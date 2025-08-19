УКР
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
7 219 26

Безпілотники атакували Волгоград: на місцевому НПЗ спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 19 серпня мешканці російського Волгограда заявили про атаку безпілотників та потужні вибухи. На нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що понад 15 вибухів почули сьогодні вночі жителі Волгограда і передмістя. За їхніми словами, було видно кілька спалахів від вибухів. Ймовірно, це результати роботи російської ППО, яка збивали українські дрони.

Через атаки українських безпілотників в аеропорту Волгограда введено план "Килим" - він не приймає і не відправляє рейси.

Згодом місцева влада заявила,  що уламки БпЛА впали на півдні міста. Це спричинило пожежу в лікарні №16 та на території нафтопереробного заводу.

Волгоград

"На півдні міста Волгограда внаслідок падіння уламків БпЛА виник спалах покрівлі будівлі одного з корпусів лікарні №16 та на території НПЗ. Для локалізації та гасіння загорянь на місці працюють пожежники", - розповів губернатор області Андрій Бочаров.

Він додав, що за попередніми даними, постраждалих немає.

Що відомо про НПЗ у Волгограді?

ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" - найбільший нафтопереробний завод Волгоградської області та один із ключових активів ПАТ "Лукойл". Підприємство щорічно переробляють понад 15 млн. тонн нафти.

Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

Днями видання Bloomberg  повідомило, що нафтопереробний завод ПАТ "Лукойл" у Волгограді припинив завантаження нафти і став третім великим НПЗ у Росії, який зупинився після серії ударів українських дронів. Адже НПЗ вже неодноразово опинявся під ударами безпілотників.

14 серпня сили ППО  начебто відбили масовану атаку БПЛА на територію Волгоградської області. Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ.

Також невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоград у ніч проти 15 березня.

У лютому місцевим жителям російського Волгограда заборонили знімати "прильоти" і їхні наслідки після атаки українських безпілотників 3 лютого та 31 січня 2025 року на один із найбільших у РФ нафтопереробний завод.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нафтопровід "Дружба" відпочиває, - Мадяр повідомив про удар СБС по нафтоперекачувальній станці "Нікольскоє"

Автор: 

Волгоград (24) НПЗ (634) Удари по РФ (478)
Топ коментарі
+14
Хто? рузкіе? Плювати Їм на своїх і на все на цій планеті
19.08.2025 07:22 Відповісти
19.08.2025 07:22 Відповісти
+13
тричі за тиждень - нормальна частота пішла.
19.08.2025 07:33 Відповісти
19.08.2025 07:33 Відповісти
+11
Гори гори ясно, щоби не погасло !
19.08.2025 07:26 Відповісти
19.08.2025 07:26 Відповісти
Потужно !
19.08.2025 07:21 Відповісти
19.08.2025 07:21 Відповісти
Може після цього зупиниться?
19.08.2025 07:21 Відповісти
19.08.2025 07:21 Відповісти
Хто? рузкіе? Плювати Їм на своїх і на все на цій планеті
19.08.2025 07:22 Відповісти
19.08.2025 07:22 Відповісти
Зупинку НПЗ я мала на увазі.
19.08.2025 09:08 Відповісти
19.08.2025 09:08 Відповісти
Гори гори ясно, щоби не погасло !
19.08.2025 07:26 Відповісти
19.08.2025 07:26 Відповісти
тричі за тиждень - нормальна частота пішла.
19.08.2025 07:33 Відповісти
19.08.2025 07:33 Відповісти
15 Лютих на один завод це гарно !
19.08.2025 07:37 Відповісти
19.08.2025 07:37 Відповісти
ну, зовсім не факт, що туди Ан-196 прилетіли. Може якісь інші, асортименту вистачає.
19.08.2025 08:28 Відповісти
19.08.2025 08:28 Відповісти
згоден, але масовано летять саме Лютий . мої діти кожного разу махають їм і бажають гарного полювання !
19.08.2025 08:42 Відповісти
19.08.2025 08:42 Відповісти
от ви навряд чи у польоті зможете відрізнити Ан-196 від FP-1. Та і я теж. А деякі наші дрони не зможете відрізнити від кацапської "гєрані", тому вони ніколи і не отримують благословіння від ваших дітей.
19.08.2025 09:10 Відповісти
19.08.2025 09:10 Відповісти
Бажано тричі за годину
19.08.2025 09:30 Відповісти
19.08.2025 09:30 Відповісти
та там за годину півтора десятка прилетіло. Головне шоб у темряві хоча б декілька влучили куди треба.
19.08.2025 09:35 Відповісти
19.08.2025 09:35 Відповісти
Це, мабуть, з 2019 року, отими «РАКЕТАМИ», від зеленського, за 6 років його сидіння, на крипті та «дивними особами», в ОПУ КМУ ВРУ ГПУ ДБР СУДАХ ОДА ….
19.08.2025 07:36 Відповісти
19.08.2025 07:36 Відповісти
Ніщо з ранку так не підбадьорює як новини по чергову палаючу нафтобазу на Московії.
19.08.2025 07:46 Відповісти
19.08.2025 07:46 Відповісти
якось не коректно називати нафтобазою НПЗ, який займає площу у 600 гектарів.
19.08.2025 08:13 Відповісти
19.08.2025 08:13 Відповісти
... большая нафтобаза.
19.08.2025 08:55 Відповісти
19.08.2025 08:55 Відповісти
ну, це приблизно як хлібокомбінат назвати хлібним магазином. Але для профана проходить на ура. У нас і новинні журналсти нафтобазу у райцентрі називають нафтопереробним заводом. Для насєлєнія така локшина нормально заходить.
19.08.2025 09:05 Відповісти
19.08.2025 09:05 Відповісти
Палати та вибухати має вся Моськовія, від Кенігсберга до Анадиря !!))
19.08.2025 07:54 Відповісти
19.08.2025 07:54 Відповісти
Так це ж було вже? Вчора казали - цей завод тепер місяць не працюватиме.
19.08.2025 07:55 Відповісти
19.08.2025 07:55 Відповісти
там окремі виробництва займають десятки гектарів, тому там вистачить ще на місяць довбати дронами. Хоча якщо колони АВТ і комплекс КМ-3 згорять, то подальші удари вже не будуть мати сенсу, бо сиру нафту підприємство переробляти вже не зможе.
19.08.2025 08:19 Відповісти
19.08.2025 08:19 Відповісти
Я саме про це: "не має сенсу" бо нам вчора сказали, що він місяць не працюватиме. Є ж інші, що досі працюють. Чи нам вибухівку більше нема куди подіти? // Втім, я розумію, що це не моя компетенція. Вразили, та й добре. Можна лише привітати, в будь-якому випадку.
19.08.2025 08:35 Відповісти
19.08.2025 08:35 Відповісти
не знаю, хто там вчора і де казав що місяць не буде працювати, але я дуже сумніваюсь, що у того журналіста, який ту локшину вішає, є воя агентура на Волгоградському НПЗ, і він достеменно знає, які були влучання 13-го і 14го серпня, і він взагалі має хоч якесь приблизне уявлення про нафтоперербне виробництво і його вразливі ланки. Ви ж бачите, що у будь-яких новинах про ураження НПЗ майже ніколи не пишуть які саме виробництва і установки були уражені. Кацапам взагалі заборонили будь-що з цього приводу коментувати. А ЦСО "А" теж нічого не коментує... туман війни...
19.08.2025 08:56 Відповісти
19.08.2025 08:56 Відповісти
Висновок: "Ибо нехер строить НПЗ вокруг бальниц!". Хоча, куди їм діваться? Специфіка розбудови цього міста - вздовж узбережжя Волги. Воно "довге, як собача пісня"... На сьогодні - близько 140 км у довжину. Поки проїдеш на поїзді - обісраться можна, бо він насилу проповзає через нього, за три години... Сам колись упевнився, коли провідники закрили на три години туалети, не попередивши зарані, пасажирів... Там у вагонах, ТАКЕ творилося!!!
От вони, спочатку, будують промоб"єкти на окраїні міста, а потім, коли житло будувать ніде, продовжують будівництво уже ЗА промоб"єктом. І мають житлові райони, в перемішку з промисловими...
19.08.2025 07:57 Відповісти
19.08.2025 07:57 Відповісти
Дорозвідка, та добивання...
19.08.2025 08:04 Відповісти
19.08.2025 08:04 Відповісти
Ох уж ці уламки...
19.08.2025 08:46 Відповісти
19.08.2025 08:46 Відповісти
Ваня пакуріл і вот на тєбє !!!
19.08.2025 08:56 Відповісти
19.08.2025 08:56 Відповісти
 
 