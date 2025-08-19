УКР
Трамп про переговори України та РФ: Зеленський має проявити певну гнучкість

Трамп про зустріч Путіна та Зеленського Що відомо

Президент США Дональд Трамп закликав диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського проявити певну "гнучкість".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Я сподіваюся, що президент Путін буде хорошим. А якщо ні, то ситуація буде складною. І я сподіваюся, що Зеленський зробить те, що має зробити. Він також має проявити певну гнучкість", - сказав лідер США.

Трамп розповів, що працює над зустріччю Зеленського та Путіна. Якщо ця зустріч пройде добре, він розгляне можливість проведення тристороннього саміту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трампа запросили відвідати Росію, - Лавров

"Я думаю, що у них все гаразд. Я б не сказав, що вони колись стануть найкращими друзями, але у них все гаразд. Тож ми домовляємося про зустріч. Я ніби домовився про неї з Путіним і Зеленським, і, знаєте, саме вони мають керувати процесом", - додав президент США.

Bloomberg зазначає, що деталі все ще не уточнюються.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися протягом двох тижнів.

Також читайте: Україна отримає багато землі та поверне собі життя, - Трамп

Зеленський Володимир (25185) путін володимир (24621) Трамп Дональд (6949)
+4
трампона вчергове покусачив шнурок ***** вітьков.
показати весь коментар
19.08.2025 16:05 Відповісти
+3
Лякає Зелю путлєром
показати весь коментар
19.08.2025 16:00 Відповісти
+3
Так гнучко як ти рудий підор Америку ще ніхто не прогібав.
показати весь коментар
19.08.2025 16:07 Відповісти
Тампон, ти не загалом США, Зеленський це не вся Україна, а от ***** це сцарь всєя мАрдора шо він скаже те козломорді і робитимуть. Ні ти ні Зеленський не можуть порушувати Конституцію своїх країн. У тебе є Конгрес, а в Україні є ВР і змінити Конституцію може тільки референдум чи голосування у парламенті дві тритинами голосів і то не по всіх питаннях. Чи ти цього, рудий чорт не знаєш?!
показати весь коментар
19.08.2025 16:06 Відповісти
Ніхто не буде змінювати конституцію або юридично віддавати комусь територію.
показати весь коментар
19.08.2025 16:07 Відповісти
У наступному році, в листопаді 2026 року, у США відбудуться проміжні вибори до Палати представників, нижньої палати Конгресу. Якщо там переможуть демократи й отримають більшість, бо зараз її мають республіканці, то що буде? А вони можуть розпочати процедуру імпічменту. Я думаю, що матеріал накопичується
показати весь коментар
19.08.2025 16:14 Відповісти
