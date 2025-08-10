Венс о предстоящем соглашении о завершении войны: И Украина, и Россия будут недовольны

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что ни Украина, ни РФ не будут довольны тем урегулированием войны, к которому могут прийти стороны при посредничестве США.

Об этом политик сказал в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Вэнс заявил, что прекращение войны РФ против Украины выглядит очень непростым.

"Если вы возьмете нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной и попытаетесь найти какое-то урегулирование путем переговоров, которое устроит и украинцев, и россиян, где они смогут жить в относительном мире, где прекратятся убийства, то это не сделает никого слишком счастливым", - сказал вице-президент США.

В конце концов, по мнению Вэнса, ни одной из сторон не понравится решение, которое положит конец войне.

Читайте также: США закончили с финансированием войны в Украине, мы хотим мирного урегулирования, - Вэнс

"И россияне, и украинцы, вероятно, будут недовольны этим, но я не думаю, что вы можете сесть и провести эти переговоры без лидерства президента Трампа",- сказал политик.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что произойдет обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте также: Лидеры Европы опасаются, что Трамп и Путин заключат сделку, которую потом попытаются навязать Украине, - NYT