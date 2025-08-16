РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10347 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
5 505 84

Трамп оценил встречу с Путиным на "10 из 10": Мы номер один, они номер два в мире

трамп,путін

Президент США Дональд Трамп оценил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в твердую десятку.

Как информирует Цензор.НЕТоб этом Трамп заявил в интервью Fox News.

Он заверил, что встреча якобы заслуживает высокой оценки, потому что они "хорошо поладили". В частности, президент США назвал саммит успешным и оценил его на "10 из 10".

"Поэтому я думаю, что встреча была на 10 в том смысле, что мы прекрасно нашли общий язык. И это хорошо, когда, знаете, два больших государства ладят, особенно когда они ядерные государства. Знаете, мы номер один, они номер два в мире. И это большое дело. Это большое дело", - отметил он.

Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три". Переговоры лидеров продолжались около трех часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил о готовности присоединиться к встрече Зеленского и Путина в будущем

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором. Также Трамп заявил, что заключение соглашения о прекращении войны зависит от Зеленского.

Автор: 

путин владимир (31964) россия (96899) Трамп Дональд (6342)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+54
показать весь комментарий
16.08.2025 09:39 Ответить
+32
хто казав що світом правлять масони? Світом правлять довбой*би!
показать весь комментарий
16.08.2025 09:44 Ответить
+30
Непогано, якщо Трамп відкине копита зараз. Але якщо він досидить до кінця каденції, хай живе якомога довше, щоб до кінця своїх днів чути, як весь світ називає його під@ром, запроданцем, дурнем, нікчемою і самозакоханим брехлом.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.08.2025 09:39 Ответить
хто казав що світом правлять масони? Світом правлять довбой*би!
показать весь комментарий
16.08.2025 09:44 Ответить
не тайна ложа а явна лажа
показать весь комментарий
16.08.2025 10:01 Ответить
Це взагалі повний треш! Дивіться! Американські військові стелять червону доріжку військовому злочинцю - диктатору ***** - відповідальному за вбивство 10 млн. людей за час свого правління... По тупості Деменцій ТРУМП ДІЙСНО №1 НА ПЛАНЕТІ.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:58 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2025 10:07 Ответить
якщо не брати китай. а так китай поставить раком і номер один і номер два.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:39 Ответить
скоріше пасив і актив)
показать весь комментарий
16.08.2025 09:53 Ответить
Непогано, якщо Трамп відкине копита зараз. Але якщо він досидить до кінця каденції, хай живе якомога довше, щоб до кінця своїх днів чути, як весь світ називає його під@ром, запроданцем, дурнем, нікчемою і самозакоханим брехлом.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:39 Ответить
в iзраiльських змi зיявилось повiдомлення про проведення психологiчноi експертизи рудого на базi його дiй та заяв.дiагноз-КОНФАБУЛЯЦIЯ.простiше старче недоумство! питання вже не до нього,а до демократii вцiлому.як таку хвору нiкчемнiсть могли обрати президентом!?
показать весь комментарий
16.08.2025 09:52 Ответить
то хай Ізраель дасть пораду морським котикам шо робити
ну послизнувся дід, впав, помер від нападу... ну як діти
до речі як Буш подавився історія була... думаете сам? 😁
показать весь комментарий
16.08.2025 09:59 Ответить
Деменцій Трумп до кінця своїх днів не зрозуміє що в нього деменція тому що в нього деменція...
показать весь комментарий
16.08.2025 09:55 Ответить
А йому пох ,бо він вважає себе вялікім,тому краще нехай завтра здохне.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:57 Ответить
зараз Китай покаже що США та рфне перша і не друга держава в світі
показать весь комментарий
16.08.2025 09:40 Ответить
маразм
показать весь комментарий
16.08.2025 09:40 Ответить
Ну чому? Якщо два дебіла - єто сіла, то справді Трамп є №1, а пуцин - №2.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:42 Ответить
Хм, "армію №2" вже весь світ побачив...
показать весь комментарий
16.08.2025 09:40 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2025 09:40 Ответить
Нігуя собі! - сказанув - Сі чуть не подавився
показать весь комментарий
16.08.2025 09:40 Ответить
Та дайте нарциссу трішки пропонуватися. Через пару днів його Стамер, Макрон так інші знову в реальність приведуть.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:41 Ответить
Боже, яке кончене...
показать весь комментарий
16.08.2025 09:41 Ответить
Ага. Самому не смішно? Після всього що ми побачили сша тепер даже не на другому місці. А може і не на третьому.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:41 Ответить
Так це хутин в його порожню макітру таку думку вложив Він сам би не додумався
показать весь комментарий
16.08.2025 09:43 Ответить
Тампон виявляється даже до 10 рахувати не вміє. Перед зустріччю Тампон заявляв що у нього буде до ***** декілька вимог в тому числі припинення вогню. Як бачимо, Таппон не добився від ***** абсолютно НІЧОГО, натомість прийнів вся вимоги *****. Тобто або Тампон програв з рахунком 0-10, або він настільки тупий що не вміє рахувати. І судячи з того що воно знову завило пісню про 350млрд, які буцім то сша надали Україні, мені здається що воно і тупе і божевільне. І не дивно що він шестиразовий банкрут.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:53 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2025 09:42 Ответить
вони не володіли даром Трампа геніального переговорника з терористами. А було б прикольно Бен Ладена зустрічають на авіаносці не завернутого в афганський ковер а розстилають ковер перед ним. Охорону Бен Ладена забезпечує спецпідрозділ Аль Каєди. та пакістанська розвідка. Обама з Бен Ладеном разом проводять прес конференцію
показать весь комментарий
16.08.2025 09:54 Ответить
якби ж то тільки бін Ладен...
а хусейн? а каддафі?
ВСІХ ЗАВАЛИЛИ, хто проти них йшов.
тоді виходить, що пукін-шаломов і трампон (і навіть біден з баобамою) - всі в одній лодці сидять!

що в принципі було ясно ще в 1990-их після кацапської окупації Чечні....
показать весь комментарий
16.08.2025 12:02 Ответить
З якого вони номер два?
Оте пляшиве *****
показать весь комментарий
16.08.2025 09:42 Ответить
розкукарікався рудий півень.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:43 Ответить
Це він так затаівшихся китайців з нори виманює
показать весь комментарий
16.08.2025 09:48 Ответить
Питабол це ти.
показать весь комментарий
16.08.2025 10:38 Ответить
В результате трехчасовых напряженных переговоров в Анкоридже принято решение продукты на запланированный ланч выдать сухим пайком.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:44 Ответить
Та кацапи і так все по кишеням розпихали - це ж "ол інклюзів" - "уплачєно"!
показать весь комментарий
16.08.2025 10:03 Ответить
Доречі де наша Ядерна Зброя? Як бачим, без ядерної зброї ти ніхто в цьому світі. А якщо в тебе є ЯЗ то ти поважна і хороша людина даже якщи ти їси дітей і руйнуєш міста.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:44 Ответить
Ось Пакистану британці допомогли зробити ЯО.

а хутин точно пье кров дітей - для цього 20 000 українських вкрав
показать весь комментарий
16.08.2025 09:47 Ответить
На жаль нарцис Трамп дурнем був ним і здохне ,вихваляє свою нікчемну провальну політику ,ну хто похвалить як не сам себе.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:46 Ответить
На Байдена та його сина Зєля відкрив кримінальні справи...Трампу подарував корисні копалини України...путіну території...а українці отримали ... .
показать весь комментарий
16.08.2025 09:47 Ответить
закінчуй про копалини
хер хто шо получить
кровью вмиються
це й олігархів стосуеться, зара вбити когось як пальці обісцяти, дроном
показать весь комментарий
16.08.2025 10:05 Ответить
Пу 10, Трамп 0
показать весь комментарий
16.08.2025 09:47 Ответить
І це добре, коли, знаєте, дві великі держави ладнають, особливо коли вони ядерні держави.... коли дві ядерні держави кидають іншу ядерну державу це ні до чого доброго не приведе... в нас забрали ЯЗ тепер нас убивають наші гаранти безпеки... залишається лише одно убити їх...
показать весь комментарий
16.08.2025 09:47 Ответить
Вашингтонське разм з кремлівським лайном вже, виявляється, поділили перші країни Світу на №1, та №2!? НАТО на думку трампона - другосортний гурток невдах!
Агов, Європа!
Для рижого маразматика з овального кабінету у Білому домі ви вже люди 2-го сорту!
Тепер за його згоди, чекайте російські танки на вулицях своїх міст: Берліна, Лондона, Праижу, Брюселя, Варшави, Праги. Трапон з пуйлом вже все вирішив!
Світ на порозі 3-ї світової!
показать весь комментарий
16.08.2025 09:49 Ответить
Прокинься, дурнику. Ти обісрався!
показать весь комментарий
16.08.2025 09:51 Ответить
І ***** нехай завтра здохне.!!!!
показать весь комментарий
16.08.2025 10:03 Ответить
Його ще раз принизили, цього разу не тишком-нишком по телефону, а під відео трансляцію.
Він же каже, що це 10 з 10 і збирається до Мінська.
Збоченець.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:53 Ответить
Не зрозумів, а хто вони? Ну ті шо номер 2?
показать весь комментарий
16.08.2025 09:53 Ответить
РФ НОМЕР 2 В СВІТІ))))))))))))

ЧМО ЧМО ПРОСТО ЧМО....
показать весь комментарий
16.08.2025 09:54 Ответить
Ну и подлиза.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:56 Ответить
Трумп тупо законтачив США об міжнародного злочинця.
Тепер обом місце на одній параші. Перший буде її мити по непарних числах, другий - по парних.
показать весь комментарий
16.08.2025 09:56 Ответить
Коли дві ЯДЕРНІ держави домовляються, як принизити маленьку Україну ( а за ними маячить Китай), то українці ДІЙСНО велика нація. Навіть, коли нами керує злодій і зрадник (єврейський клоун).
показать весь комментарий
16.08.2025 09:57 Ответить
тобто ти будеш під..ром номер один а хкуйло номер два..Миротворці шнобелівські..Каже трампо, що в очі недодивися..в Мацкві додивиться..
показать весь комментарий
16.08.2025 10:00 Ответить
Та все правильно
Десь на задвірках чи то америки, чи то каціпії, зустрілися два старпери з IQ десять і десять
і давай про вЯличие впарювать. Те що перші, то попереду ще три роки а Доні талантище...
Те що другі нема питань, тільки потрібно правильно завершувати речення - другі в Україні
показать весь комментарий
16.08.2025 10:01 Ответить
лошара
показать весь комментарий
16.08.2025 10:06 Ответить
@ (в перекладі):
"Ну, що? Все?
Усі варіанти, усі версії, усі хитрі ходи Трампа ми вже бачили. Їх немає.
А є брехун, слабак, боягуз і зрадник."
показать весь комментарий
16.08.2025 10:11 Ответить
Було б дивно, якби під час Другої Світової Рузвельт запросив Гітлера на переговори в Техас.
показать весь комментарий
16.08.2025 10:11 Ответить
Террористы и убийцы, лжецы и лицемеры, согласен!!!
показать весь комментарий
16.08.2025 10:17 Ответить
Лучше бы они торжественно подписали очень хороший совместный некролог..
показать весь комментарий
16.08.2025 10:21 Ответить
Дивно..а виглядаає як 69
показать весь комментарий
16.08.2025 10:21 Ответить
короче рыжая гнида слуга *****!большего позора США не испытывали за всю свою историю!
показать весь комментарий
16.08.2025 10:23 Ответить
Мабуть Трамп це і є "ядірний пєпіл" над Америкою.
показать весь комментарий
16.08.2025 10:25 Ответить
США 1, раша 0 - разом 10. Все збігається.
показать весь комментарий
16.08.2025 10:30 Ответить
СВІТОВІ НЕГІДНИКИ ТЕРОРИСТИ ВБИВЦІ І ЇХ ПОСІБНИ "НА ПЕРВИЙ ВТОРОЙ - РАСЧИТАЙСЬ" "АТЬ ДВА" Після цієї американської куйеі.чекати ще більше рашистської смерті на голови українського народу.Американськи пес вимазав свої руки кровью українського народу від самого початку.коли посадив свою "відпарнушену" куйломб американську задницю в крісло президента....і ще.Якщо американські сучі діти не змогли закінчити війну.як обіцяли...ТО ВАШ НУМЕР ОСТАННІЙ ...
показать весь комментарий
16.08.2025 10:34 Ответить
лох лохом. 10 з 10 у трампа виходить тримати гарну міну при найпровальнішій грі.

- зняли ізоляцію з міжнародного злочинця
- прийняти його в алясці, поставити на кін репутацію штатів
- а взамін - нічого
показать весь комментарий
16.08.2025 10:34 Ответить
желаю чтоб этото номер 2 нападал на США I wish that this number 2 would attack the USA
показать весь комментарий
16.08.2025 10:34 Ответить
********* номер два тільки у путлерської сучки. Реально вона давно навіть в десятку не входить, залишилось тільки міфічна ядерка.
показать весь комментарий
16.08.2025 10:36 Ответить
"как же он работал в Очистке"?
показать весь комментарий
16.08.2025 10:38 Ответить
2 педика, 2 агрессора, 2 убийцы, 2 ******** 2 faggots 2 aggressors 2 murderers 2 cunts
показать весь комментарий
16.08.2025 10:39 Ответить
С таким отношением к европейским ценностям Армению не примут в ЕС. Армения це Европа. Ахаха.
показать весь комментарий
16.08.2025 11:12 Ответить
За дурістю очільників - десь саме на цих місцях.
показать весь комментарий
16.08.2025 10:45 Ответить
Риже чмо обісралося по повній!!!
показать весь комментарий
16.08.2025 10:55 Ответить
не знаю який вони номер,
бо економіка Казахстану обійшла мацковію
но то що США на сьогодні-
це використаний трампон
Ганьба та посміховисько на весь світ
показать весь комментарий
16.08.2025 10:57 Ответить
В мире только две сверхдержавы. США и Китай. Остальные голосистые лилипуты.
показать весь комментарий
16.08.2025 11:27 Ответить
Все, кличте санітарів...
показать весь комментарий
16.08.2025 11:45 Ответить
Кончене
показать весь комментарий
16.08.2025 11:56 Ответить
о це відсосав трампон в пукіна так відсосав! МИ - номер один! АХАХАХХАХААХ!!!!! МИИИИ!!! 😂🤣😃

трампон ще не знає, що деколи так стається, що перший стає останнім, а останній - першим....

два старих пердуна-педофіла, які вже двома ногами стоять в могилі...💩🤮
показать весь комментарий
16.08.2025 12:06 Ответить
Ми не можемо заявляти про прогрес, передаючи на аутсорсинг несправедливість. Рівність не повинна мати кордонів. З іншого боку, торгівля додала мені сил - окрема подяка Pro Shelton (@SheltonSGNL у Telegram) за те, що допоміг мені заробити понад 202 тисячі доларів.
показать весь комментарий
16.08.2025 12:16 Ответить
Це з якого часу бензоколонка з 1,5% світового ВВП стала другою в світі? З ходінням на дирочку! І то за рахунок тільки викопних природних ресурсів! Таки точно рижий опусив штати до рівня бензоколонки!
показать весь комментарий
16.08.2025 13:06 Ответить
Дурню, "порозумілися" тому що був перекладач.
показать весь комментарий
16.08.2025 13:15 Ответить
 
 