Три виробники дронів-перехоплювачів отримали державні контракти, - Шмигаль

Держава розвиває ринок українських дронів-перехоплювачів. Вчора три виробники отримали державні контракти.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом маємо вже 4 контракти на понад 3 млрд грн. Будемо надалі масштабувати ці технології. Разом із першим віцепремʼєр-міністром Михайлом Федоровим зустрілися з Brave1, командою Мінцифри, виробниками дронів та найбільшими волонтерськими фондами України", - зазначив він.

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За словами Шмигаля, наразі уряд зосередився на забезпеченні безпілотниками наших воїнів на передовій.

Зокрема, велику увагу приділили дронам-перехоплювачам, які здатні протидіяти російським "шахедам".

Шмигаль нагадує, що президент поставив завдання розвивати цей напрям.

"І маємо вже чотири держконтракти з виробниками. Цього тижня також говорили з великими державними банками про кредитування виробників під держгарантії. Крім того, Міноборони веде перемовини з партнерами про залучення фінансування на закупівлю таких перехоплювачів. Досягнуто перших домовленостей. Консолідуємо зусилля заради безпеки й мирного майбутнього", - зазначив Шмигаль.

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Раніше Шмигаль заявляв, що найближчим часом очікуються відчутні результати щодо дронів-перехоплювачів.