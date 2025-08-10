УКР
Венс про майбутню угоду щодо завершення війни: І Україна, і Росія будуть незадоволені

Венс про потенційну мирну угоду

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти сторони за посередництва США.

Про це політик сказав в ефірі  Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Венс заявив, що припинення війни РФ проти України виглядає дуже непростим. 

"Якщо ви візьмете нинішню лінію зіткнення між Росією та Україною і спробуєте знайти якесь врегулювання шляхом переговорів, яке влаштує і українців, і росіян, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства, то це не зробить нікого надто щасливим", - сказав віцепрезидент США.

Зрештою, на думку Венса, жодній зі сторін не сподобається рішення, яке покладе край війні.

Читайте також: США закінчили з фінансуванням війни в Україні, ми хочемо мирного врегулювання, - Венс

"І росіяни, і українці, ймовірно, будуть незадоволені цим, але я не думаю, що ви можете сісти і провести ці переговори без лідерства президента Трампа",- сказав політик.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте також: Лідери Європи побоюються, що Трамп і Путін укладуть угоду, яку потім спробують нав’язати Україні, - NYT

Аляску віддай, мавпа з підфарбованими очима!
10.08.2025 19:32 Відповісти
І Каліфорнію нехай п.дор віддає, там же був кацапський форт Росс.
10.08.2025 19:40 Відповісти
+12
а з якого дива мразь,. маньячка, садистка, вонюча паскуда, убивця, гвалтівниця, викрадачка дітей расія мала би бути задоволена? по уму вонамала би згоріти у вогні, а цей недороблений вилупок турбується про її задоволення? у них в сша позакривалися психіатричні клініки???
10.08.2025 19:37 Відповісти
Аляску віддай, мавпа з підфарбованими очима!
10.08.2025 19:32 Відповісти
І Каліфорнію нехай п.дор віддає, там же був кацапський форт Росс.
10.08.2025 19:40 Відповісти
забери
10.08.2025 19:52 Відповісти
Такой себе американский Медведев!
10.08.2025 20:17 Відповісти
Венс з трампом, не забули, що це московіти прутня, пішли війною, проти Мирної України??? А США, «миролюбиво та з погрозами», розброївши Україну, третю ядерну державу, дали їй на заміну такий собі МЕМОРАНДУМ, який похапцем хєранти України, попідписували похапцем, бо США, ну дуже наполягали, під контролем московіта Єльцина??!! Кучмарик з родичами, і по сьогодні, на березі моря, за ці гроші жирує, мабуть, дуже страждаючи, за Україною та її Українців, яких убиває, його друг ******, воєнний злочинець??!!
10.08.2025 20:29 Відповісти
Проте нарік-журнагліст та спекулянт-шоумен будуть дуже задоволені.
10.08.2025 19:32 Відповісти
Чому стало так багато Венса?
1.Нобелівці вже прийняли рішення про кандидатуру на Премію Миру?
2. Нові відкриття по справі Епштейна? Й ядерна тьотка ГРІН валить проти Трампаусім своїм МАГАнатом? А ВЕНС й усі антиЄвропейці за його спиною знали , що торпедуючи справою Епштейна на виборах , колись покладуть під неї переможця їхнього задуму - тарана для приходу до влади?
3. Вкид про слабкі ВЕНИ Трампа то була прокладочка під ВЕНСА ?
4 СЛУЧАААЙНААА так Трамп декілька днів тому сказав що скоріше всього Його третього терміну не буде, а президентом може стати Венс ?



5.А чому саме ВЕНС зустрічався з Єрмаком та Умєровим - статус завхоза та секретаря його РНБО( з сім"єю у США) = статусу ВЕНСА?
10.08.2025 19:32 Відповісти
ДОРЕЧІ - а де Рубіо та Сибіга , чому Єрмак котрим знехтував Рубіо в останній приїзд до Білого Дому , так шикарно піариться ВЕНСОМ ?
Хйло виводить на арену КОЗИРА ?
10.08.2025 19:35 Відповісти
А ось цитата з промови Венса у Лондоні - "Трамп насправді не надто вірить в успіх на майбутній зустрічі, але, мовляв, він хоче дати шанс просто спробувати"
показати весь коментар
з якого моменту історії США ставлять за мету щастя росіян?
показати весь коментар
Не буде нiякоi угоди, навiть не мрiй
показати весь коментар
от дивиться!
у кожного з нас, хтось на війні!
у багато хто, на щиті або інваліди.
тепер давайте обговорювати:
капітуляція чи воювати далі?
будь які поступки плєшивому, це капітуляція!
воювати далі, це загинуть українці!
який вибір?
капітулювати та втратити останню надію на україну, та насрати на загиблих, чи воювати далі та врешті решт знищити ****** кацапію?
10.08.2025 19:36 Відповісти
тут мова трохи про інше. або втратити Україну або домогтися хоча б мінімальни прийнятних умов на данному етапі щоб зберегти державу, призупинити бойові дії, не втратити союзників і допомогу і скинути нарешті цих всратих клоунів які все просрали - і поміняти на більш притомну владу яка підготує країну до оборони як слід з тим щоб потім колись нагнути свинську *********. Але до цього ще дуже багато роботи і в першу чергу з головами нашого прАстова нарІда.
10.08.2025 19:46 Відповісти
тобто, україна, за сценарієм хорватії відіб'є свої кордрни?
чи кацапія, добровільно віддасть?
лєвацький мрійник пацифіст?
виключно ядерна програма врятує україну!
більше не залишилось надій!!!
10.08.2025 19:50 Відповісти
в тебе є план - починай його реалізовувати, а ми допоможемо
10.08.2025 19:55 Відповісти
звісно є.
але, мій родич, магістр фізик, зараз на нулі.
тому вся надія на тебе.
ой, ***, ти ж 73%.
на тебе нема надії!
10.08.2025 20:09 Відповісти
я не фізик. і в мене інші плани.
10.08.2025 20:12 Відповісти
і я не фізик, і в мене інші плани.
але. дочекаюсь фізика.
10.08.2025 20:19 Відповісти
так а навіщо ти пишеш про плани, які ти не хочеш втілювати в життя? тю, дивно.
10.08.2025 20:20 Відповісти
тобто, ти не віддупляєш, що таке плани на майбутнє?
ключове: "плани"!
10.08.2025 20:27 Відповісти
Потім колись. Це імхо ніколи ,або збираємось з силами зараз ,а або проект "Незалежна Україна" починає закриватися ...
10.08.2025 20:42 Відповісти
Поміняти на більш притомну владу? Треба, але ж де взяти притомних виборців?
10.08.2025 20:59 Відповісти
Без членства в НАТО, будь-яка угода лише відтермінує повторну агресію, бо #уйлу потрібна Одеса, Харків, а не лише депресивне окуповане ОРДЛО.
10.08.2025 21:23 Відповісти
Джудік, продавай нам зброю, інше тебе хай не хвилює...
10.08.2025 19:36 Відповісти
Мюнхен 2.0
Умиротворення агресора.
10.08.2025 19:36 Відповісти
Головна задача Вэнса залякати Україну тим що більше зброї США не дадуть.
10.08.2025 19:36 Відповісти
ГОЛОВНУ ЗАДАЧУ порішав у своїй заяві спецпредставник США у НАТО .
Спочатку вони присадили ЄС на ніби-то правильні умови для подальшого співіснування США +ЄС у НАТО , а потім кажуть - а тепер зробимо рашку партнером й будемо розділяти світ за територіями зайнятими силою...
Й ось тут й виходить на арену ВЕНС котрий ненавидить демократію й саму Європу з нею...
10.08.2025 19:41 Відповісти
а з якого дива мразь,. маньячка, садистка, вонюча паскуда, убивця, гвалтівниця, викрадачка дітей расія мала би бути задоволена? по уму вонамала би згоріти у вогні, а цей недороблений вилупок турбується про її задоволення? у них в сша позакривалися психіатричні клініки???
10.08.2025 19:37 Відповісти
Навпаки, в їх клініках вже тривалий час день відкритих дверцят...
10.08.2025 21:07 Відповісти
Не нервуйтеся так. Зараз втрата територій, а в близькому майбутньому і державності. Патріотів значно поменшало, так що на наступних виборах на виборчі дільниці прийдуть...
Ждуни і ухилянти.
10.08.2025 19:38 Відповісти
так і буде. злови зебіла-зроби фізичне зауваження йому за його голосування. вбивати не потрібно.
10.08.2025 19:43 Відповісти
"...Єслі тєми там вознікнут - сразу снять!
Біть нє нужно, а нє внікнут - разьяснять!..." (с)
10.08.2025 20:18 Відповісти
найкраще йому зробити відсрочку по хворобі. довічно.
10.08.2025 20:20 Відповісти
що невже довбойобів стане більше ніж 73%...
10.08.2025 20:05 Відповісти
Так. Порохоботи в основному 24.02.22 пішли на фронт. У нас, наприклад, тільки один зебіл затесався, на всю роту. Але він окунем поприкидався трохи і по догляду за двоюрідною тіткою звільнився.
10.08.2025 20:08 Відповісти
це у вас так склалось, а десь навпаки...
нагадаю що у війську відсоток голосів за зелебобика був +- такий самий як і серед цивільних.
10.08.2025 20:18 Відповісти
Де тільки не був за три роки, з ким тільки не спілкувався- фіг там. За Зеленського і голосували втомлені від АТО.
10.08.2025 20:28 Відповісти
та зараз кого не спитай за клована не голосували, думають що всі забули той треш з аватарками ******* влітку 19
10.08.2025 20:31 Відповісти
Та ж не питання, Україна не проти обміну територіями. Кацапи п...здують з кордонів 1991 року. Україна передає Аляску мокшам. От тобі задаволені українці та андрофаги. Як "дагаварняк" товариство?
10.08.2025 19:39 Відповісти
І що саме цікаво, що Україна передасть Аляску кацапам маючи такі самі на це повноваження що і США при передачі Москві українських земель.
10.08.2025 19:46 Відповісти
Лише Штати лишаться задоволеними....
10.08.2025 19:39 Відповісти
гоп стоп , поворот , їдемо на Белгород !
10.08.2025 19:40 Відповісти
ти думаєш тебе там не мобілізують?
10.08.2025 19:44 Відповісти
іх бін больной
10.08.2025 19:47 Відповісти
співчуваю.... пиріжки з мене якщо що.
10.08.2025 19:48 Відповісти
+++
10.08.2025 20:00 Відповісти
Компроміс це коли путін щось пообіця, а Україна має за це віддати території та виконати купу вимог, які призведуть до втрати суверенітету.
Уявляю наскільки важко буде путіну пообіцяти більше не нападать на Україну.
10.08.2025 19:41 Відповісти
є кордони і їх ніхто мінять не буде
10.08.2025 19:42 Відповісти
А чого важко? Він про це всі свої каденції говорив. Язик так і не відсох.
10.08.2025 19:47 Відповісти
Сарказм такий.
Он посланець Трампа на повному серьйозі говорить, що росія прийме цілий закон де пообіця не нападати на Україну та Європу.
10.08.2025 19:58 Відповісти
ну закінчили так і закінчили, нібито хтось очіував іншого.
писок вже стули...
10.08.2025 19:42 Відповісти
Таке враження що з головою в цього Венса неадекват.Це все рівно що під час другої світової треба було з гітлером домовлятися,а тепер путлером.
10.08.2025 19:43 Відповісти
Почитайте историю всю вторую мировую стороны вели сепаратные переговоры. Сперва Советы два раза предлагали перимирие немцам, потом немцы союзникам. И все ждали кто кого кинет
10.08.2025 20:03 Відповісти
Щось занадто багато сьогодні бородатої Кончіти Венс. Ще й корчить з себе якогось "супермена", нафарбована курва.
10.08.2025 19:43 Відповісти
Трамп розглядає можливість введення мит на Китай за купівлю російської нафти, але остаточне рішення ще не прийнято, - Джей Ді Венс
10.08.2025 19:45 Відповісти
"Успокойтесь. Вопрос с обедом рассмотрен и решен. Обеда не будет"
10.08.2025 20:05 Відповісти
маму свою отдай темнокожим афроамериканцам
10.08.2025 19:45 Відповісти
Порівнювати незадоволення агресора і не задоволення жертви це геніально ... Але думаю просто не буде домовленостей ...
10.08.2025 19:45 Відповісти
Погоджуюсь. Просто загострення на фоні подій між Азейбарджаном і Вірменією. Скоро пройде, як і тєма з 24 годинами.
10.08.2025 20:14 Відповісти
В цій історії головне що Рижий дасть блискавичну амністію Плешивому,знаття санкцій,припинення постачання зброї для України,ввів знову його в геополітику,далі всебічна торгівля з рашою ітд. і ітп.
10.08.2025 19:46 Відповісти
Трамп це Чемберлен 2 , дозволить кацапам окупувати Україну
10.08.2025 19:46 Відповісти
трамп це педофіл і 6 разів банкрут - тупий і ще тупіший це про нього і Венса
10.08.2025 19:48 Відповісти
" і РФ буде незадоволені"

- зняття санкцій
- віддача їм територій України
- легітимізація замість міжнародного трибуналу
- ВИГРАШ В ВІЙНІ

ну да супер незадоволені
10.08.2025 19:47 Відповісти
кацапи тут тиснуть на мобілізацію , а самі не хочуть йти на м'ясо
10.08.2025 19:49 Відповісти
Пенс ти не прав !
10.08.2025 19:52 Відповісти
этот Канчита Венс, мне не понравился когда он только появился на Евровидение.
Я уже тогда подозревал что он конченый передаст!
10.08.2025 19:55 Відповісти
Як можна вивести наші війська з Донбасу? Туди ж зразу зайдуть буряти всіх жінок згвалтують а мужиків мобілізують? Ніколи Зеленський на таке не піде, бо він гарант Конституції!!!
10.08.2025 19:55 Відповісти
Хто б дав по рукам пихатим мериканським русофілам…
10.08.2025 19:57 Відповісти
"которое устроит и украинцев, и россиян"

А этих-то с хера должно что-то устраивать? Где заваливание оружием, где покарание агрессора? Так и сказал бы, что ссут. Или... всё-таки действительно работают на *********.
10.08.2025 19:57 Відповісти
Вася Обломов опубликовал антивоенную песню «В национальных интересах» на стихи Леонида Каганова.

В полях перед рассветом мокро,
Над вереницей спящих сел
По небесам летит томограф
И туалет для сельских школ.

А рядом с ним с ревущим звуком
Взлетают десять раз подряд
Бюджет на космос и науку,
Надбавки пенсий и зарплат.

В огне проносятся над лесом
И сносят школу, дом и ТЭЦ
В национальных интересах,
Настолько важных, что ******.

В России музыкант объявлен «иноагентом».
10.08.2025 19:58 Відповісти
Конгрес прийняв закон шо Крим це Україна , якщо Трамп порушить це імпічмент йому забеспечений
10.08.2025 20:00 Відповісти
Венс о предстоящем соглашении о завершении войны: И Украина, и Россия будут недовольны
==============
Ти навіть не уявляєш, як буде незадовільний агент Краснов, коли його пошлють на куй разом із шоблою Трампа. Невважаючи на те, що наш наркоман захопив владу, ми його міцно тримаємо за мошонку і у любу мить можемо позбавити його гри на піаніно. Тому він буде казати те, що ми йому накажем.
10.08.2025 20:01 Відповісти
Перепрошую, а хто там Нелоха тримає? Ті хто звалив наприклад в Литву... чи Єстонію... чи ще там куди... як ви це робите, тримальники?
10.08.2025 20:06 Відповісти
кац..п буде теж незадоволений?? А якого куя має бути агрессор і окупант задоволений?? Ідіть на куй під..ри ... Японці незадоволені були в 45 році..
10.08.2025 20:10 Відповісти
Ни.уя не будет. Не на этой неделе, не на следующей и так далее. Просто ищут пути слиться ибо весь колективный запад ниуя не может против рашки, все что могли дать выгребли и у самих то толком нет ниуя, потому владиваются в наш ВПК, вот тольуо нам 15%, остальным перевооружают свои недоармии, которые и недели не выдержат против кацапов. А США такой же мыльный пузырь как вяликая непабидимая рашистская *********. Увы у Украины 2 пути самим воевать по уму( нужна другая власть в корень), бо на долго не хватит...второй капитуляция со всеми вытекающими.
10.08.2025 20:10 Відповісти
Щось цеї прокремлівської фарбованої морди стало забагато. То був щез, а зараз ніби наступником рудого готують. Це фашистська морда, яка буде мати відʼємний рейтинг.
10.08.2025 20:12 Відповісти
Тік Тока надивилося чучело.
10.08.2025 20:13 Відповісти
Солодкий папік з попудреною пикою до перговорів робить вброси для настрою. П.С. Фокс Ньюс є на Трубі, коментуйте, не соромтесь.
10.08.2025 20:19 Відповісти
Отже - це все буде лише пауза для ПРОДОВЖЕННЯ війни !
10.08.2025 20:24 Відповісти
10.08.2025 20:24 Відповісти
картинка 1940 року.
тоді Британію теж кинули всі.
10.08.2025 20:38 Відповісти
...задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти сторони за посередництва США. Джерело: https://censor.net/ua/n3567978
Ключове слово "можуть" так що Венсу треба навчитися не бігти попереду локомотива.
10.08.2025 20:52 Відповісти
Одного клована обрали 33-75 і маємо війну! В американці двічі на ті самі граблі і США перетворились на такого самого клована!
10.08.2025 21:02 Відповісти
 
 