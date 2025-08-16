Трамп оценил встречу с Путиным на "10 из 10": Мы номер один, они номер два в мире
Президент США Дональд Трамп оценил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в твердую десятку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью Fox News.
Он заверил, что встреча якобы заслуживает высокой оценки, потому что они "хорошо поладили". В частности, президент США назвал саммит успешным и оценил его на "10 из 10".
"Поэтому я думаю, что встреча была на 10 в том смысле, что мы прекрасно нашли общий язык. И это хорошо, когда, знаете, два больших государства ладят, особенно когда они ядерные государства. Знаете, мы номер один, они номер два в мире. И это большое дело. Это большое дело", - отметил он.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались около трех часов.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну послизнувся дід, впав, помер від нападу... ну як діти
до речі як Буш подавився історія була... думаете сам? 😁
а хусейн? а каддафі?
ВСІХ ЗАВАЛИЛИ, хто проти них йшов.
тоді виходить, що пукін-шаломов і трампон (і навіть біден з баобамою) - всі в одній лодці сидять!
що в принципі було ясно ще в 1990-их після кацапської окупації Чечні....
Оте пляшиве *****
а хутин точно пье кров дітей - для цього 20 000 українських вкрав
хер хто шо получить
кровью вмиються
це й олігархів стосуеться, зара вбити когось як пальці обісцяти, дроном
Агов, Європа!
Для рижого маразматика з овального кабінету у Білому домі ви вже люди 2-го сорту!
Тепер за його згоди, чекайте російські танки на вулицях своїх міст: Берліна, Лондона, Праижу, Брюселя, Варшави, Праги. Трапон з пуйлом вже все вирішив!
Світ на порозі 3-ї світової!
Він же каже, що це 10 з 10 і збирається до Мінська.
Збоченець.
ЧМО ЧМО ПРОСТО ЧМО....
Тепер обом місце на одній параші. Перший буде її мити по непарних числах, другий - по парних.
Десь на задвірках чи то америки, чи то каціпії, зустрілися два старпери з IQ десять і десять
і давай про вЯличие впарювать. Те що перші, то попереду ще три роки а Доні талантище...
Те що другі нема питань, тільки потрібно правильно завершувати речення - другі в Україні
"Ну, що? Все?
Усі варіанти, усі версії, усі хитрі ходи Трампа ми вже бачили. Їх немає.
А є брехун, слабак, боягуз і зрадник."
- зняли ізоляцію з міжнародного злочинця
- прийняти його в алясці, поставити на кін репутацію штатів
- а взамін - нічого
бо економіка Казахстану обійшла мацковію
но то що США на сьогодні-
це використаний трампон
Ганьба та посміховисько на весь світ
трампон ще не знає, що деколи так стається, що перший стає останнім, а останній - першим....
два старих пердуна-педофіла, які вже двома ногами стоять в могилі...💩🤮