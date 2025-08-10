РУС
Венс о предстоящем соглашении о завершении войны: И Украина, и Россия будут недовольны

Венс о потенциальном мирном соглашении

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что ни Украина, ни РФ не будут довольны тем урегулированием войны, к которому могут прийти стороны при посредничестве США.

Об этом политик сказал в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Вэнс заявил, что прекращение войны РФ против Украины выглядит очень непростым.

"Если вы возьмете нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной и попытаетесь найти какое-то урегулирование путем переговоров, которое устроит и украинцев, и россиян, где они смогут жить в относительном мире, где прекратятся убийства, то это не сделает никого слишком счастливым", - сказал вице-президент США.

В конце концов, по мнению Вэнса, ни одной из сторон не понравится решение, которое положит конец войне.

Читайте также: США закончили с финансированием войны в Украине, мы хотим мирного урегулирования, - Вэнс

"И россияне, и украинцы, вероятно, будут недовольны этим, но я не думаю, что вы можете сесть и провести эти переговоры без лидерства президента Трампа",- сказал политик.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: Лидеры Европы опасаются, что Трамп и Путин заключат сделку, которую потом попытаются навязать Украине, - NYT

Автор: 

Аляску віддай, мавпа з підфарбованими очима!
10.08.2025 19:32 Ответить
І Каліфорнію нехай п.дор віддає, там же був кацапський форт Росс.
10.08.2025 19:40 Ответить
забери
10.08.2025 19:52 Ответить
Такой себе американский Медведев!
10.08.2025 20:17 Ответить
Венс з трампом, не забули, що це московіти прутня, пішли війною, проти Мирної України??? А США, «миролюбиво та з погрозами», розброївши Україну, третю ядерну державу, дали їй на заміну такий собі МЕМОРАНДУМ, який похапцем хєранти України, попідписували похапцем, бо США, ну дуже наполягали, під контролем московіта Єльцина??!! Кучмарик з родичами, і по сьогодні, на березі моря, за ці гроші жирує, мабуть, дуже страждаючи, за Україною та її Українців, яких убиває, його друг ******, воєнний злочинець??!!
10.08.2025 20:29 Ответить
Проте нарік-журнагліст та спекулянт-шоумен будуть дуже задоволені.
10.08.2025 19:32 Ответить
Чому стало так багато Венса?
1.Нобелівці вже прийняли рішення про кандидатуру на Премію Миру?
2. Нові відкриття по справі Епштейна? Й ядерна тьотка ГРІН валить проти Трампаусім своїм МАГАнатом? А ВЕНС й усі антиЄвропейці за його спиною знали , що торпедуючи справою Епштейна на виборах , колись покладуть під неї переможця їхнього задуму - тарана для приходу до влади?
3. Вкид про слабкі ВЕНИ Трампа то була прокладочка під ВЕНСА ?
4 СЛУЧАААЙНААА так Трамп декілька днів тому сказав що скоріше всього Його третього терміну не буде, а президентом може стати Венс ?



5.А чому саме ВЕНС зустрічався з Єрмаком та Умєровим - статус завхоза та секретаря його РНБО( з сім"єю у США) = статусу ВЕНСА?
10.08.2025 19:32 Ответить
ДОРЕЧІ - а де Рубіо та Сибіга , чому Єрмак котрим знехтував Рубіо в останній приїзд до Білого Дому , так шикарно піариться ВЕНСОМ ?
Хйло виводить на арену КОЗИРА ?
10.08.2025 19:35 Ответить
А ось цитата з промови Венса у Лондоні - "Трамп насправді не надто вірить в успіх на майбутній зустрічі, але, мовляв, він хоче дати шанс просто спробувати"
показать весь комментарий
з якого моменту історії США ставлять за мету щастя росіян?
показать весь комментарий
Не буде нiякоi угоди, навiть не мрiй
10.08.2025 19:34 Ответить
от дивиться!
у кожного з нас, хтось на війні!
у багато хто, на щиті або інваліди.
тепер давайте обговорювати:
капітуляція чи воювати далі?
будь які поступки плєшивому, це капітуляція!
воювати далі, це загинуть українці!
який вибір?
капітулювати та втратити останню надію на україну, та насрати на загиблих, чи воювати далі та врешті решт знищити ****** кацапію?
10.08.2025 19:36 Ответить
тут мова трохи про інше. або втратити Україну або домогтися хоча б мінімальни прийнятних умов на данному етапі щоб зберегти державу, призупинити бойові дії, не втратити союзників і допомогу і скинути нарешті цих всратих клоунів які все просрали - і поміняти на більш притомну владу яка підготує країну до оборони як слід з тим щоб потім колись нагнути свинську *********. Але до цього ще дуже багато роботи і в першу чергу з головами нашого прАстова нарІда.
10.08.2025 19:46 Ответить
тобто, україна, за сценарієм хорватії відіб'є свої кордрни?
чи кацапія, добровільно віддасть?
лєвацький мрійник пацифіст?
виключно ядерна програма врятує україну!
більше не залишилось надій!!!
10.08.2025 19:50 Ответить
в тебе є план - починай його реалізовувати, а ми допоможемо
показать весь комментарий
звісно є.
але, мій родич, магістр фізик, зараз на нулі.
тому вся надія на тебе.
ой, ***, ти ж 73%.
на тебе нема надії!
10.08.2025 20:09 Ответить
я не фізик. і в мене інші плани.
показать весь комментарий
і я не фізик, і в мене інші плани.
але. дочекаюсь фізика.
показать весь комментарий
так а навіщо ти пишеш про плани, які ти не хочеш втілювати в життя? тю, дивно.
показать весь комментарий
тобто, ти не віддупляєш, що таке плани на майбутнє?
ключове: "плани"!
показать весь комментарий
Потім колись. Це імхо ніколи ,або збираємось з силами зараз ,а або проект "Незалежна Україна" починає закриватися ...
показать весь комментарий
Поміняти на більш притомну владу? Треба, але ж де взяти притомних виборців?
показать весь комментарий
Без членства в НАТО, будь-яка угода лише відтермінує повторну агресію, бо #уйлу потрібна Одеса, Харків, а не лише депресивне окуповане ОРДЛО.
показать весь комментарий
як виявилося, нато такеж обісране як і все в цьому світі.
оон, магате, юнеско, нато.......
показать весь комментарий
Джудік, продавай нам зброю, інше тебе хай не хвилює...
показать весь комментарий
Мюнхен 2.0
Умиротворення агресора.
показать весь комментарий
Головна задача Вэнса залякати Україну тим що більше зброї США не дадуть.
показать весь комментарий
ГОЛОВНУ ЗАДАЧУ порішав у своїй заяві спецпредставник США у НАТО .
Спочатку вони присадили ЄС на ніби-то правильні умови для подальшого співіснування США +ЄС у НАТО , а потім кажуть - а тепер зробимо рашку партнером й будемо розділяти світ за територіями зайнятими силою...
Й ось тут й виходить на арену ВЕНС котрий ненавидить демократію й саму Європу з нею...
показать весь комментарий
Навпаки, в їх клініках вже тривалий час день відкритих дверцят...
показать весь комментарий
Не нервуйтеся так. Зараз втрата територій, а в близькому майбутньому і державності. Патріотів значно поменшало, так що на наступних виборах на виборчі дільниці прийдуть...
Ждуни і ухилянти.
показать весь комментарий
так і буде. злови зебіла-зроби фізичне зауваження йому за його голосування. вбивати не потрібно.
показать весь комментарий
"...Єслі тєми там вознікнут - сразу снять!
Біть нє нужно, а нє внікнут - разьяснять!..." (с)
показать весь комментарий
найкраще йому зробити відсрочку по хворобі. довічно.
показать весь комментарий
що невже довбойобів стане більше ніж 73%...
показать весь комментарий
Так. Порохоботи в основному 24.02.22 пішли на фронт. У нас, наприклад, тільки один зебіл затесався, на всю роту. Але він окунем поприкидався трохи і по догляду за двоюрідною тіткою звільнився.
показать весь комментарий
це у вас так склалось, а десь навпаки...
нагадаю що у війську відсоток голосів за зелебобика був +- такий самий як і серед цивільних.
показать весь комментарий
Де тільки не був за три роки, з ким тільки не спілкувався- фіг там. За Зеленського і голосували втомлені від АТО.
показать весь комментарий
та зараз кого не спитай за клована не голосували, думають що всі забули той треш з аватарками ******* влітку 19
показать весь комментарий
Та ж не питання, Україна не проти обміну територіями. Кацапи п...здують з кордонів 1991 року. Україна передає Аляску мокшам. От тобі задаволені українці та андрофаги. Як "дагаварняк" товариство?
показать весь комментарий
І що саме цікаво, що Україна передасть Аляску кацапам маючи такі самі на це повноваження що і США при передачі Москві українських земель.
показать весь комментарий
Лише Штати лишаться задоволеними....
показать весь комментарий
гоп стоп , поворот , їдемо на Белгород !
показать весь комментарий
ти думаєш тебе там не мобілізують?
показать весь комментарий
іх бін больной
показать весь комментарий
співчуваю.... пиріжки з мене якщо що.
показать весь комментарий
+++
показать весь комментарий
Компроміс це коли путін щось пообіця, а Україна має за це віддати території та виконати купу вимог, які призведуть до втрати суверенітету.
Уявляю наскільки важко буде путіну пообіцяти більше не нападать на Україну.
показать весь комментарий
є кордони і їх ніхто мінять не буде
показать весь комментарий
А чого важко? Він про це всі свої каденції говорив. Язик так і не відсох.
показать весь комментарий
Сарказм такий.
Он посланець Трампа на повному серьйозі говорить, що росія прийме цілий закон де пообіця не нападати на Україну та Європу.
показать весь комментарий
ну закінчили так і закінчили, нібито хтось очіував іншого.
писок вже стули...
показать весь комментарий
Таке враження що з головою в цього Венса неадекват.Це все рівно що під час другої світової треба було з гітлером домовлятися,а тепер путлером.
показать весь комментарий
Почитайте историю всю вторую мировую стороны вели сепаратные переговоры. Сперва Советы два раза предлагали перимирие немцам, потом немцы союзникам. И все ждали кто кого кинет
показать весь комментарий
Щось занадто багато сьогодні бородатої Кончіти Венс. Ще й корчить з себе якогось "супермена", нафарбована курва.
показать весь комментарий
Трамп розглядає можливість введення мит на Китай за купівлю російської нафти, але остаточне рішення ще не прийнято, - Джей Ді Венс
показать весь комментарий
"Успокойтесь. Вопрос с обедом рассмотрен и решен. Обеда не будет"
показать весь комментарий
маму свою отдай темнокожим афроамериканцам
показать весь комментарий
Порівнювати незадоволення агресора і не задоволення жертви це геніально ... Але думаю просто не буде домовленостей ...
показать весь комментарий
Погоджуюсь. Просто загострення на фоні подій між Азейбарджаном і Вірменією. Скоро пройде, як і тєма з 24 годинами.
показать весь комментарий
В цій історії головне що Рижий дасть блискавичну амністію Плешивому,знаття санкцій,припинення постачання зброї для України,ввів знову його в геополітику,далі всебічна торгівля з рашою ітд. і ітп.
показать весь комментарий
Трамп це Чемберлен 2 , дозволить кацапам окупувати Україну
показать весь комментарий
трамп це педофіл і 6 разів банкрут - тупий і ще тупіший це про нього і Венса
показать весь комментарий
" і РФ буде незадоволені"

- зняття санкцій
- віддача їм територій України
- легітимізація замість міжнародного трибуналу
- ВИГРАШ В ВІЙНІ

ну да супер незадоволені
показать весь комментарий
кацапи тут тиснуть на мобілізацію , а самі не хочуть йти на м'ясо
показать весь комментарий
Пенс ти не прав !
показать весь комментарий
этот Канчита Венс, мне не понравился когда он только появился на Евровидение.
Я уже тогда подозревал что он конченый передаст!
показать весь комментарий
Як можна вивести наші війська з Донбасу? Туди ж зразу зайдуть буряти всіх жінок згвалтують а мужиків мобілізують? Ніколи Зеленський на таке не піде, бо він гарант Конституції!!!
показать весь комментарий
Хто б дав по рукам пихатим мериканським русофілам…
показать весь комментарий
"которое устроит и украинцев, и россиян"

А этих-то с хера должно что-то устраивать? Где заваливание оружием, где покарание агрессора? Так и сказал бы, что ссут. Или... всё-таки действительно работают на *********.
показать весь комментарий
Вася Обломов опубликовал антивоенную песню «В национальных интересах» на стихи Леонида Каганова.

В полях перед рассветом мокро,
Над вереницей спящих сел
По небесам летит томограф
И туалет для сельских школ.

А рядом с ним с ревущим звуком
Взлетают десять раз подряд
Бюджет на космос и науку,
Надбавки пенсий и зарплат.

В огне проносятся над лесом
И сносят школу, дом и ТЭЦ
В национальных интересах,
Настолько важных, что ******.

В России музыкант объявлен «иноагентом».
показать весь комментарий
Конгрес прийняв закон шо Крим це Україна , якщо Трамп порушить це імпічмент йому забеспечений
показать весь комментарий
Венс о предстоящем соглашении о завершении войны: И Украина, и Россия будут недовольны
==============
Ти навіть не уявляєш, як буде незадовільний агент Краснов, коли його пошлють на куй разом із шоблою Трампа. Невважаючи на те, що наш наркоман захопив владу, ми його міцно тримаємо за мошонку і у любу мить можемо позбавити його гри на піаніно. Тому він буде казати те, що ми йому накажем.
показать весь комментарий
Перепрошую, а хто там Нелоха тримає? Ті хто звалив наприклад в Литву... чи Єстонію... чи ще там куди... як ви це робите, тримальники?
показать весь комментарий
кац..п буде теж незадоволений?? А якого куя має бути агрессор і окупант задоволений?? Ідіть на куй під..ри ... Японці незадоволені були в 45 році..
показать весь комментарий
Ни.уя не будет. Не на этой неделе, не на следующей и так далее. Просто ищут пути слиться ибо весь колективный запад ниуя не может против рашки, все что могли дать выгребли и у самих то толком нет ниуя, потому владиваются в наш ВПК, вот тольуо нам 15%, остальным перевооружают свои недоармии, которые и недели не выдержат против кацапов. А США такой же мыльный пузырь как вяликая непабидимая рашистская *********. Увы у Украины 2 пути самим воевать по уму( нужна другая власть в корень), бо на долго не хватит...второй капитуляция со всеми вытекающими.
показать весь комментарий
Щось цеї прокремлівської фарбованої морди стало забагато. То був щез, а зараз ніби наступником рудого готують. Це фашистська морда, яка буде мати відʼємний рейтинг.
показать весь комментарий
Тік Тока надивилося чучело.
показать весь комментарий
Солодкий папік з попудреною пикою до перговорів робить вброси для настрою. П.С. Фокс Ньюс є на Трубі, коментуйте, не соромтесь.
показать весь комментарий
Отже - це все буде лише пауза для ПРОДОВЖЕННЯ війни !
показать весь комментарий
картинка 1940 року.
тоді Британію теж кинули всі.
показать весь комментарий
Ключове слово "можуть" так що Венсу треба навчитися не бігти попереду локомотива.
показать весь комментарий
Одного клована обрали 33-75 і маємо війну! В американці двічі на ті самі граблі і США перетворились на такого самого клована!
показать весь комментарий
Трамп, тарарам!
Гренландия?
Канада?
Мир с позиции силы?
По факту это будет с позиции силы Путлера.
Трепло и это хорошо понимают в Москве, Пекине и в Пхеньяне.
Он сделает Америку великой снова?
Президент, который буквально ложится под Путлера и охотно помогает Путлеру разрушать миропорядок???
показать весь комментарий
