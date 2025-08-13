МЗС РФ про "обмін територіями": Територіальний устрій закріплено в конституції Росії. ВIДЕО

У МЗС Росії відповіли на питання про можливий "обмін територіями" з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексій Фадеєв.

"Територіальний устрій Російської Федерації закріплено в конституції нашої країни. Цим все сказано. Що стосується цілей російської делегації в переговорах на Алясці, то вони диктуються виключно національними інтересами", - прокоментував він можливість обговорення "обміну територіями" з Україною на саміті РФ-США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

