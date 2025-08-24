США схвалили продаж Україні понад 3 тис. авіаційних ракет ERAM дальністю до 450 км, - The Wall Street Journal

Цього тижня адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), які мають надійти приблизно за шість тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Так, видання пише, що пакет озброєнь вартістю 850 мільйонів доларів переважно фінансується європейськими країнами та включає інші позиції. Він був відкладений до завершення переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

За даними джерел WSJ, застосування ERAM, радіус дальності яких становить від 240 до 450 км, потребуватиме погодження Пентагона.

Також повідомляється, що офіційно США не оголосили планів щодо нових поставок цих ракет, однак інші види озброєнь, які європейські уряди закуповують у США, можуть допомогти Україні в межах власних кордонів. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню GMLRS із дальністю 145 км.

Що таке ERAM

ERAM – це авіаційна крилата ракета великої дальності, що використовується як повітряна зброя класу "повітря-поверхня" (air-launched standoff weapon). Її призначенння - ураження наземних та морських цілей. Модульна конструкція дає змогу адаптувати її під різні цілі.

Раніше повідомлялося, що Пентагон впродовж кількох місяців блокує використання Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території РФ.