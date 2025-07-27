Путин знает, что время работает против него, поэтому ведет войну с жестокой интенсивностью, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мире, о чем свидетельствует отвержение им предложений президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию.

Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью Die Welt, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Одно понятно: Украина хочет мира, Россия - нет. Если бы Путин действительно был заинтересован в мире, он бы уже начал переговоры о прекращении огня. Президент США Трамп, так сказать, подал ему на серебряном блюде Крым и несколько восточных областей, а также исключил членство Украины в НАТО. И что делает Путин? Он продолжает вести против страны войну на уничтожение",- заявила глава МИД Австрии.

Майнль-Райзингер отметила, что РФ несет большие потери на поле боя. По ее мнению, со временем это, а также ухудшением экономической ситуации, будет иметь влияние на решение Кремля.

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"Когда-то гробы в России начнут накапливаться. К этому добавляется катастрофическая экономическая ситуация. Кремлю становится все труднее продолжать эту войну. Путин знает, что время работает против него. Именно поэтому он ведет войну с такой жестокой интенсивностью",- сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что сам по себе нейтралитет больше не гарантирует безопасности Австрии.

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