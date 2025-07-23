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Новости Индустрия дронов
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Три производителя дронов-перехватчиков получили государственные контракты, - Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Государство развивает рынок украинских дронов-перехватчиков. Вчера три производителя получили государственные контракты.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В общей сложности, имеем уже 4 контракта на более чем 3 млрд грн. Будем и далее масштабировать эти технологии. Вместе с первым вице-премьер-министром Михаилом Федоровым встретились с Brave1, командой Минцифры, производителями дронов и крупнейшими волонтерскими фондами Украины", - отметил он.

Также читайте: Зеленский провел совещание по производству и закупкам дронов: Особый акцент - на дронах-перехватчиках

По словам Шмыгаля, в данное время правительство сосредоточилось на обеспечении беспилотниками наших воинов на передовой.

В частности, большое внимание уделили дронам-перехватчикам, способным противодействовать российским "шахедам".

Шмыгаль напоминает, что президент поставил задачу развивать это направление.

"И имеем уже четыре госконтракта с производителями. На этой неделе также говорили с крупными государственными банками о кредитовании производителей под госгарантии. Кроме того, Минобороны ведет переговоры с партнерами о привлечении финансирования на закупку таких перехватчиков. Достигнуты первые договоренности. Консолидируем усилия ради безопасности и мирного будущего", - отметил Шмыгаль.

Также читайте: Минобороны: Производители оружия смогут включать проценты по кредитам в себестоимость продукции

Ранее Шмыгаль заявлял, что в ближайшее время ожидаются ощутимые результаты по дронам-перехватчикам.

Автор: 

Минобороны (9503) дроны (4329) Шмыгаль Денис (2777)


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Топ комментарии
+6
А що ж тобі, падло, заважало надати контракти, коли ти було на багато вищій посаді?
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23.07.2025 10:55 Ответить
+4
зельоні гниди швиденько засирають ефір після підписання законопроєкту №12414
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23.07.2025 10:51 Ответить
+4
всі належать міндічу і ко?
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23.07.2025 10:55 Ответить
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зельоні гниди швиденько засирають ефір після підписання законопроєкту №12414
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23.07.2025 10:51 Ответить
А що ж тобі, падло, заважало надати контракти, коли ти було на багато вищій посаді?
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23.07.2025 10:55 Ответить
тоді, умєров все бабло мародерив. шмигалю було не цікаво.
а, зараз, дуже дуже цікаво, міндічу в офшор, бабло вантажити тонами.
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23.07.2025 10:58 Ответить
Страх перевірок НАБУ "правИльнЫх" виробників.
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23.07.2025 11:16 Ответить
всі належать міндічу і ко?
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23.07.2025 10:55 Ответить
Награбував і мріїє звалити ! А ці заяви - прикриття. Бо ОЧКО жим-жим ! Цими дронами ми тебе виколупаємо звідусіль !
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23.07.2025 10:56 Ответить
грядут новиє распіли
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23.07.2025 11:03 Ответить
Чергові фантастичні лярди на засекречені фірми Зеленского, Єрмака, і Арахамії. А в результаті ні на що. В крайньому випадку на якусь кількість застарілих дронів, які у військах відмовляються приймати. Коли НАБУ почала це розслідувати, то у лівий закон під виглядом правки, в порушення закону, приписали ліквідацію самостійності НАБУ та САП. Бо дістали вже своїми справами проти Зельоного шобла!
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23.07.2025 11:58 Ответить
Дрони-перехоплювачи - афера. Без радарного наведення, це як Мюнгхаузен через димар качку полював. А радари тре мати та чимось більш швидкисним, чим дрони, захищяти від балістики.
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23.07.2025 12:14 Ответить
Не вірно є ІЧ камера, тепловий шлейф видно на достатню відстань для атаки, Шахед повільний 200-220 км, дрони 350 і більше км. Також можна підніма дрони розвідники які будуть бачити краще переміщення шахедів. Та і поточними засобами траекторію шахедів контролюють досить точно.

Цікава зараз нова розробка китайців на 400-450 км/год, взагалі небзпека цих дронів у іншому зберегти їх, щоб не попали в руки криміналу і ті десь не продали. Необхідний повний контроль серійників, щоб в відео був прошитий і підтвердження відпрацювання.
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23.07.2025 12:26 Ответить
Питання 1: 100 шахедів - 100 дронів - 100 операторів? Питання 2: Я правльно розумію, що дрони-перехоплювачи - китайськи - тобто ТТХ відомі "союзникам" - рашистам? Питання 3: перешкоди своїм же - іншим засобам ППО, літакам?
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23.07.2025 13:02 Ответить
 
 