Беспилотники атаковали Волгоград: на местном НПЗ вспыхнул пожар

В ночь на 19 августа жители российского Волгограда заявили об атаке беспилотников и мощных взрывах. На нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что более 15 взрывов услышали сегодня ночью жители Волгограда и пригорода. По их словам, было видно несколько вспышек от взрывов. Вероятно, это результаты работы российской ПВО, которая сбивала украинские дроны.

Из-за атак украинских беспилотников в аэропорту Волгограда введен план "Ковер" - он не принимает и не отправляет рейсы.

Впоследствии местные власти заявили, что обломки БпЛА упали на юге города. Это вызвало пожар в больнице №16 и на территории нефтеперерабатывающего завода.

Волгоград

"На юге города Волгограда в результате падения обломков БпЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные", - рассказал губернатор области Андрей Бочаров.

Он добавил, что по предварительным данным, пострадавших нет.

Что известно о НПЗ в Волгограде?

ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - крупнейший нефтеперерабатывающий завод Волгоградской области и один из ключевых активов ПАО "Лукойл". Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 млн. тонн нефти.

Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.

На днях издание Bloomberg сообщило, что нефтеперерабатывающий завод ПАО "Лукойл" в Волгограде прекратил загрузку нефти и стал третьим крупным НПЗ в России, который остановился после серии ударов украинских дронов. Ведь НПЗ уже неоднократно оказывался под ударами беспилотников.

14 августа силы ПВО якобы отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ.

Также неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде в ночь на 15 марта.

В феврале местным жителям российского Волгограда запретили снимать "прилеты" и их последствия после атаки украинских беспилотников 3 февраля и 31 января 2025 года на один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающий завод.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нефтепровод "Дружба" отдыхает, - Мадьяр сообщил об ударе СБС по нефтеперекачивающей станции "Никольское"

Волгоград (59) НПЗ (265) Удары по РФ (476)
