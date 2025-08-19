Трамп про переговори України та РФ: Зеленський має проявити певну гнучкість
Президент США Дональд Трамп закликав диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського проявити певну "гнучкість".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Я сподіваюся, що президент Путін буде хорошим. А якщо ні, то ситуація буде складною. І я сподіваюся, що Зеленський зробить те, що має зробити. Він також має проявити певну гнучкість", - сказав лідер США.
Трамп розповів, що працює над зустріччю Зеленського та Путіна. Якщо ця зустріч пройде добре, він розгляне можливість проведення тристороннього саміту.
"Я думаю, що у них все гаразд. Я б не сказав, що вони колись стануть найкращими друзями, але у них все гаразд. Тож ми домовляємося про зустріч. Я ніби домовився про неї з Путіним і Зеленським, і, знаєте, саме вони мають керувати процесом", - додав президент США.
Bloomberg зазначає, що деталі все ще не уточнюються.
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися протягом двох тижнів.
Ти після підлиза пуйлу, хочеш нагнути Україну?!
А нічого не лузьне, якщо почнеш пробувати!?
Українці - нація сильних, гордих, вільних, не похитних у своїх бажаннях, - вся русня геть з Української землі!
Ось едина й не похитна умова Народу України!
Все решта - маячня!