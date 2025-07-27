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Новини Мирні перемовини
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Путін знає, що час працює проти нього, тому веде війну з жорстокою інтенсивністю, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

очільниця МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у мирі, про що свідчить відкидання ним пропозицій президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання.

Про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер в інтерв’ю Die Welt, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Одне зрозуміло: Україна хоче миру, Росія – ні. Якби Путін справді був зацікавлений у мирі, він би вже розпочав переговори про припинення вогню. Президент США Трамп, так би мовити, подав йому на срібній тарелі Крим і кілька східних областей, а також виключив членство України в НАТО. І що робить Путін? Він продовжує вести проти країни війну на знищення",- заявила очільниця МЗС Австрії.

Майнль-Райзінгер зазначила, що РФ зазнає великих втрат на полі бою. На її думку, з часом це, а також погіршенням економічної ситуації, матиме вплив на рішення Кремля.

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"Колись труни в Росії почнуть накопичуватися. До цього додається катастрофічна економічна ситуація. Кремлю стає дедалі важче продовжувати цю війну. Путін знає, що час працює проти нього. Саме тому він веде війну з такою жорстокою інтенсивністю",- сказала дипломатка.

Раніше повідомлялося, що міністерка закодонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що сам по собі нейтралітет більше не гарантує безпеки Австрії.

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Автор: 

Австрія (993) перемовини (3040) путін володимир (24343) росія (66871)


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Топ коментарі
+1
І це вже в котрий раз.
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27.07.2025 17:17 Відповісти
+1
Дії Пуйла повинні професійно коментувати не політики , а психіатри. Пуйло -це шизофренік в найтяжчій стадії цієї хвороби, яка не виліковується. Найкращий терапевтичний засіб для Пуйла - гільотина,
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27.07.2025 17:18 Відповісти
+1
Кацапи ж біжать в атаку - то чого йому не воювати?
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27.07.2025 17:39 Відповісти
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Президент США Трамп, так би мовити, подав йому на срібній тарелі Крим і кілька східних областей, а також виключив членство України в НАТО. Джерело: https://censor.net/ua/n3565513

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27.07.2025 17:02 Відповісти
Багато рижий подав пуйлу на тарелі українського. Лише нас не запитав.
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27.07.2025 17:03 Відповісти
Мобилизация не состоявших в браке мальчиков это геноцид украинского народа этим занимаются джихадисты члены террористической организации ИГ проникшие во властные структуры Украины! 442 статья КК Украины!
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27.07.2025 17:59 Відповісти
Ну так, ну так, на думку європейських "геніальних" стратегів, кількість українців, готова прикривати їхні сраки, безлімітна. Подумаєш, 130-ти мільйонна країна воює з 20-ти мільйонною (якщо вже не менше), явно же час і ресурси не на стороні кацапів...
На кого ці дибільні казки розраховані, навіть хз.
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27.07.2025 17:11 Відповісти
Вам усім домовитись, як по-тихому кінчити бункерного облізлого карлика - два пальця обіцяти!
То займіться ділом замість безкінечних обговорень та висловлень мастурбованості, ***!
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27.07.2025 17:13 Відповісти
Знову Захід все повинен робити?
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27.07.2025 17:45 Відповісти
У вас хибні уявлення що до путіна, тому, що ви думаєте логічно і раціонально)
Взагалі ви уявлення не маєте як поведе себе рф, в одному ви праві- нейтралітет нічого не дає, москва вчинила анексію українських земель коли та була офіційно нейтральною країною,це факт!
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27.07.2025 17:15 Відповісти
І це вже в котрий раз.
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27.07.2025 17:17 Відповісти
Дії Пуйла повинні професійно коментувати не політики , а психіатри. Пуйло -це шизофренік в найтяжчій стадії цієї хвороби, яка не виліковується. Найкращий терапевтичний засіб для Пуйла - гільотина,
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27.07.2025 17:18 Відповісти
Ні в якому разі не можна визнавати ***** психичнохворим, щоб він таким чином не уникнув від відповідальності.
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27.07.2025 17:29 Відповісти
Визнавати- невизнавати, прикончити і кінці в воду.
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27.07.2025 17:48 Відповісти
Кожний дурник вважає себе розумнішим за Путіна.
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27.07.2025 17:20 Відповісти
Всі помруть колись. ***** здохне у перспективі. Він там на небі буде пишатись своїми територіальним надбаннями ? І заливати буде у вуха Богу, що він це робив для історії москалів.
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27.07.2025 17:38 Відповісти
Кацапи ж біжать в атаку - то чого йому не воювати?
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27.07.2025 17:39 Відповісти
Все дуже гарно - час працює проти москалів, але за нас. Це, звісно, дозволяє компенсувати різницю в людях і ресурсах. Профіт.
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27.07.2025 17:41 Відповісти
Якого хріна руде гівно Кримом і областями розпоряджається? Піаніст йому здав?
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27.07.2025 17:43 Відповісти
Президент США Трамп, так би мовити, подав йому на срібній тарелі Крим і кілька східних областей, а також виключив членство України в НАТО.

******!!!
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27.07.2025 17:59 Відповісти
 
 