Трамп оцінив зустріч із Путіним на "10 з 10": Ми номер один, вони номер два у світі

Президент США Дональд Трамп оцінив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на тверду десятку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив в інтерв’ю Fox News.

Він запевнив, що зустріч начебто заслуговує високої оцінки, бо вони "добре порозумілися". Зокрема, президент США назвав саміт успішним та оцінив його на "10 з 10".

"Тож я думаю, що зустріч була на 10 у тому сенсі, що ми чудово порозумілися. І це добре, коли, знаєте, дві великі держави ладнають, особливо коли вони ядерні держави. Знаєте, ми номер один, вони номер два у світі. І це велика справа. Це велика справа", - зауважив він.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про готовність приєднатися до зустрічі Зеленського та Путіна у майбутньому

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.