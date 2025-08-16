Трамп оценил встречу с Путиным на "10 из 10": Мы номер один, они номер два в мире

Президент США Дональд Трамп оценил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в твердую десятку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью Fox News.

Он заверил, что встреча якобы заслуживает высокой оценки, потому что они "хорошо поладили". В частности, президент США назвал саммит успешным и оценил его на "10 из 10".

"Поэтому я думаю, что встреча была на 10 в том смысле, что мы прекрасно нашли общий язык. И это хорошо, когда, знаете, два больших государства ладят, особенно когда они ядерные государства. Знаете, мы номер один, они номер два в мире. И это большое дело. Это большое дело", - отметил он.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались около трех часов.

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.