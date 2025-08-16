УКР
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
5 633 84

Трамп оцінив зустріч із Путіним на "10 з 10": Ми номер один, вони номер два у світі

трамп,путін

Президент США Дональд Трамп оцінив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на тверду десятку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив в інтерв’ю Fox News.

Він запевнив, що зустріч начебто заслуговує високої оцінки, бо вони "добре порозумілися". Зокрема, президент США назвав саміт успішним та оцінив його на "10 з 10".

"Тож я думаю, що зустріч була на 10 у тому сенсі, що ми чудово порозумілися. І це добре, коли, знаєте, дві великі держави ладнають, особливо коли вони ядерні держави. Знаєте, ми номер один, вони номер два у світі. І це велика справа. Це велика справа", - зауважив він.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про готовність приєднатися до зустрічі Зеленського та Путіна у майбутньому

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

 

путін володимир (24566) росія (67226) Трамп Дональд (6858)
Топ коментарі
+54
показати весь коментар
16.08.2025 09:39 Відповісти
+32
хто казав що світом правлять масони? Світом правлять довбой*би!
показати весь коментар
16.08.2025 09:44 Відповісти
+30
Непогано, якщо Трамп відкине копита зараз. Але якщо він досидить до кінця каденції, хай живе якомога довше, щоб до кінця своїх днів чути, як весь світ називає його під@ром, запроданцем, дурнем, нікчемою і самозакоханим брехлом.
показати весь коментар
16.08.2025 09:39 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 09:39 Відповісти
хто казав що світом правлять масони? Світом правлять довбой*би!
показати весь коментар
16.08.2025 09:44 Відповісти
не тайна ложа а явна лажа
показати весь коментар
16.08.2025 10:01 Відповісти
Це взагалі повний треш! Дивіться! Американські військові стелять червону доріжку військовому злочинцю - диктатору ***** - відповідальному за вбивство 10 млн. людей за час свого правління... По тупості Деменцій ТРУМП ДІЙСНО №1 НА ПЛАНЕТІ.
показати весь коментар
16.08.2025 09:58 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 10:07 Відповісти
якщо не брати китай. а так китай поставить раком і номер один і номер два.
показати весь коментар
16.08.2025 09:39 Відповісти
скоріше пасив і актив)
показати весь коментар
16.08.2025 09:53 Відповісти
Непогано, якщо Трамп відкине копита зараз. Але якщо він досидить до кінця каденції, хай живе якомога довше, щоб до кінця своїх днів чути, як весь світ називає його під@ром, запроданцем, дурнем, нікчемою і самозакоханим брехлом.
показати весь коментар
16.08.2025 09:39 Відповісти
в iзраiльських змi зיявилось повiдомлення про проведення психологiчноi експертизи рудого на базi його дiй та заяв.дiагноз-КОНФАБУЛЯЦIЯ.простiше старче недоумство! питання вже не до нього,а до демократii вцiлому.як таку хвору нiкчемнiсть могли обрати президентом!?
показати весь коментар
16.08.2025 09:52 Відповісти
то хай Ізраель дасть пораду морським котикам шо робити
ну послизнувся дід, впав, помер від нападу... ну як діти
до речі як Буш подавився історія була... думаете сам? 😁
показати весь коментар
16.08.2025 09:59 Відповісти
Деменцій Трумп до кінця своїх днів не зрозуміє що в нього деменція тому що в нього деменція...
показати весь коментар
16.08.2025 09:55 Відповісти
А йому пох ,бо він вважає себе вялікім,тому краще нехай завтра здохне.
показати весь коментар
16.08.2025 09:57 Відповісти
зараз Китай покаже що США та рфне перша і не друга держава в світі
показати весь коментар
16.08.2025 09:40 Відповісти
маразм
показати весь коментар
16.08.2025 09:40 Відповісти
Ну чому? Якщо два дебіла - єто сіла, то справді Трамп є №1, а пуцин - №2.
показати весь коментар
16.08.2025 09:42 Відповісти
Хм, "армію №2" вже весь світ побачив...
показати весь коментар
16.08.2025 09:40 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 09:40 Відповісти
Нігуя собі! - сказанув - Сі чуть не подавився
показати весь коментар
16.08.2025 09:40 Відповісти
Та дайте нарциссу трішки пропонуватися. Через пару днів його Стамер, Макрон так інші знову в реальність приведуть.
показати весь коментар
16.08.2025 09:41 Відповісти
Боже, яке кончене...
показати весь коментар
16.08.2025 09:41 Відповісти
Ага. Самому не смішно? Після всього що ми побачили сша тепер даже не на другому місці. А може і не на третьому.
показати весь коментар
16.08.2025 09:41 Відповісти
Так це хутин в його порожню макітру таку думку вложив Він сам би не додумався
показати весь коментар
16.08.2025 09:43 Відповісти
Тампон виявляється даже до 10 рахувати не вміє. Перед зустріччю Тампон заявляв що у нього буде до ***** декілька вимог в тому числі припинення вогню. Як бачимо, Таппон не добився від ***** абсолютно НІЧОГО, натомість прийнів вся вимоги *****. Тобто або Тампон програв з рахунком 0-10, або він настільки тупий що не вміє рахувати. І судячи з того що воно знову завило пісню про 350млрд, які буцім то сша надали Україні, мені здається що воно і тупе і божевільне. І не дивно що він шестиразовий банкрут.
показати весь коментар
16.08.2025 09:53 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 09:42 Відповісти
вони не володіли даром Трампа геніального переговорника з терористами. А було б прикольно Бен Ладена зустрічають на авіаносці не завернутого в афганський ковер а розстилають ковер перед ним. Охорону Бен Ладена забезпечує спецпідрозділ Аль Каєди. та пакістанська розвідка. Обама з Бен Ладеном разом проводять прес конференцію
показати весь коментар
16.08.2025 09:54 Відповісти
якби ж то тільки бін Ладен...
а хусейн? а каддафі?
ВСІХ ЗАВАЛИЛИ, хто проти них йшов.
тоді виходить, що пукін-шаломов і трампон (і навіть біден з баобамою) - всі в одній лодці сидять!

що в принципі було ясно ще в 1990-их після кацапської окупації Чечні....
показати весь коментар
16.08.2025 12:02 Відповісти
З якого вони номер два?
Оте пляшиве *****
показати весь коментар
16.08.2025 09:42 Відповісти
розкукарікався рудий півень.
показати весь коментар
16.08.2025 09:43 Відповісти
Це він так затаівшихся китайців з нори виманює
показати весь коментар
16.08.2025 09:48 Відповісти
Питабол це ти.
показати весь коментар
16.08.2025 10:38 Відповісти
В результате трехчасовых напряженных переговоров в Анкоридже принято решение продукты на запланированный ланч выдать сухим пайком.
показати весь коментар
16.08.2025 09:44 Відповісти
Та кацапи і так все по кишеням розпихали - це ж "ол інклюзів" - "уплачєно"!
показати весь коментар
16.08.2025 10:03 Відповісти
Доречі де наша Ядерна Зброя? Як бачим, без ядерної зброї ти ніхто в цьому світі. А якщо в тебе є ЯЗ то ти поважна і хороша людина даже якщи ти їси дітей і руйнуєш міста.
показати весь коментар
16.08.2025 09:44 Відповісти
Ось Пакистану британці допомогли зробити ЯО.

а хутин точно пье кров дітей - для цього 20 000 українських вкрав
показати весь коментар
16.08.2025 09:47 Відповісти
На жаль нарцис Трамп дурнем був ним і здохне ,вихваляє свою нікчемну провальну політику ,ну хто похвалить як не сам себе.
показати весь коментар
16.08.2025 09:46 Відповісти
На Байдена та його сина Зєля відкрив кримінальні справи...Трампу подарував корисні копалини України...путіну території...а українці отримали ... .
показати весь коментар
16.08.2025 09:47 Відповісти
закінчуй про копалини
хер хто шо получить
кровью вмиються
це й олігархів стосуеться, зара вбити когось як пальці обісцяти, дроном
показати весь коментар
16.08.2025 10:05 Відповісти
Пу 10, Трамп 0
показати весь коментар
16.08.2025 09:47 Відповісти
І це добре, коли, знаєте, дві великі держави ладнають, особливо коли вони ядерні держави.... коли дві ядерні держави кидають іншу ядерну державу це ні до чого доброго не приведе... в нас забрали ЯЗ тепер нас убивають наші гаранти безпеки... залишається лише одно убити їх...
показати весь коментар
16.08.2025 09:47 Відповісти
Вашингтонське разм з кремлівським лайном вже, виявляється, поділили перші країни Світу на №1, та №2!? НАТО на думку трампона - другосортний гурток невдах!
Агов, Європа!
Для рижого маразматика з овального кабінету у Білому домі ви вже люди 2-го сорту!
Тепер за його згоди, чекайте російські танки на вулицях своїх міст: Берліна, Лондона, Праижу, Брюселя, Варшави, Праги. Трапон з пуйлом вже все вирішив!
Світ на порозі 3-ї світової!
показати весь коментар
16.08.2025 09:49 Відповісти
Прокинься, дурнику. Ти обісрався!
показати весь коментар
16.08.2025 09:51 Відповісти
І ***** нехай завтра здохне.!!!!
показати весь коментар
16.08.2025 10:03 Відповісти
Його ще раз принизили, цього разу не тишком-нишком по телефону, а під відео трансляцію.
Він же каже, що це 10 з 10 і збирається до Мінська.
Збоченець.
показати весь коментар
16.08.2025 09:53 Відповісти
Не зрозумів, а хто вони? Ну ті шо номер 2?
показати весь коментар
16.08.2025 09:53 Відповісти
РФ НОМЕР 2 В СВІТІ))))))))))))

ЧМО ЧМО ПРОСТО ЧМО....
показати весь коментар
16.08.2025 09:54 Відповісти
Ну и подлиза.
показати весь коментар
16.08.2025 09:56 Відповісти
Трумп тупо законтачив США об міжнародного злочинця.
Тепер обом місце на одній параші. Перший буде її мити по непарних числах, другий - по парних.
показати весь коментар
16.08.2025 09:56 Відповісти
Коли дві ЯДЕРНІ держави домовляються, як принизити маленьку Україну ( а за ними маячить Китай), то українці ДІЙСНО велика нація. Навіть, коли нами керує злодій і зрадник (єврейський клоун).
показати весь коментар
16.08.2025 09:57 Відповісти
тобто ти будеш під..ром номер один а хкуйло номер два..Миротворці шнобелівські..Каже трампо, що в очі недодивися..в Мацкві додивиться..
показати весь коментар
16.08.2025 10:00 Відповісти
Та все правильно
Десь на задвірках чи то америки, чи то каціпії, зустрілися два старпери з IQ десять і десять
і давай про вЯличие впарювать. Те що перші, то попереду ще три роки а Доні талантище...
Те що другі нема питань, тільки потрібно правильно завершувати речення - другі в Україні
показати весь коментар
16.08.2025 10:01 Відповісти
лошара
показати весь коментар
16.08.2025 10:06 Відповісти
@ (в перекладі):
"Ну, що? Все?
Усі варіанти, усі версії, усі хитрі ходи Трампа ми вже бачили. Їх немає.
А є брехун, слабак, боягуз і зрадник."
показати весь коментар
16.08.2025 10:11 Відповісти
Було б дивно, якби під час Другої Світової Рузвельт запросив Гітлера на переговори в Техас.
показати весь коментар
16.08.2025 10:11 Відповісти
Террористы и убийцы, лжецы и лицемеры, согласен!!!
показати весь коментар
16.08.2025 10:17 Відповісти
Лучше бы они торжественно подписали очень хороший совместный некролог..
показати весь коментар
16.08.2025 10:21 Відповісти
Дивно..а виглядаає як 69
показати весь коментар
16.08.2025 10:21 Відповісти
короче рыжая гнида слуга *****!большего позора США не испытывали за всю свою историю!
показати весь коментар
16.08.2025 10:23 Відповісти
Мабуть Трамп це і є "ядірний пєпіл" над Америкою.
показати весь коментар
16.08.2025 10:25 Відповісти
США 1, раша 0 - разом 10. Все збігається.
показати весь коментар
16.08.2025 10:30 Відповісти
СВІТОВІ НЕГІДНИКИ ТЕРОРИСТИ ВБИВЦІ І ЇХ ПОСІБНИ "НА ПЕРВИЙ ВТОРОЙ - РАСЧИТАЙСЬ" "АТЬ ДВА" Після цієї американської куйеі.чекати ще більше рашистської смерті на голови українського народу.Американськи пес вимазав свої руки кровью українського народу від самого початку.коли посадив свою "відпарнушену" куйломб американську задницю в крісло президента....і ще.Якщо американські сучі діти не змогли закінчити війну.як обіцяли...ТО ВАШ НУМЕР ОСТАННІЙ ...
показати весь коментар
16.08.2025 10:34 Відповісти
лох лохом. 10 з 10 у трампа виходить тримати гарну міну при найпровальнішій грі.

- зняли ізоляцію з міжнародного злочинця
- прийняти його в алясці, поставити на кін репутацію штатів
- а взамін - нічого
показати весь коментар
16.08.2025 10:34 Відповісти
желаю чтоб этото номер 2 нападал на США I wish that this number 2 would attack the USA
показати весь коментар
16.08.2025 10:34 Відповісти
********* номер два тільки у путлерської сучки. Реально вона давно навіть в десятку не входить, залишилось тільки міфічна ядерка.
показати весь коментар
16.08.2025 10:36 Відповісти
"как же он работал в Очистке"?
показати весь коментар
16.08.2025 10:38 Відповісти
2 педика, 2 агрессора, 2 убийцы, 2 ******** 2 faggots 2 aggressors 2 murderers 2 cunts
показати весь коментар
16.08.2025 10:39 Відповісти
С таким отношением к европейским ценностям Армению не примут в ЕС. Армения це Европа. Ахаха.
показати весь коментар
16.08.2025 11:12 Відповісти
За дурістю очільників - десь саме на цих місцях.
показати весь коментар
16.08.2025 10:45 Відповісти
Риже чмо обісралося по повній!!!
показати весь коментар
16.08.2025 10:55 Відповісти
не знаю який вони номер,
бо економіка Казахстану обійшла мацковію
но то що США на сьогодні-
це використаний трампон
Ганьба та посміховисько на весь світ
показати весь коментар
16.08.2025 10:57 Відповісти
В мире только две сверхдержавы. США и Китай. Остальные голосистые лилипуты.
показати весь коментар
16.08.2025 11:27 Відповісти
Все, кличте санітарів...
показати весь коментар
16.08.2025 11:45 Відповісти
Кончене
показати весь коментар
16.08.2025 11:56 Відповісти
о це відсосав трампон в пукіна так відсосав! МИ - номер один! АХАХАХХАХААХ!!!!! МИИИИ!!! 😂🤣😃

трампон ще не знає, що деколи так стається, що перший стає останнім, а останній - першим....

два старих пердуна-педофіла, які вже двома ногами стоять в могилі...💩🤮
показати весь коментар
16.08.2025 12:06 Відповісти
Це з якого часу бензоколонка з 1,5% світового ВВП стала другою в світі? З ходінням на дирочку! І то за рахунок тільки викопних природних ресурсів! Таки точно рижий опусив штати до рівня бензоколонки!
показати весь коментар
16.08.2025 13:06 Відповісти
Дурню, "порозумілися" тому що був перекладач.
показати весь коментар
16.08.2025 13:15 Відповісти
 
 