Венс о предстоящем соглашении о завершении войны: И Украина, и Россия будут недовольны
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что ни Украина, ни РФ не будут довольны тем урегулированием войны, к которому могут прийти стороны при посредничестве США.
Об этом политик сказал в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
Вэнс заявил, что прекращение войны РФ против Украины выглядит очень непростым.
"Если вы возьмете нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной и попытаетесь найти какое-то урегулирование путем переговоров, которое устроит и украинцев, и россиян, где они смогут жить в относительном мире, где прекратятся убийства, то это не сделает никого слишком счастливым", - сказал вице-президент США.
В конце концов, по мнению Вэнса, ни одной из сторон не понравится решение, которое положит конец войне.
"И россияне, и украинцы, вероятно, будут недовольны этим, но я не думаю, что вы можете сесть и провести эти переговоры без лидерства президента Трампа",- сказал политик.
Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
1.Нобелівці вже прийняли рішення про кандидатуру на Премію Миру?
2. Нові відкриття по справі Епштейна? Й ядерна тьотка ГРІН валить проти Трампаусім своїм МАГАнатом? А ВЕНС й усі антиЄвропейці за його спиною знали , що торпедуючи справою Епштейна на виборах , колись покладуть під неї переможця їхнього задуму - тарана для приходу до влади?
3. Вкид про слабкі ВЕНИ Трампа то була прокладочка під ВЕНСА ?
4 СЛУЧАААЙНААА так Трамп декілька днів тому сказав що скоріше всього Його третього терміну не буде, а президентом може стати Венс ?
5.А чому саме ВЕНС зустрічався з Єрмаком та Умєровим - статус завхоза та секретаря його РНБО( з сім"єю у США) = статусу ВЕНСА?
Хйло виводить на арену КОЗИРА ?
у кожного з нас, хтось на війні!
у багато хто, на щиті або інваліди.
тепер давайте обговорювати:
капітуляція чи воювати далі?
будь які поступки плєшивому, це капітуляція!
воювати далі, це загинуть українці!
який вибір?
капітулювати та втратити останню надію на україну, та насрати на загиблих, чи воювати далі та врешті решт знищити ****** кацапію?
чи кацапія, добровільно віддасть?
лєвацький мрійник пацифіст?
виключно ядерна програма врятує україну!
більше не залишилось надій!!!
але, мій родич, магістр фізик, зараз на нулі.
тому вся надія на тебе.
ой, ***, ти ж 73%.
на тебе нема надії!
але. дочекаюсь фізика.
ключове: "плани"!
оон, магате, юнеско, нато.......
Умиротворення агресора.
Спочатку вони присадили ЄС на ніби-то правильні умови для подальшого співіснування США +ЄС у НАТО , а потім кажуть - а тепер зробимо рашку партнером й будемо розділяти світ за територіями зайнятими силою...
Й ось тут й виходить на арену ВЕНС котрий ненавидить демократію й саму Європу з нею...
Ждуни і ухилянти.
Біть нє нужно, а нє внікнут - разьяснять!..." (с)
нагадаю що у війську відсоток голосів за зелебобика був +- такий самий як і серед цивільних.
Уявляю наскільки важко буде путіну пообіцяти більше не нападать на Україну.
Он посланець Трампа на повному серьйозі говорить, що росія прийме цілий закон де пообіця не нападати на Україну та Європу.
писок вже стули...
- зняття санкцій
- віддача їм територій України
- легітимізація замість міжнародного трибуналу
- ВИГРАШ В ВІЙНІ
ну да супер незадоволені
Я уже тогда подозревал что он конченый передаст!
А этих-то с хера должно что-то устраивать? Где заваливание оружием, где покарание агрессора? Так и сказал бы, что ссут. Или... всё-таки действительно работают на *********.
В полях перед рассветом мокро,
Над вереницей спящих сел
По небесам летит томограф
И туалет для сельских школ.
А рядом с ним с ревущим звуком
Взлетают десять раз подряд
Бюджет на космос и науку,
Надбавки пенсий и зарплат.
В огне проносятся над лесом
И сносят школу, дом и ТЭЦ
В национальных интересах,
Настолько важных, что ******.
В России музыкант объявлен «иноагентом».
==============
Ти навіть не уявляєш, як буде незадовільний агент Краснов, коли його пошлють на куй разом із шоблою Трампа. Невважаючи на те, що наш наркоман захопив владу, ми його міцно тримаємо за мошонку і у любу мить можемо позбавити його гри на піаніно. Тому він буде казати те, що ми йому накажем.
тоді Британію теж кинули всі.
Ключове слово "можуть" так що Венсу треба навчитися не бігти попереду локомотива.
Гренландия?
Канада?
Мир с позиции силы?
По факту это будет с позиции силы Путлера.
Трепло и это хорошо понимают в Москве, Пекине и в Пхеньяне.
Он сделает Америку великой снова?
Президент, который буквально ложится под Путлера и охотно помогает Путлеру разрушать миропорядок???