Трамп оцінив зустріч із Путіним на "10 з 10": Ми номер один, вони номер два у світі
Президент США Дональд Трамп оцінив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на тверду десятку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив в інтерв’ю Fox News.
Він запевнив, що зустріч начебто заслуговує високої оцінки, бо вони "добре порозумілися". Зокрема, президент США назвав саміт успішним та оцінив його на "10 з 10".
"Тож я думаю, що зустріч була на 10 у тому сенсі, що ми чудово порозумілися. І це добре, коли, знаєте, дві великі держави ладнають, особливо коли вони ядерні держави. Знаєте, ми номер один, вони номер два у світі. І це велика справа. Це велика справа", - зауважив він.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
ну послизнувся дід, впав, помер від нападу... ну як діти
до речі як Буш подавився історія була... думаете сам? 😁
а хусейн? а каддафі?
ВСІХ ЗАВАЛИЛИ, хто проти них йшов.
тоді виходить, що пукін-шаломов і трампон (і навіть біден з баобамою) - всі в одній лодці сидять!
що в принципі було ясно ще в 1990-их після кацапської окупації Чечні....
Оте пляшиве *****
а хутин точно пье кров дітей - для цього 20 000 українських вкрав
хер хто шо получить
кровью вмиються
це й олігархів стосуеться, зара вбити когось як пальці обісцяти, дроном
Агов, Європа!
Для рижого маразматика з овального кабінету у Білому домі ви вже люди 2-го сорту!
Тепер за його згоди, чекайте російські танки на вулицях своїх міст: Берліна, Лондона, Праижу, Брюселя, Варшави, Праги. Трапон з пуйлом вже все вирішив!
Світ на порозі 3-ї світової!
Він же каже, що це 10 з 10 і збирається до Мінська.
Збоченець.
ЧМО ЧМО ПРОСТО ЧМО....
Тепер обом місце на одній параші. Перший буде її мити по непарних числах, другий - по парних.
Десь на задвірках чи то америки, чи то каціпії, зустрілися два старпери з IQ десять і десять
і давай про вЯличие впарювать. Те що перші, то попереду ще три роки а Доні талантище...
Те що другі нема питань, тільки потрібно правильно завершувати речення - другі в Україні
"Ну, що? Все?
Усі варіанти, усі версії, усі хитрі ходи Трампа ми вже бачили. Їх немає.
А є брехун, слабак, боягуз і зрадник."
- зняли ізоляцію з міжнародного злочинця
- прийняти його в алясці, поставити на кін репутацію штатів
- а взамін - нічого
бо економіка Казахстану обійшла мацковію
но то що США на сьогодні-
це використаний трампон
Ганьба та посміховисько на весь світ
трампон ще не знає, що деколи так стається, що перший стає останнім, а останній - першим....
два старих пердуна-педофіла, які вже двома ногами стоять в могилі...💩🤮