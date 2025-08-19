Трамп о переговорах Украины и РФ: Зеленский должен проявить определенную гибкость
Президент США Дональд Трамп призвал диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского проявить определенную "гибкость".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Я надеюсь, что президент Путин будет хорошим. А если нет, то ситуация будет сложной. И я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен сделать. Он также должен проявить определенную гибкость", - сказал лидер США.
Трамп рассказал, что работает над встречей Зеленского и Путина. Если эта встреча пройдет хорошо, он рассмотрит возможность проведения трехстороннего саммита.
"Я думаю, что у них все в порядке. Я бы не сказал, что они когда-то станут лучшими друзьями, но у них все в порядке. Поэтому мы договариваемся о встрече. Я как бы договорился о ней с Путиным и Зеленским, и, знаете, именно они должны управлять процессом", - добавил президент США.
Bloomberg отмечает, что детали все еще не уточняются.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель.
Ти після підлиза пуйлу, хочеш нагнути Україну?!
А нічого не лузьне, якщо почнеш пробувати!?
Українці - нація сильних, гордих, вільних, не похитних у своїх бажаннях, - вся русня геть з Української землі!
Ось едина й не похитна умова Народу України!
Все решта - маячня!
Трамп отошел от влияния европейского десанта и снова начинает нести свой бред.
Трамп заявил: «Украина получит много земли» (полный бред, Украина, если и получит, то совсем немного, а уступить должна больше, О.П.)
«Мы узнаем о президенте Путине в ближайшие пару недель. Украина была своего рода буфером между Россией и остальной Европой. Всё шло хорошо, пока не вмешался Байден.
Россия - мощная военная держава, нравится это людям или нет. Она гораздо более крупная страна. Вы не станете нападать на страну, которая в 10 раз больше вашей (повторяет свой бред о том, что Украина напала на Россию, О,П.)
Зеленский должен продемонстрировать определенную гибкость тоже.»
Как вы видите по предложению о гибкости Зеленского, вопрос о том, что Украина должна уступить что-то из территорий остается.