МЗС РФ про "обмін територіями": Територіальний устрій закріплено в конституції Росії. ВIДЕО
У МЗС Росії відповіли на питання про можливий "обмін територіями" з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексій Фадеєв.
"Територіальний устрій Російської Федерації закріплено в конституції нашої країни. Цим все сказано. Що стосується цілей російської делегації в переговорах на Алясці, то вони диктуються виключно національними інтересами", - прокоментував він можливість обговорення "обміну територіями" з Україною на саміті РФ-США.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Чіткий бізнес-план
чевоножопі комуно-нацисти агенти німецької розвідки під керівництвом нейросифілітіка вофки ульянова (членіна), що прийшли до влади на паРаші-мацковії внаслідок збройного дерперевороту в жовтні 1917 року, записали собі в "конституцію" в 1918-22 рр. УНР, країни Кавказу та Центральної Азії, а вже в 1939-40 роках, під керівництвом йоськи сталіна - половину Польщі, країни Балтії, частину Фінляндії та Руманії, в 1945 році після так званого "асвабажденія" східної Європи "ат націзьма" практично усю східну Європу !!! де це все зараз ??? де дровбаний кацапо совок - срср, сев, варшавській договір ???
P.S. кацапи продовжують занурювати руду бОшку у лайно. Той, схоже, отримує насолоду.
Курва, та не буде ніякої з кацапи розмови, поки їх довбана маацква не буде горіти, поки на тих болотах тільки жаби квакати будуть, а та наволоч назад в свої нори не позалазить.
1. путін 6 разів відмовив трампу у заморозці
2. путін декілька разів найопував вітькова особисто
3. путін кратно посилив атаки після того, як трамп двічі банив Україні зброю
4. щоразу путін нагадує, що йому треба 5 цілих областей та капітуляція України
5. тепер перед аляскою росіяни кажуть прямо: жодних поступок не чекайте .
І скажіть після цього, що трамп - раціональна мисляча людина.
p.s. Або ж трамп хоче трамп тауер в москві, а Україна - просто привід
