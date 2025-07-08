ЕС призывает Китай давить на РФ, чтобы она прекратила войну против Украины, - министр Дании Бьярре
Европейский Союз будет продолжать призывать Китай давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну против Украины.
Об этом заявила министр европейских дел Мари Бьярре во время дебатов в Европарламенте по отношениям между ЕС и Китаем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы принимаем на себя председательство в решающее для Европы время, когда геополитический ландшафт кардинально меняется. Агрессивная война России против Украины является прямой угрозой нашей собственной безопасности и фундаментальным вызовом для ЕС. Мы очень обеспокоены из-за поддержки Китаем военных усилий России", - сказала она.
По словам министра, Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность за поддержание международного порядка, основанного на Уставе ООН и международном праве.
"Мы будем продолжать призывать Китай давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну. Дипломатическая и материальная поддержка России со стороны Китая негативно влияет на отношения между ЕС и Китаем", - добавила Бьярре.
"Европейский Союз и Китай остаются важными торговыми и экономическими партнерами. Наша торговля товарами и услугами составляет более 840 миллиардов евро. Объем инвестиций является аналогичным: 185 миллиардов евро китайских инвестиций в ЕС и 184 миллиарда евро европейских инвестиций в Китай. Для развития наших отношений мы должны искать конкретные решения, оставаясь при этом твердыми в отстаивании собственных интересов и принципов", - подытожила она.
Накануне Урсула фон дер Ляйен заявила, что уровень участия Китая в поддержке военной экономики России, которая способствует агрессии Кремля против Украины, будет играть ключевую роль в формировании дальнейшей политики Европейского Союза в отношении КНР.
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