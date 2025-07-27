Путін знає, що час працює проти нього, тому веде війну з жорстокою інтенсивністю, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у мирі, про що свідчить відкидання ним пропозицій президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання.

Про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер в інтерв’ю Die Welt, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Одне зрозуміло: Україна хоче миру, Росія – ні. Якби Путін справді був зацікавлений у мирі, він би вже розпочав переговори про припинення вогню. Президент США Трамп, так би мовити, подав йому на срібній тарелі Крим і кілька східних областей, а також виключив членство України в НАТО. І що робить Путін? Він продовжує вести проти країни війну на знищення",- заявила очільниця МЗС Австрії.

Майнль-Райзінгер зазначила, що РФ зазнає великих втрат на полі бою. На її думку, з часом це, а також погіршенням економічної ситуації, матиме вплив на рішення Кремля.

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"Колись труни в Росії почнуть накопичуватися. До цього додається катастрофічна економічна ситуація. Кремлю стає дедалі важче продовжувати цю війну. Путін знає, що час працює проти нього. Саме тому він веде війну з такою жорстокою інтенсивністю",- сказала дипломатка.

Раніше повідомлялося, що міністерка закодонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що сам по собі нейтралітет більше не гарантує безпеки Австрії.

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