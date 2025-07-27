Путин знает, что время работает против него, поэтому ведет войну с жестокой интенсивностью, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер
Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мире, о чем свидетельствует отвержение им предложений президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию.
Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью Die Welt, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Одно понятно: Украина хочет мира, Россия - нет. Если бы Путин действительно был заинтересован в мире, он бы уже начал переговоры о прекращении огня. Президент США Трамп, так сказать, подал ему на серебряном блюде Крым и несколько восточных областей, а также исключил членство Украины в НАТО. И что делает Путин? Он продолжает вести против страны войну на уничтожение",- заявила глава МИД Австрии.
Майнль-Райзингер отметила, что РФ несет большие потери на поле боя. По ее мнению, со временем это, а также ухудшением экономической ситуации, будет иметь влияние на решение Кремля.
"Когда-то гробы в России начнут накапливаться. К этому добавляется катастрофическая экономическая ситуация. Кремлю становится все труднее продолжать эту войну. Путин знает, что время работает против него. Именно поэтому он ведет войну с такой жестокой интенсивностью",- сказала дипломат.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что сам по себе нейтралитет больше не гарантирует безопасности Австрии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На кого ці дибільні казки розраховані, навіть хз.
Вочевидь вона може спиратись тільки на досвід ДСВ при розрахунках кількості мобілізованих, в там виходить що Україно легко може це зробити.
Вона ж не знає про потужну бусифікацію, потужне бронювання і як результат надпотужне ухиляння і СЗЧ.
Тому давай Сергійко всі претензії до Вави.
То займіться ділом замість безкінечних обговорень та висловлень мастурбованості, ***!
Взагалі ви уявлення не маєте як поведе себе рф, в одному ви праві- нейтралітет нічого не дає, москва вчинила анексію українських земель коли та була офіційно нейтральною країною,це факт!
******!!!
Золота рибка-Трамп йому і Крим, і східні області, а старуха-тупін все незадоволений.
Йой, дострибається старуха, що рибка псіхане і буде їй песець.