Венс про майбутню угоду щодо завершення війни: І Україна, і Росія будуть незадоволені

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти сторони за посередництва США.

Про це політик сказав в ефірі Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Венс заявив, що припинення війни РФ проти України виглядає дуже непростим.

"Якщо ви візьмете нинішню лінію зіткнення між Росією та Україною і спробуєте знайти якесь врегулювання шляхом переговорів, яке влаштує і українців, і росіян, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства, то це не зробить нікого надто щасливим", - сказав віцепрезидент США.

Зрештою, на думку Венса, жодній зі сторін не сподобається рішення, яке покладе край війні.

"І росіяни, і українці, ймовірно, будуть незадоволені цим, але я не думаю, що ви можете сісти і провести ці переговори без лідерства президента Трампа",- сказав політик.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

