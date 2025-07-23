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Новини Індустрія дронів
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Три виробники дронів-перехоплювачів отримали державні контракти, - Шмигаль

Денис Шмигаль

Держава розвиває ринок українських дронів-перехоплювачів. Вчора три виробники отримали державні контракти.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом маємо вже 4 контракти на понад 3 млрд грн. Будемо надалі масштабувати ці технології. Разом із першим віцепремʼєр-міністром Михайлом Федоровим зустрілися з Brave1, командою Мінцифри, виробниками дронів та найбільшими волонтерськими фондами України", - зазначив він.

Також читайте: Зеленський провів нараду щодо виробництва та закупівель дронів: Особливий акцент – на дронах-перехоплювачах

За словами Шмигаля, наразі уряд зосередився на забезпеченні безпілотниками наших воїнів на передовій.

Зокрема, велику увагу приділили дронам-перехоплювачам, які здатні протидіяти російським "шахедам".

Шмигаль нагадує, що президент поставив завдання розвивати цей напрям.

"І маємо вже чотири держконтракти з виробниками. Цього тижня також говорили з великими державними банками про кредитування виробників під держгарантії. Крім того, Міноборони веде перемовини з партнерами про залучення фінансування на закупівлю таких перехоплювачів. Досягнуто перших домовленостей. Консолідуємо зусилля заради безпеки й мирного майбутнього", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Міноборони: Виробники зброї зможуть включати відсотки за кредитами до собівартості продукції

Раніше Шмигаль заявляв, що найближчим часом очікуються відчутні результати щодо дронів-перехоплювачів.

Автор: 

Міноборони (7581) дрони (5153) Шмигаль Денис (4729)


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Топ коментарі
+6
А що ж тобі, падло, заважало надати контракти, коли ти було на багато вищій посаді?
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23.07.2025 10:55 Відповісти
+4
зельоні гниди швиденько засирають ефір після підписання законопроєкту №12414
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23.07.2025 10:51 Відповісти
+4
всі належать міндічу і ко?
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23.07.2025 10:55 Відповісти
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зельоні гниди швиденько засирають ефір після підписання законопроєкту №12414
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23.07.2025 10:51 Відповісти
А що ж тобі, падло, заважало надати контракти, коли ти було на багато вищій посаді?
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23.07.2025 10:55 Відповісти
тоді, умєров все бабло мародерив. шмигалю було не цікаво.
а, зараз, дуже дуже цікаво, міндічу в офшор, бабло вантажити тонами.
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23.07.2025 10:58 Відповісти
Страх перевірок НАБУ "правИльнЫх" виробників.
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23.07.2025 11:16 Відповісти
всі належать міндічу і ко?
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23.07.2025 10:55 Відповісти
Награбував і мріїє звалити ! А ці заяви - прикриття. Бо ОЧКО жим-жим ! Цими дронами ми тебе виколупаємо звідусіль !
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23.07.2025 10:56 Відповісти
грядут новиє распіли
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23.07.2025 11:03 Відповісти
Чергові фантастичні лярди на засекречені фірми Зеленского, Єрмака, і Арахамії. А в результаті ні на що. В крайньому випадку на якусь кількість застарілих дронів, які у військах відмовляються приймати. Коли НАБУ почала це розслідувати, то у лівий закон під виглядом правки, в порушення закону, приписали ліквідацію самостійності НАБУ та САП. Бо дістали вже своїми справами проти Зельоного шобла!
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23.07.2025 11:58 Відповісти
Дрони-перехоплювачи - афера. Без радарного наведення, це як Мюнгхаузен через димар качку полював. А радари тре мати та чимось більш швидкисним, чим дрони, захищяти від балістики.
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23.07.2025 12:14 Відповісти
Не вірно є ІЧ камера, тепловий шлейф видно на достатню відстань для атаки, Шахед повільний 200-220 км, дрони 350 і більше км. Також можна підніма дрони розвідники які будуть бачити краще переміщення шахедів. Та і поточними засобами траекторію шахедів контролюють досить точно.

Цікава зараз нова розробка китайців на 400-450 км/год, взагалі небзпека цих дронів у іншому зберегти їх, щоб не попали в руки криміналу і ті десь не продали. Необхідний повний контроль серійників, щоб в відео був прошитий і підтвердження відпрацювання.
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23.07.2025 12:26 Відповісти
Питання 1: 100 шахедів - 100 дронів - 100 операторів? Питання 2: Я правльно розумію, що дрони-перехоплювачи - китайськи - тобто ТТХ відомі "союзникам" - рашистам? Питання 3: перешкоди своїм же - іншим засобам ППО, літакам?
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23.07.2025 13:02 Відповісти
 
 