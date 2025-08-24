УКР
США схвалили продаж Україні понад 3 тис. авіаційних ракет ERAM дальністю до 450 км, - The Wall Street Journal

США можуть продати Україні авіаракети ERAM

Цього тижня адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), які мають надійти приблизно за шість тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Так, видання пише, що пакет озброєнь вартістю 850 мільйонів доларів переважно фінансується європейськими країнами та включає інші позиції. Він був відкладений до завершення переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

За даними джерел WSJ, застосування ERAM, радіус дальності яких становить від 240 до 450 км, потребуватиме погодження Пентагона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа надаватиме зброю спершу тим союзникам, які віддадуть Україні свої запаси, - WSJ

Також повідомляється, що офіційно США не оголосили планів щодо нових поставок цих ракет, однак інші види озброєнь, які європейські уряди закуповують у США, можуть допомогти Україні в межах власних кордонів. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню GMLRS із дальністю 145 км.

Що таке ERAM

ERAM – це авіаційна крилата ракета великої дальності, що використовується як повітряна зброя класу "повітря-поверхня" (air-launched standoff weapon). Її призначенння - ураження наземних та морських цілей. Модульна конструкція дає змогу адаптувати її під різні цілі.

Також дивіться: Україна планує випускати близько 200 ракет "Фламінго" на місяць, - Politico. ФОТО

Раніше повідомлялося, що Пентагон впродовж кількох місяців блокує використання Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території РФ.

В Пентагоні окопався в заступниках довбой@ба Гегсета якийсь прокацапський ***** Колбі який все робить на школу Україні. Надій на Пентагон мало.
24.08.2025 08:25
Продали ракети, але бити ними ні-ні!
Потужні союзничкі!
24.08.2025 08:14
Продаж схвалили використання не схвалили
Ланцюг подовжили на метр, тарілку відсунули на два
24.08.2025 08:25
Хоча б не збрехали. А так молодці.
24.08.2025 08:12
Продали ракети, але бити ними ні-ні!
Потужні союзничкі!
24.08.2025 08:14
Якщо не подобаються американські ракети, що ''ними бити ні-ні'' так відмовтеся і візьміть свої та бийте ними коли і куди заманеться.
24.08.2025 08:20
хто ж тобі дасть відмовитись? Там вже все порішано: Європа прлатить гроші, США продає зброю. США в профіті.
24.08.2025 08:27
Нет! Давай лучше купим (в долг правда) за очень большие деньги, в принципе хорошие ракеты, но не сможем их использовать а получим проблемы с хранением и защитой от прилетов! ( "Вам посылка пришла только я вам ее не отдам у вас докУментов нет").
24.08.2025 08:33
Ще раз даю пораду - не подобаються американські посилки? Не отримуйте їх, беріть свої 3 тисячі балістичних і дуже потужні, рожеві ''Фламінго'', та не запитуйте дозволу в США - гатіть ними по ворогу.Чи і тут винні США, а наші всі білі та пухнасті?
24.08.2025 08:51
Козюк, так трамп же сам сказав, що не можна виграти війну, не завдаючи удари вглиб території агресора. І що Байден вчиняв неправильно. Логічно, за найвеличнішого трампа тепер же бити вглиб теритрії нашими ракетами, американського виробництва.
24.08.2025 09:30
то бийте потужним зельоним поносом , гниди зельоні
24.08.2025 09:06
А кацапнявих налетіло в тему -як бліх на кабиздосі...Мабуть підгоріло у них в дупі..
24.08.2025 09:12
оперативні тили можна винести
24.08.2025 08:14
"Використання потребуватиме погодження Пентагона".
24.08.2025 08:15
В Пентагоні окопався в заступниках довбой@ба Гегсета якийсь прокацапський ***** Колбі який все робить на школу Україні. Надій на Пентагон мало.
24.08.2025 08:25
Продаж схвалили використання не схвалили
Ланцюг подовжили на метр, тарілку відсунули на два
24.08.2025 08:25
Все в стилі Трампона. Він чинить як двуликий анус... Не, вроді Янус.

Хоча, кому як подобаеться так і читайте.
24.08.2025 08:30
А дозвіл на удари атакмсами в глиб рашки коли?(((
24.08.2025 08:31
Навіщо Україні ті проблеми з дозволами? Потрібно брати свої 3 тисячі балістичних ракет і нові, найдовші і найтовстіші, найпотужніші 'Фламінго'', та бити ними по всій території ворога, де є військові заводи, чи можливо і тут заборона від США? А навіщо тоді наша влада?
24.08.2025 08:55
Так накуя купляти те чим не можна користуватись?
24.08.2025 08:37
Піс-діл від піс-дюка
24.08.2025 09:09
а нагуя ця інформація,для кого ?
24.08.2025 08:39
Зараз почнеться - Нас не так зрозуміли, ми даємо не 3350 а 50 і не ракет а набоїв до гранатомета.
24.08.2025 09:10
Авіаційні ракети в 450км в першу чергу мають знищувати логістику на окуп.територіях,щоби принаймні,зупинити наступ орків і змусити їх до оборони.
А не запускати їх на курщину по лісах і болотах.
24.08.2025 09:23
А що це за ракети? Який у них цифровий код? Бо по запиту ERAM видає RIM-174 Standard ERAM? Це якісь, мабуть, дешеві ракето-бомби?
24.08.2025 09:36
Знайшов, ERAM по суті є гібридом авіабомби та крилатої ракети, який може знищувати цілі на відстані у понад 460 км
24.08.2025 09:39
Мда...перед тим як подавати матеріал в тираж чи писати коментарі треба його перевіряти.

Це теж ERAM - RIM-174 Standard - двоступенева зенітна керована ракета «поверхня-повітря» останнього покоління компанії Raytheon. Призначається для боротьби з ********* літаками та БПЛА, гелікоптерами, протикорабельними крилатими ракетами над водою і сушею.

Ця закупівля співпадає із політикою Трампа - Пентагон впродовж кількох місяців блокує використання Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території РФ.

PS вже писалося, що американським ЗМІ не можна довіряти, інформація могла бути спеціально перекручена...
24.08.2025 09:39
До речі про відсутність масових ракет цього класу(«поверхня-повітря») в Україні писав Касьянов на шпальтах "Дзеркало тижня", як один із методів проти масових "шахедних" атак...
24.08.2025 09:48
А ця новина співпадає, з політикою закупки Європою https://uk.wikipedia.org/wiki/RIM-174_Standard_ERAM ERAM як зенітних керованих ракет «поверхня-повітря» - Норвегія надасть Україні ППО на $696 млн Джерело: https://censor.net/ua/n3570226?
24.08.2025 09:58
ERAM - це авіаційна крилата ракета великої дальності

Шановна Наталя Джума, якщо 450 км - то "велика" дальність, тоді 1500 км - дуже велика дальність, а 3000 км - величезна? Яка тоді дальність 6000 км?

Нагадую. Від 1000 км до 5500 км - СЕРЕДНЯ дальність. Менше 1000 км - МАЛА дальність. ВЕЛИКА дальність - більше 5500 км.

І чого ж Ви не вказали вагу бойової частини? Підказка: у шахеда майже така сама.
Тобто "дякуємо, Трампе, тепер повибиваємо шибки у всіх будинках, нехай кацапи здохнуть від комарів уві сні".
24.08.2025 09:42
https://uk.wikipedia.org/wiki/RIM-174_Standard_ERAM RIM-174 Standard ERAM



Вікіпедія



RIM-174 Standard ERAM ред. двоступенева зенітна керована ракета «поверхня-повітря» останнього покоління компанії Raytheon.

Так що таке ERAM?)
24.08.2025 09:52
Автор(ка) статті пише, що то ракета повітря-поверхня...
24.08.2025 09:58
Мда...перед тим як подавати матеріал в тираж чи писати коментарі треба його перевіряти. Якщо WSJ напише, що земля пласка, теж будете це активно коментувати?)
24.08.2025 10:00
WSJ республіканське ЗМІ...не доходить?
24.08.2025 10:02
Европа платит, США зарабатывает, а после Победы Трампон будет визжать, что он миротворец и войну "он" закончил!
24.08.2025 10:05
Европе пора полностью переходить на собственное оружие, открывать производства! Нахрена покупать у тех, кто получает деньги, а пользоваться не разрешает?!!!
24.08.2025 10:07
Як передає Цензор.НЕТ, про це https://www.wsj.com/politics/national-security/pentagon-has-quietly-blocked-ukraines-long-range-missile-strikes-on-russia-432a12e1 повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

І лінк "повідомляє" веде на зовсім іншу статтю (про то шо пентагон заблокував удари по рашці). Я так завжди перевіряю вкиди на рашкованських ЗМІ. Якось підозріло шо на цензорі таке саме. Сподіваюсь це прсото прикра помилка.
24.08.2025 10:13
...яка буде виправлена і ми таки побачимо лінк на авторитетрне першоджерело
24.08.2025 10:14
 
 