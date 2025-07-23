Три виробники дронів-перехоплювачів отримали державні контракти, - Шмигаль
Держава розвиває ринок українських дронів-перехоплювачів. Вчора три виробники отримали державні контракти.
Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Загалом маємо вже 4 контракти на понад 3 млрд грн. Будемо надалі масштабувати ці технології. Разом із першим віцепремʼєр-міністром Михайлом Федоровим зустрілися з Brave1, командою Мінцифри, виробниками дронів та найбільшими волонтерськими фондами України", - зазначив він.
За словами Шмигаля, наразі уряд зосередився на забезпеченні безпілотниками наших воїнів на передовій.
Зокрема, велику увагу приділили дронам-перехоплювачам, які здатні протидіяти російським "шахедам".
Шмигаль нагадує, що президент поставив завдання розвивати цей напрям.
"І маємо вже чотири держконтракти з виробниками. Цього тижня також говорили з великими державними банками про кредитування виробників під держгарантії. Крім того, Міноборони веде перемовини з партнерами про залучення фінансування на закупівлю таких перехоплювачів. Досягнуто перших домовленостей. Консолідуємо зусилля заради безпеки й мирного майбутнього", - зазначив Шмигаль.
Раніше Шмигаль заявляв, що найближчим часом очікуються відчутні результати щодо дронів-перехоплювачів.
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а, зараз, дуже дуже цікаво, міндічу в офшор, бабло вантажити тонами.
Цікава зараз нова розробка китайців на 400-450 км/год, взагалі небзпека цих дронів у іншому зберегти їх, щоб не попали в руки криміналу і ті десь не продали. Необхідний повний контроль серійників, щоб в відео був прошитий і підтвердження відпрацювання.