Трамп про переговори України та РФ: Зеленський має проявити певну гнучкість

Президент США Дональд Трамп закликав диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського проявити певну "гнучкість".

"Я сподіваюся, що президент Путін буде хорошим. А якщо ні, то ситуація буде складною. І я сподіваюся, що Зеленський зробить те, що має зробити. Він також має проявити певну гнучкість", - сказав лідер США.

Трамп розповів, що працює над зустріччю Зеленського та Путіна. Якщо ця зустріч пройде добре, він розгляне можливість проведення тристороннього саміту.

"Я думаю, що у них все гаразд. Я б не сказав, що вони колись стануть найкращими друзями, але у них все гаразд. Тож ми домовляємося про зустріч. Я ніби домовився про неї з Путіним і Зеленським, і, знаєте, саме вони мають керувати процесом", - додав президент США.

Bloomberg зазначає, що деталі все ще не уточнюються.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися протягом двох тижнів.

