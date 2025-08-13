МИД РФ об "обмене территориями": Территориальное устройство закреплено в конституции России. ВИДЕО
В МИД России ответили на вопрос о возможном "обмене территориями" с Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в конституции нашей страны. Этим все сказано. Что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", - прокомментировал он возможность обсуждения "обмена территориями" с Украиной на саммите РФ-США.
Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Чіткий бізнес-план
чевоножопі комуно-нацисти агенти німецької розвідки під керівництвом нейросифілітіка вофки ульянова (членіна), що прийшли до влади на паРаші-мацковії внаслідок збройного дерперевороту в жовтні 1917 року, записали собі в "конституцію" в 1918-22 рр. УНР, країни Кавказу та Центральної Азії, а вже в 1939-40 роках, під керівництвом йоськи сталіна - половину Польщі, країни Балтії, частину Фінляндії та Руманії, в 1945 році після так званого "асвабажденія" східної Європи "ат націзьма" практично усю східну Європу !!! де це все зараз ??? де дровбаний кацапо совок - срср, сев, варшавській договір ???
P.S. кацапи продовжують занурювати руду бОшку у лайно. Той, схоже, отримує насолоду.
Курва, та не буде ніякої з кацапи розмови, поки їх довбана маацква не буде горіти, поки на тих болотах тільки жаби квакати будуть, а та наволоч назад в свої нори не позалазить.
1. путін 6 разів відмовив трампу у заморозці
2. путін декілька разів найопував вітькова особисто
3. путін кратно посилив атаки після того, як трамп двічі банив Україні зброю
4. щоразу путін нагадує, що йому треба 5 цілих областей та капітуляція України
5. тепер перед аляскою росіяни кажуть прямо: жодних поступок не чекайте .
І скажіть після цього, що трамп - раціональна мисляча людина.
p.s. Або ж трамп хоче трамп тауер в москві, а Україна - просто привід
