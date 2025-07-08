РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13494 посетителя онлайн
Новости Отношения РФ и Китая
403 7

ЕС призывает Китай давить на РФ, чтобы она прекратила войну против Украины, - министр Дании Бьярре

Китай должен давить на Россию. Заявление Дании в ЕС

Европейский Союз будет продолжать призывать Китай давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну против Украины.

Об этом заявила министр европейских дел Мари Бьярре во время дебатов в Европарламенте по отношениям между ЕС и Китаем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы принимаем на себя председательство в решающее для Европы время, когда геополитический ландшафт кардинально меняется. Агрессивная война России против Украины является прямой угрозой нашей собственной безопасности и фундаментальным вызовом для ЕС. Мы очень обеспокоены из-за поддержки Китаем военных усилий России", - сказала она.

По словам министра, Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность за поддержание международного порядка, основанного на Уставе ООН и международном праве.

Читайте также: Если Си Цзиньпин нападет на Тайвань, он попросит Путина атаковать НАТО, - Рютте

"Мы будем продолжать призывать Китай давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну. Дипломатическая и материальная поддержка России со стороны Китая негативно влияет на отношения между ЕС и Китаем", - добавила Бьярре.

"Европейский Союз и Китай остаются важными торговыми и экономическими партнерами. Наша торговля товарами и услугами составляет более 840 миллиардов евро. Объем инвестиций является аналогичным: 185 миллиардов евро китайских инвестиций в ЕС и 184 миллиарда евро европейских инвестиций в Китай. Для развития наших отношений мы должны искать конкретные решения, оставаясь при этом твердыми в отстаивании собственных интересов и принципов", - подытожила она.

Накануне Урсула фон дер Ляйен заявила, что уровень участия Китая в поддержке военной экономики России, которая способствует агрессии Кремля против Украины, будет играть ключевую роль в формировании дальнейшей политики Европейского Союза в отношении КНР.

Также читайте: Китай использовал лазер против немецкого самолета во время операции ЕС в Красном море, - МИД ФРГ

Автор: 

Дания (614) Китай (3076) Евросоюз (17365)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЄС!
Постукай себе по лобі!
Тіко опісля не питай "Хто там?"
показать весь комментарий
08.07.2025 13:36 Ответить
Не закликайте ідіоти толерантні, а посилено готуйтеся до великої війни 3 світової , вже все зрозуміло ... не гайте час
показать весь комментарий
08.07.2025 13:36 Ответить
Так Китай ротом Ван І офіційно заявив, що їм вигідна ця війна та вони не можуть допустити поразки рф, бо якщо росія програє, то США повністю переключаться на Китай.
показать весь комментарий
08.07.2025 13:37 Ответить
Ідіоти, Китай вже відкрито заявив що він допомагає Сосії перемогти. Який нах. з Китаю почередник. Ви ще північну корею попросіть вплинути на *****
показать весь комментарий
08.07.2025 13:38 Ответить
А Васька /Сі/ - слухає та їсть
показать весь комментарий
08.07.2025 13:42 Ответить
3.15издоокі відкрито заявили про свою підтримку рашиському лайну мотивуючи це тим що їм вигідна війна.Кого ці толерасти занепокоєні закликають.Диктаторські режими прислухаються лише до брязкання зброї.
показать весь комментарий
08.07.2025 15:40 Ответить
ЄС знущається?
показать весь комментарий
08.07.2025 15:55 Ответить
 
 