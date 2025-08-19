Трамп о переговорах Украины и РФ: Зеленский должен проявить определенную гибкость

Президент США Дональд Трамп призвал диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского проявить определенную "гибкость".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Я надеюсь, что президент Путин будет хорошим. А если нет, то ситуация будет сложной. И я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен сделать. Он также должен проявить определенную гибкость", - сказал лидер США.

Трамп рассказал, что работает над встречей Зеленского и Путина. Если эта встреча пройдет хорошо, он рассмотрит возможность проведения трехстороннего саммита.

"Я думаю, что у них все в порядке. Я бы не сказал, что они когда-то станут лучшими друзьями, но у них все в порядке. Поэтому мы договариваемся о встрече. Я как бы договорился о ней с Путиным и Зеленским, и, знаете, именно они должны управлять процессом", - добавил президент США.

Bloomberg отмечает, что детали все еще не уточняются.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель.

