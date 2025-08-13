РУС
МИД РФ об "обмене территориями": Территориальное устройство закреплено в конституции России. ВИДЕО

В МИД России ответили на вопрос о возможном "обмене территориями" с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в конституции нашей страны. Этим все сказано. Что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", - прокомментировал он возможность обсуждения "обмена территориями" с Украиной на саммите РФ-США.

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Читайте: Любые соглашения на Аляске не должны вознаграждать Россию территориями, - Европарламент

МИД РФ (1680) россия (96876) территориальная целостность (255)


Та *** ми клали на вашу конституцію - в нас є своя.
13.08.2025 13:55 Ответить
право теріторіального устрою ************** від терміну прийннятя констітуцією ? то ваша русня запізднилася , наша констітуція закріплення українських кордонів, була раніше набагато і ви під* раси це підтвердили у 1991 році !!! тому йдіть нах !!!...
13.08.2025 13:55 Ответить
Пропоную, записати в нашу Конституцію Далекий схід, а потім по спекулятивній ціні продати Китаю.
Чіткий бізнес-план
13.08.2025 14:02 Ответить
Та можна й за безцінь. Включити тільки витрати на чорнило яким ми запишемо цей Далекий Схід в нашу Конституцію, а потім викреслимо після передачі Китаю.
13.08.2025 14:10 Ответить
І не тільки в 1991, а і в 1997 і ще на початку 2000.............
13.08.2025 15:05 Ответить
Значит, опять }{уйло идёт на }{уй. Всё как всегда...
13.08.2025 13:56 Ответить
Дебіл, блть
13.08.2025 13:56 Ответить
Територіальний устрій України теж закріплено в конституції нашої країни. Цим все сказано.
13.08.2025 13:56 Ответить
Ахахахах. Це не проблєма - Раша свою конституцію міняє як простітутка презирвативи.
13.08.2025 13:58 Ответить
красиво Украину развели
13.08.2025 13:58 Ответить
В чому ви угледіли факт "розводу"?
13.08.2025 14:46 Ответить
великий фюрер великого 3райху вуйко Адік також у 1938 році записав собі в "конституцію" Австрію і чеські Судети, а в 1939-40 році більшу половину Європи починаючи від Франції !!! де це все зараз ??? де третій Райх ???
чевоножопі комуно-нацисти агенти німецької розвідки під керівництвом нейросифілітіка вофки ульянова (членіна), що прийшли до влади на паРаші-мацковії внаслідок збройного дерперевороту в жовтні 1917 року, записали собі в "конституцію" в 1918-22 рр. УНР, країни Кавказу та Центральної Азії, а вже в 1939-40 роках, під керівництвом йоськи сталіна - половину Польщі, країни Балтії, частину Фінляндії та Руманії, в 1945 році після так званого "асвабажденія" східної Європи "ат націзьма" практично усю східну Європу !!! де це все зараз ??? де дровбаний кацапо совок - срср, сев, варшавській договір ???
13.08.2025 14:58 Ответить
это всё понятно , я про то что развод, что любая сделка как они говорят выгодна Украине
13.08.2025 15:00 Ответить
ще немає жодної угоди !!! є непомірні апетити кацапо-рашистького лайна і їх фюрера шизофреніка )(уйло !!!
13.08.2025 15:05 Ответить
Записали українські обл собі - і все - порішали - такий номер не пройде - рано чи пізно - Україна поверне - не на ту напали!
показать весь комментарий
трумп почує про це і скаже "який флад смарт ґай, закріплю-но і я Гренландію у своїй!"

P.S. кацапи продовжують занурювати руду бОшку у лайно. Той, схоже, отримує насолоду.
13.08.2025 13:59 Ответить
От і поговорили...
Курва, та не буде ніякої з кацапи розмови, поки їх довбана маацква не буде горіти, поки на тих болотах тільки жаби квакати будуть, а та наволоч назад в свої нори не позалазить.
13.08.2025 13:59 Ответить
Першою конституцією в Європі вважається Конституція Пилипа Орлика, ухвалена у 1710 році. Вона також відома як "Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького".
13.08.2025 14:00 Ответить
Трампа виставляют балаболом цапы.Но выход есть! Арестовать ******** и обменять его на захваченные территории.
13.08.2025 14:01 Ответить
І що? Там теж "конституція на паузі", причому давно.
13.08.2025 14:01 Ответить
Треба якось Чубчику передати, щоб за путлєром у Анкоріджі приглядали пильніше. Бо раптом проведе референдум і сім мільйонів доларів з Аляскою тю-тю...
13.08.2025 14:05 Ответить
по порядку:

1. путін 6 разів відмовив трампу у заморозці
2. путін декілька разів найопував вітькова особисто
3. путін кратно посилив атаки після того, як трамп двічі банив Україні зброю
4. щоразу путін нагадує, що йому треба 5 цілих областей та капітуляція України
5. тепер перед аляскою росіяни кажуть прямо: жодних поступок не чекайте .

І скажіть після цього, що трамп - раціональна мисляча людина.

p.s. Або ж трамп хоче трамп тауер в москві, а Україна - просто привід
13.08.2025 14:06 Ответить
Скоріше б рудий довбень зустрівся та почув це,може щось у його макітрі проясниться....хоча, пьяний проспиться,в дурень ніколи
13.08.2025 14:07 Ответить
А в конституцію можна і вписати планети сонячної системи.
13.08.2025 14:07 Ответить

"Станом на 2018 рік ділянки на Місяці, Марсі та інших планетах вже купили понад 5 млн. землян. Продажем земельних ділянок на Місяці, Марсі, Венері та Меркурії займається компанія «Місячне посольство». Представники компанії торгують інопланетними територіями у понад 180 країнах світу, цей бізнес поставлений на потік. Ділянки на Місяці дарують у подарунок близьким або здобувають у надії розбагатіти у майбутньому."
13.08.2025 14:53 Ответить
Та срать вы хотели на свою конституцию,вы ее меняете как хотите!
13.08.2025 14:10 Ответить
До кацапов дошло, что Украина на ихние хотелки не пойдёт и теперь суки ватные включают заднюю.
13.08.2025 14:18 Ответить
Конституція росії - фейк, яким путін витирає дупу в туалеті. Тому розмахувати фейковим документом можуть скільки завгодно. Принцип "чим тупіша брехня, тим більше в неї вірять" тут не спрацює.
13.08.2025 14:19 Ответить
Чому б Україні швиденько не включити пару областей Рф у свій устрій? До прикладу, Саратівську, Ярославську, Пермську... Гулять так гулять
13.08.2025 14:28 Ответить
Раз так ведёт себя путлер, значит Украина слабо зеркально действует! Тут нужен совершенно другой военный подход и наступление!
13.08.2025 14:47 Ответить
Значить вся кацапська конституція це туалетний папір притому використаний. Так що про які перемовини може бути мова чи Тампон збирається віддати Аляску?
13.08.2025 14:48 Ответить
Надоело это бульбутение! Ну нет уже мирового порядка 1945! Кто как хочет так и "танцует". Только потом поздно будет плакать! И Европе и кацапам и США. Кто первым придумает супер оружие, тот и будет носить малиновые штаны!
13.08.2025 14:50 Ответить
Не хотят возвращать Украине ее территории, тогда Россия потеряет свою государственность и развалиться на много стран! Украина будет воевать до истощения России и даже, когда Россия будет умолять про мир и паузу, Украина не остановится, потому что понимает, что Империализм Ленинский можно уничтожить только, если его полностью развалить, а затем создать новые формирования - это будет много стран, которые будут со своими устоями и законами и будут заключать новые международные договора с самого начала. И возможно, одни вступят в ЕС, другие будут независимые, другие примкнут к другим странам. Если Империалистической стране давать паузы, она их использует для накопления сил для новой борьбы за территории и ресурсы. Украина не сможет существовать без войны рядом с Империалистической Ленинской Россией.
13.08.2025 14:56 Ответить
Треба *бальником ткнути рашистське мзс разом з конякою в Конституцію України.
13.08.2025 15:01 Ответить
У свинособак на ратицях карти рудої потвори..
13.08.2025 15:12 Ответить
як закріпили так і розкріпите
13.08.2025 15:13 Ответить
Нашу відповідь на це я знаю. Мені цікаво почути містера Трампа
13.08.2025 15:13 Ответить
 
 