Безпілотники атакували Волгоград: на місцевому НПЗ спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 19 серпня мешканці російського Волгограда заявили про атаку безпілотників та потужні вибухи. На нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Зазначається, що понад 15 вибухів почули сьогодні вночі жителі Волгограда і передмістя. За їхніми словами, було видно кілька спалахів від вибухів. Ймовірно, це результати роботи російської ППО, яка збивали українські дрони.

Через атаки українських безпілотників в аеропорту Волгограда введено план "Килим" - він не приймає і не відправляє рейси.

Згодом місцева влада заявила, що уламки БпЛА впали на півдні міста. Це спричинило пожежу в лікарні №16 та на території нафтопереробного заводу.

"На півдні міста Волгограда внаслідок падіння уламків БпЛА виник спалах покрівлі будівлі одного з корпусів лікарні №16 та на території НПЗ. Для локалізації та гасіння загорянь на місці працюють пожежники", - розповів губернатор області Андрій Бочаров.

Він додав, що за попередніми даними, постраждалих немає.

Що відомо про НПЗ у Волгограді?

ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" - найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області та один із ключових активів ПАТ "Лукойл". Підприємство щорічно переробляють понад 15 млн. тонн нафти.

Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Днями видання Bloomberg повідомило, що нафтопереробний завод ПАТ "Лукойл" у Волгограді припинив завантаження нафти і став третім великим НПЗ у Росії, який зупинився після серії ударів українських дронів. Адже НПЗ вже неодноразово опинявся під ударами безпілотників.

14 серпня сили ППО начебто відбили масовану атаку БПЛА на територію Волгоградської області. Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ.

Також невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоград у ніч проти 15 березня.

У лютому місцевим жителям російського Волгограда заборонили знімати "прильоти" і їхні наслідки після атаки українських безпілотників 3 лютого та 31 січня 2025 року на один із найбільших у РФ нафтопереробний завод.

