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Новости Мирные переговоры
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Путин знает, что время работает против него, поэтому ведет войну с жестокой интенсивностью, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

глава МИД Австрии Майньль-Райзингер

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мире, о чем свидетельствует отвержение им предложений президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию.

Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью Die Welt, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Одно понятно: Украина хочет мира, Россия - нет. Если бы Путин действительно был заинтересован в мире, он бы уже начал переговоры о прекращении огня. Президент США Трамп, так сказать, подал ему на серебряном блюде Крым и несколько восточных областей, а также исключил членство Украины в НАТО. И что делает Путин? Он продолжает вести против страны войну на уничтожение",- заявила глава МИД Австрии.

Майнль-Райзингер отметила, что РФ несет большие потери на поле боя. По ее мнению, со временем это, а также ухудшением экономической ситуации, будет иметь влияние на решение Кремля.

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"Когда-то гробы в России начнут накапливаться. К этому добавляется катастрофическая экономическая ситуация. Кремлю становится все труднее продолжать эту войну. Путин знает, что время работает против него. Именно поэтому он ведет войну с такой жестокой интенсивностью",- сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что сам по себе нейтралитет больше не гарантирует безопасности Австрии.

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Австрия (839) переговоры (5103) путин владимир (31755) россия (96693)


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Топ комментарии
+3
У вас хибні уявлення що до путіна, тому, що ви думаєте логічно і раціонально)
Взагалі ви уявлення не маєте як поведе себе рф, в одному ви праві- нейтралітет нічого не дає, москва вчинила анексію українських земель коли та була офіційно нейтральною країною,це факт!
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27.07.2025 17:15 Ответить
+3
Дії Пуйла повинні професійно коментувати не політики , а психіатри. Пуйло -це шизофренік в найтяжчій стадії цієї хвороби, яка не виліковується. Найкращий терапевтичний засіб для Пуйла - гільотина,
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27.07.2025 17:18 Ответить
+2
Ну так, ну так, на думку європейських "геніальних" стратегів, кількість українців, готова прикривати їхні сраки, безлімітна. Подумаєш, 130-ти мільйонна країна воює з 20-ти мільйонною (якщо вже не менше), явно же час і ресурси не на стороні кацапів...
На кого ці дибільні казки розраховані, навіть хз.
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27.07.2025 17:11 Ответить
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Президент США Трамп, так би мовити, подав йому на срібній тарелі Крим і кілька східних областей, а також виключив членство України в НАТО. Джерело: https://censor.net/ua/n3565513

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27.07.2025 17:02 Ответить
Багато рижий подав пуйлу на тарелі українського. Лише нас не запитав.
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27.07.2025 17:03 Ответить
Ну так, ну так, на думку європейських "геніальних" стратегів, кількість українців, готова прикривати їхні сраки, безлімітна. Подумаєш, 130-ти мільйонна країна воює з 20-ти мільйонною (якщо вже не менше), явно же час і ресурси не на стороні кацапів...
На кого ці дибільні казки розраховані, навіть хз.
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27.07.2025 17:11 Ответить
Ну звідки ж цій європейці знати що 30-мільйонна країна не може нормально укомплектувати на постійній основі навіть 400-600 тис. людей на фронті?
Вочевидь вона може спиратись тільки на досвід ДСВ при розрахунках кількості мобілізованих, в там виходить що Україно легко може це зробити.
Вона ж не знає про потужну бусифікацію, потужне бронювання і як результат надпотужне ухиляння і СЗЧ.
Тому давай Сергійко всі претензії до Вави.
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27.07.2025 19:48 Ответить
Так настрочив, ніби мені на твою думку не *****...
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27.07.2025 20:41 Ответить
Вам усім домовитись, як по-тихому кінчити бункерного облізлого карлика - два пальця обіцяти!
То займіться ділом замість безкінечних обговорень та висловлень мастурбованості, ***!
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27.07.2025 17:13 Ответить
Знову Захід все повинен робити?
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27.07.2025 17:45 Ответить
У вас хибні уявлення що до путіна, тому, що ви думаєте логічно і раціонально)
Взагалі ви уявлення не маєте як поведе себе рф, в одному ви праві- нейтралітет нічого не дає, москва вчинила анексію українських земель коли та була офіційно нейтральною країною,це факт!
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27.07.2025 17:15 Ответить
І це вже в котрий раз.
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27.07.2025 17:17 Ответить
Ні в якому разі не можна визнавати ***** психичнохворим, щоб він таким чином не уникнув від відповідальності.
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27.07.2025 17:29 Ответить
Кожний дурник вважає себе розумнішим за Путіна.
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27.07.2025 17:20 Ответить
И только адекватные люди не сравнивают себя с дегенератом.
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27.07.2025 18:55 Ответить
Всі помруть колись. ***** здохне у перспективі. Він там на небі буде пишатись своїми територіальним надбаннями ? І заливати буде у вуха Богу, що він це робив для історії москалів.
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27.07.2025 17:38 Ответить
Кацапи ж біжать в атаку - то чого йому не воювати?
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27.07.2025 17:39 Ответить
Все дуже гарно - час працює проти москалів, але за нас. Це, звісно, дозволяє компенсувати різницю в людях і ресурсах. Профіт.
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27.07.2025 17:41 Ответить
Якого хріна руде гівно Кримом і областями розпоряджається? Піаніст йому здав?
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27.07.2025 17:43 Ответить
Президент США Трамп, так би мовити, подав йому на срібній тарелі Крим і кілька східних областей, а також виключив членство України в НАТО.

******!!!
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27.07.2025 17:59 Ответить
Так от воно шо. Треба просто перечекати, поки час з'їсть путіна, правильно?
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27.07.2025 18:38 Ответить
Ех, не засвоїв тупін казку Золота рибка.
Золота рибка-Трамп йому і Крим, і східні області, а старуха-тупін все незадоволений.
Йой, дострибається старуха, що рибка псіхане і буде їй песець.
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27.07.2025 18:48 Ответить
Захід може швидку зупинити цю війну навіть без постачання зброї та санкцій. Просто почати анульовувати громадянство та право на проживання всім представникам російської влади , олігархам , їх діткам та родичам , включно з депортацією назад на історичну батьківщину. І тоді оточення ху**ла само тихенько придушать його в бункері.
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27.07.2025 19:11 Ответить
А хіба час не працює також і проти України?((
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27.07.2025 19:19 Ответить
 
 