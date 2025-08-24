США схвалили продаж Україні понад 3 тис. авіаційних ракет ERAM дальністю до 450 км, - The Wall Street Journal
Цього тижня адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), які мають надійти приблизно за шість тижнів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Так, видання пише, що пакет озброєнь вартістю 850 мільйонів доларів переважно фінансується європейськими країнами та включає інші позиції. Він був відкладений до завершення переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.
За даними джерел WSJ, застосування ERAM, радіус дальності яких становить від 240 до 450 км, потребуватиме погодження Пентагона.
Також повідомляється, що офіційно США не оголосили планів щодо нових поставок цих ракет, однак інші види озброєнь, які європейські уряди закуповують у США, можуть допомогти Україні в межах власних кордонів. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню GMLRS із дальністю 145 км.
Що таке ERAM
ERAM – це авіаційна крилата ракета великої дальності, що використовується як повітряна зброя класу "повітря-поверхня" (air-launched standoff weapon). Її призначенння - ураження наземних та морських цілей. Модульна конструкція дає змогу адаптувати її під різні цілі.
Раніше повідомлялося, що Пентагон впродовж кількох місяців блокує використання Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території РФ.
Потужні союзничкі!
Ланцюг подовжили на метр, тарілку відсунули на два
Хоча, кому як подобаеться так і читайте.
А не запускати їх на курщину по лісах і болотах.
Це теж ERAM - RIM-174 Standard - двоступенева зенітна керована ракета «поверхня-повітря» останнього покоління компанії Raytheon. Призначається для боротьби з ********* літаками та БПЛА, гелікоптерами, протикорабельними крилатими ракетами над водою і сушею.
Ця закупівля співпадає із політикою Трампа - Пентагон впродовж кількох місяців блокує використання Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території РФ.
PS вже писалося, що американським ЗМІ не можна довіряти, інформація могла бути спеціально перекручена...
Шановна Наталя Джума, якщо 450 км - то "велика" дальність, тоді 1500 км - дуже велика дальність, а 3000 км - величезна? Яка тоді дальність 6000 км?
Нагадую. Від 1000 км до 5500 км - СЕРЕДНЯ дальність. Менше 1000 км - МАЛА дальність. ВЕЛИКА дальність - більше 5500 км.
І чого ж Ви не вказали вагу бойової частини? Підказка: у шахеда майже така сама.
Тобто "дякуємо, Трампе, тепер повибиваємо шибки у всіх будинках, нехай кацапи здохнуть від комарів уві сні".
Вікіпедія
RIM-174 Standard ERAM ред. двоступенева зенітна керована ракета «поверхня-повітря» останнього покоління компанії Raytheon.
Так що таке ERAM?)
І лінк "повідомляє" веде на зовсім іншу статтю (про то шо пентагон заблокував удари по рашці). Я так завжди перевіряю вкиди на рашкованських ЗМІ. Якось підозріло шо на цензорі таке саме. Сподіваюсь це прсото прикра помилка.