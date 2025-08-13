УКР
МЗС РФ про "обмін територіями": Територіальний устрій закріплено в конституції Росії. ВIДЕО

У МЗС Росії відповіли на питання про можливий "обмін територіями" з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексій Фадеєв.

"Територіальний устрій Російської Федерації закріплено в конституції нашої країни. Цим все сказано. Що стосується цілей російської делегації в переговорах на Алясці, то вони диктуються виключно національними інтересами", - прокоментував він можливість обговорення "обміну територіями" з Україною на саміті РФ-США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Читайте: Будь-які угоди на Алясці не повинні винагороджувати Росію територіями, - Європарламент

МЗС рф (974) росія (67182) територіальна цілісність (197)


+39
Та *** ми клали на вашу конституцію - в нас є своя.
13.08.2025 13:55 Відповісти
+27
право теріторіального устрою ************** від терміну прийннятя констітуцією ? то ваша русня запізднилася , наша констітуція закріплення українських кордонів, була раніше набагато і ви під* раси це підтвердили у 1991 році !!! тому йдіть нах !!!...
13.08.2025 13:55 Відповісти
+22
Пропоную, записати в нашу Конституцію Далекий схід, а потім по спекулятивній ціні продати Китаю.
Чіткий бізнес-план
13.08.2025 14:02 Відповісти
Та можна й за безцінь. Включити тільки витрати на чорнило яким ми запишемо цей Далекий Схід в нашу Конституцію, а потім викреслимо після передачі Китаю.
13.08.2025 14:10 Відповісти
І не тільки в 1991, а і в 1997 і ще на початку 2000.............
13.08.2025 15:05 Відповісти
Значит, опять }{уйло идёт на }{уй. Всё как всегда...
13.08.2025 13:56 Відповісти
Дебіл, блть
13.08.2025 13:56 Відповісти
Територіальний устрій України теж закріплено в конституції нашої країни. Цим все сказано.
13.08.2025 13:56 Відповісти
Ахахахах. Це не проблєма - Раша свою конституцію міняє як простітутка презирвативи.
13.08.2025 13:58 Відповісти
красиво Украину развели
13.08.2025 13:58 Відповісти
В чому ви угледіли факт "розводу"?
13.08.2025 14:46 Відповісти
великий фюрер великого 3райху вуйко Адік також у 1938 році записав собі в "конституцію" Австрію і чеські Судети, а в 1939-40 році більшу половину Європи починаючи від Франції !!! де це все зараз ??? де третій Райх ???
чевоножопі комуно-нацисти агенти німецької розвідки під керівництвом нейросифілітіка вофки ульянова (членіна), що прийшли до влади на паРаші-мацковії внаслідок збройного дерперевороту в жовтні 1917 року, записали собі в "конституцію" в 1918-22 рр. УНР, країни Кавказу та Центральної Азії, а вже в 1939-40 роках, під керівництвом йоськи сталіна - половину Польщі, країни Балтії, частину Фінляндії та Руманії, в 1945 році після так званого "асвабажденія" східної Європи "ат націзьма" практично усю східну Європу !!! де це все зараз ??? де дровбаний кацапо совок - срср, сев, варшавській договір ???
13.08.2025 14:58 Відповісти
это всё понятно , я про то что развод, что любая сделка как они говорят выгодна Украине
13.08.2025 15:00 Відповісти
ще немає жодної угоди !!! є непомірні апетити кацапо-рашистького лайна і їх фюрера шизофреніка )(уйло !!!
13.08.2025 15:05 Відповісти
Записали українські обл собі - і все - порішали - такий номер не пройде - рано чи пізно - Україна поверне - не на ту напали!
13.08.2025 13:59 Відповісти
трумп почує про це і скаже "який флад смарт ґай, закріплю-но і я Гренландію у своїй!"

P.S. кацапи продовжують занурювати руду бОшку у лайно. Той, схоже, отримує насолоду.
13.08.2025 13:59 Відповісти
От і поговорили...
Курва, та не буде ніякої з кацапи розмови, поки їх довбана маацква не буде горіти, поки на тих болотах тільки жаби квакати будуть, а та наволоч назад в свої нори не позалазить.
13.08.2025 13:59 Відповісти
Першою конституцією в Європі вважається Конституція Пилипа Орлика, ухвалена у 1710 році. Вона також відома як "Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького".
13.08.2025 14:00 Відповісти
Трампа виставляют балаболом цапы.Но выход есть! Арестовать ******** и обменять его на захваченные территории.
13.08.2025 14:01 Відповісти
І що? Там теж "конституція на паузі", причому давно.
13.08.2025 14:01 Відповісти
Треба якось Чубчику передати, щоб за путлєром у Анкоріджі приглядали пильніше. Бо раптом проведе референдум і сім мільйонів доларів з Аляскою тю-тю...
13.08.2025 14:05 Відповісти
по порядку:

1. путін 6 разів відмовив трампу у заморозці
2. путін декілька разів найопував вітькова особисто
3. путін кратно посилив атаки після того, як трамп двічі банив Україні зброю
4. щоразу путін нагадує, що йому треба 5 цілих областей та капітуляція України
5. тепер перед аляскою росіяни кажуть прямо: жодних поступок не чекайте .

І скажіть після цього, що трамп - раціональна мисляча людина.

p.s. Або ж трамп хоче трамп тауер в москві, а Україна - просто привід
13.08.2025 14:06 Відповісти
Скоріше б рудий довбень зустрівся та почув це,може щось у його макітрі проясниться....хоча, пьяний проспиться,в дурень ніколи
13.08.2025 14:07 Відповісти
А в конституцію можна і вписати планети сонячної системи.
13.08.2025 14:07 Відповісти

"Станом на 2018 рік ділянки на Місяці, Марсі та інших планетах вже купили понад 5 млн. землян. Продажем земельних ділянок на Місяці, Марсі, Венері та Меркурії займається компанія «Місячне посольство». Представники компанії торгують інопланетними територіями у понад 180 країнах світу, цей бізнес поставлений на потік. Ділянки на Місяці дарують у подарунок близьким або здобувають у надії розбагатіти у майбутньому."
13.08.2025 14:53 Відповісти
Та срать вы хотели на свою конституцию,вы ее меняете как хотите!
13.08.2025 14:10 Відповісти
До кацапов дошло, что Украина на ихние хотелки не пойдёт и теперь суки ватные включают заднюю.
13.08.2025 14:18 Відповісти
Конституція росії - фейк, яким путін витирає дупу в туалеті. Тому розмахувати фейковим документом можуть скільки завгодно. Принцип "чим тупіша брехня, тим більше в неї вірять" тут не спрацює.
13.08.2025 14:19 Відповісти
Чому б Україні швиденько не включити пару областей Рф у свій устрій? До прикладу, Саратівську, Ярославську, Пермську... Гулять так гулять
13.08.2025 14:28 Відповісти
Раз так ведёт себя путлер, значит Украина слабо зеркально действует! Тут нужен совершенно другой военный подход и наступление!
13.08.2025 14:47 Відповісти
Значить вся кацапська конституція це туалетний папір притому використаний. Так що про які перемовини може бути мова чи Тампон збирається віддати Аляску?
13.08.2025 14:48 Відповісти
Надоело это бульбутение! Ну нет уже мирового порядка 1945! Кто как хочет так и "танцует". Только потом поздно будет плакать! И Европе и кацапам и США. Кто первым придумает супер оружие, тот и будет носить малиновые штаны!
13.08.2025 14:50 Відповісти
Не хотят возвращать Украине ее территории, тогда Россия потеряет свою государственность и развалиться на много стран! Украина будет воевать до истощения России и даже, когда Россия будет умолять про мир и паузу, Украина не остановится, потому что понимает, что Империализм Ленинский можно уничтожить только, если его полностью развалить, а затем создать новые формирования - это будет много стран, которые будут со своими устоями и законами и будут заключать новые международные договора с самого начала. И возможно, одни вступят в ЕС, другие будут независимые, другие примкнут к другим странам. Если Империалистической стране давать паузы, она их использует для накопления сил для новой борьбы за территории и ресурсы. Украина не сможет существовать без войны рядом с Империалистической Ленинской Россией.
13.08.2025 14:56 Відповісти
Треба *бальником ткнути рашистське мзс разом з конякою в Конституцію України.
13.08.2025 15:01 Відповісти
У свинособак на ратицях карти рудої потвори..
13.08.2025 15:12 Відповісти
як закріпили так і розкріпите
13.08.2025 15:13 Відповісти
Нашу відповідь на це я знаю. Мені цікаво почути містера Трампа
13.08.2025 15:13 Відповісти
Крадії чітко записали в своїй конституції, що вони - крадії.
13.08.2025 15:23 Відповісти
 
 