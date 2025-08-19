РУС
Трамп о переговорах Украины и РФ: Зеленский должен проявить определенную гибкость

Трамп о встрече Путина и Зеленского Что известно

Президент США Дональд Трамп призвал диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского проявить определенную "гибкость".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Я надеюсь, что президент Путин будет хорошим. А если нет, то ситуация будет сложной. И я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен сделать. Он также должен проявить определенную гибкость", - сказал лидер США.

Трамп рассказал, что работает над встречей Зеленского и Путина. Если эта встреча пройдет хорошо, он рассмотрит возможность проведения трехстороннего саммита.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трампа пригласили посетить Россию, - Лавров

"Я думаю, что у них все в порядке. Я бы не сказал, что они когда-то станут лучшими друзьями, но у них все в порядке. Поэтому мы договариваемся о встрече. Я как бы договорился о ней с Путиным и Зеленским, и, знаете, именно они должны управлять процессом", - добавил президент США.

Bloomberg отмечает, что детали все еще не уточняются.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель.

Также читайте: Украина получит много земли и вернет себе жизнь, - Трамп

Топ комментарии
+12
трампона вчергове покусачив шнурок ***** вітьков.
19.08.2025 16:05 Ответить
+11
Так гнучко як ти рудий підор Америку ще ніхто не прогібав.
19.08.2025 16:07 Ответить
+10
Тампон, ти не загалом США, Зеленський це не вся Україна, а от ***** це сцарь всєя мАрдора шо він скаже те козломорді і робитимуть. Ні ти ні Зеленський не можуть порушувати Конституцію своїх країн. У тебе є Конгрес, а в Україні є ВР і змінити Конституцію може тільки референдум чи голосування у парламенті дві тритинами голосів і то не по всіх питаннях. Чи ти цього, рудий чорт не знаєш?!
19.08.2025 16:06 Ответить
Лякає Зелю путлєром
19.08.2025 16:00 Ответить
ви гнучку позу Зеленського уявіть і посміхніться
19.08.2025 17:43 Ответить
19.08.2025 16:01 Ответить
ще не всіх русскіх захистив в Європі, їх там є.
19.08.2025 16:03 Ответить
трампона вчергове покусачив шнурок ***** вітьков.
19.08.2025 16:05 Ответить
Тампон, ти не загалом США, Зеленський це не вся Україна, а от ***** це сцарь всєя мАрдора шо він скаже те козломорді і робитимуть. Ні ти ні Зеленський не можуть порушувати Конституцію своїх країн. У тебе є Конгрес, а в Україні є ВР і змінити Конституцію може тільки референдум чи голосування у парламенті дві тритинами голосів і то не по всіх питаннях. Чи ти цього, рудий чорт не знаєш?!
19.08.2025 16:06 Ответить
Ніхто не буде змінювати конституцію або юридично віддавати комусь територію.
19.08.2025 16:07 Ответить
Так це зрозуміло. Тільки от ***** хоче юридичного визнаття захоплених територій України.
19.08.2025 16:28 Ответить
Так Трамп і каже, самі там вирішуйте це все. Ну хай Зеленський шле путлера під 3 чорти, Трамп то тут при чому .
19.08.2025 18:37 Ответить
В діда лексикон як у вихователя молодшої групи дитсадка для розумово відсталих
19.08.2025 16:06 Ответить
Так гнучко як ти рудий підор Америку ще ніхто не прогібав.
19.08.2025 16:07 Ответить
то мо до Кабаєвої звернувся цей Дідо??не до друггга хкуйла.. На Банковій таких немає... не пощастило з гнучкими...
19.08.2025 16:12 Ответить
Ця америка зламалася. Несіть іншу.
19.08.2025 16:13 Ответить
У наступному році, в листопаді 2026 року, у США відбудуться проміжні вибори до Палати представників, нижньої палати Конгресу. Якщо там переможуть демократи й отримають більшість, бо зараз її мають республіканці, то що буде? А вони можуть розпочати процедуру імпічменту. Я думаю, що матеріал накопичується
19.08.2025 16:14 Ответить
рейтинг Трампа після зустрічі з пуйлом значно зріс, на кшталт 56-60% схвалення.
19.08.2025 17:44 Ответить
у кацапській вологій маячні?
19.08.2025 18:16 Ответить
Що, риже Вашингтонське мурло?!
Ти після підлиза пуйлу, хочеш нагнути Україну?!
А нічого не лузьне, якщо почнеш пробувати!?
Українці - нація сильних, гордих, вільних, не похитних у своїх бажаннях, - вся русня геть з Української землі!
Ось едина й не похитна умова Народу України!
Все решта - маячня!
19.08.2025 16:14 Ответить
19.08.2025 16:16 Ответить
Обратите внимание, что на карте из Белого Дома показаны %% оккупации по областям. Они странным образом совпадают с %% дегенератов на выборах 6 лет назад.
19.08.2025 16:33 Ответить
А *уйло, звичайно ж, гнучкість проявляти не зобов'язаний
19.08.2025 16:22 Ответить
Тампон - патологічний дебіл!!!! Кацапи можуть його у кунст_камері показувати!!!
19.08.2025 16:34 Ответить
Усі ці слова нічого не варті,потрібно просто їх ігнорувати,але кивати головою і казати що так звичайно Зеленський буде проявляти гнучкість.Вже усі зрозуміли що зранку Рижий говорить одне ввечері друге а наступного ранку третє.Мене більш цікавить як Тепер трамп ***** на зустріч буде тягнути ))))
19.08.2025 16:36 Ответить
Не гнучкість, а ховзкість. Щоб пуцину. Без мила. Та в дупу. Здібності у нього до речі є - Валєрьїчу залазив.
19.08.2025 16:42 Ответить
походу у кремля є те ,чого боїться 🤡...дивно буде як шо зеленський здасця остаточно , бо більше ніж гнів народний нема нічого більшого ,і як шо тільки Мати Природа , силу проявить ...шкода тільки, шо розуму не добавить, балагану 95 в ОПі ...
19.08.2025 16:47 Ответить
"ПЕВНА ГНУЧКІСТЬ" - ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ ЗГІДНО ОМАНСЬКОЇ КУЙНІ((((Трамп і куйло ставлять "зе зрадника" в позу букви "зю".
19.08.2025 16:49 Ответить
А можливо і ввх трампону якусь інформацію на боневтіка-оманського-потужного підкинув.
19.08.2025 17:22 Ответить
Йди нах*й!
19.08.2025 16:51 Ответить
найкращий напрямок для цього дегенерата!
19.08.2025 16:58 Ответить
Короко і все зрозуміло
19.08.2025 17:16 Ответить
А у Трампа на мапі є виступ до Добропілля. Він, мабуть, не в курсі, що корпус Азов там вже усіх переміг.
19.08.2025 17:04 Ответить
https://www.deepstatemap.live/en#dl!coords!48.426497409036386,37.27569075354512
19.08.2025 17:49 Ответить
Я думав що ввх то дно, але бац і знизу трампон постукав.
19.08.2025 17:19 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/tramp-otoshel-ot-vliyaniya-evropejskogo-desanta-i-snova-nachinaet-nesti-svoj-bred/ Олег Пономарь:
Трамп отошел от влияния европейского десанта и снова начинает нести свой бред.
Трамп заявил: «Украина получит много земли» (полный бред, Украина, если и получит, то совсем немного, а уступить должна больше, О.П.)
«Мы узнаем о президенте Путине в ближайшие пару недель. Украина была своего рода буфером между Россией и остальной Европой. Всё шло хорошо, пока не вмешался Байден.
Россия - мощная военная держава, нравится это людям или нет. Она гораздо более крупная страна. Вы не станете нападать на страну, которая в 10 раз больше вашей (повторяет свой бред о том, что Украина напала на Россию, О,П.)
Зеленский должен продемонстрировать определенную гибкость тоже.»

Как вы видите по предложению о гибкости Зеленского, вопрос о том, что Украина должна уступить что-то из территорий остается.
19.08.2025 17:28 Ответить
Что за бред несёт ржавый ?
19.08.2025 17:29 Ответить
трамп це істота у якої рак думки йому вже нічого не допоможе
19.08.2025 18:12 Ответить
Я так і не зрозумів, чому трампа тут розносять. Ну не хоче дід воювать з рашкою , це наша війна , не трампа чи макрона, Трамп не про*бував території, не підписував угоди, які не мають юридичної сили, не він готувався до війни, назначав баканова і тп. Трамп не байден і це було зрозуміло ще Бог зна коли, а народ від нього чекає те , що Трамп ніколи не робив. Ну от як можна чекати від програміста ідеальної цегляної кладки ?
19.08.2025 18:48 Ответить
 
 