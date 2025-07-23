Три производителя дронов-перехватчиков получили государственные контракты, - Шмыгаль

Государство развивает рынок украинских дронов-перехватчиков. Вчера три производителя получили государственные контракты.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В общей сложности, имеем уже 4 контракта на более чем 3 млрд грн. Будем и далее масштабировать эти технологии. Вместе с первым вице-премьер-министром Михаилом Федоровым встретились с Brave1, командой Минцифры, производителями дронов и крупнейшими волонтерскими фондами Украины", - отметил он.

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По словам Шмыгаля, в данное время правительство сосредоточилось на обеспечении беспилотниками наших воинов на передовой.

В частности, большое внимание уделили дронам-перехватчикам, способным противодействовать российским "шахедам".

Шмыгаль напоминает, что президент поставил задачу развивать это направление.

"И имеем уже четыре госконтракта с производителями. На этой неделе также говорили с крупными государственными банками о кредитовании производителей под госгарантии. Кроме того, Минобороны ведет переговоры с партнерами о привлечении финансирования на закупку таких перехватчиков. Достигнуты первые договоренности. Консолидируем усилия ради безопасности и мирного будущего", - отметил Шмыгаль.

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Ранее Шмыгаль заявлял, что в ближайшее время ожидаются ощутимые результаты по дронам-перехватчикам.