фундаментальним викликом для ЄС. Ми дуже занепокоєні через підтримку Китаєм військових зусиль Росії", - сказала вона.

За словами міністерки, Китай як постійний член Ради Безпеки ООН несе особливу відповідальність за підтримання міжнародного порядку, заснованого на Статуті ООН та міжнародному праві.

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"Ми продовжуватимемо закликати Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресивну війну. Дипломатична та матеріальна підтримка Росії з боку Китаю негативно впливає на відносини між ЄС та Китаєм", - додала Б'ярре.

"Європейський Союз і Китай залишаються важливими торговельними та економічними партнерами. Наша торгівля товарами та послугами становить понад 840 мільярдів євро. Обсяг інвестицій є аналогічним: 185 мільярдів євро китайських інвестицій в ЄС і 184 мільярди євро європейських інвестицій в Китай. Для розвитку наших відносин ми повинні шукати конкретні рішення, залишаючись при цьому твердими у відстоюванні власних інтересів і принципів", - підсумувала вона.

Напередодні Урсула фон дер Ляєн заявила, що рівень участі Китаю в підтримці воєнної економіки Росії, яка сприяє агресії Кремля проти України, відіграватиме ключову роль у формуванні подальшої політики Європейського Союзу щодо КНР.

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Данія (806) Китай (4750) Євросоюз (13818)


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Тіко опісля не питай "Хто там?"
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08.07.2025 13:36 Відповісти
Не закликайте ідіоти толерантні, а посилено готуйтеся до великої війни 3 світової , вже все зрозуміло ... не гайте час
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08.07.2025 13:36 Відповісти
Так Китай ротом Ван І офіційно заявив, що їм вигідна ця війна та вони не можуть допустити поразки рф, бо якщо росія програє, то США повністю переключаться на Китай.
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08.07.2025 13:37 Відповісти
Ідіоти, Китай вже відкрито заявив що він допомагає Сосії перемогти. Який нах. з Китаю почередник. Ви ще північну корею попросіть вплинути на *****
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08.07.2025 13:38 Відповісти
А Васька /Сі/ - слухає та їсть
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08.07.2025 13:42 Відповісти
 
 