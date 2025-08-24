США одобрили продажу Украине более 3 тыс. авиационных ракет ERAM дальностью до 450 км, - The Wall Street Journal

На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), которые должны поступить примерно через шесть недель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Так, издание пишет, что пакет вооружений стоимостью 850 миллионов долларов преимущественно финансируется европейскими странами и включает другие позиции. Он был отложен до завершения переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

По данным источников WSJ, применение ERAM, радиус дальности которых составляет от 240 до 450 км, потребует согласования Пентагона.

Также сообщается, что официально США не объявили планов по новым поставкам этих ракет, однако другие виды вооружений, которые европейские правительства закупают у США, могут помочь Украине в пределах собственных границ. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны и реактивных системах залпового огня GMLRS с дальностью 145 км.

Что такое ERAM

ERAM - это авиационная крылатая ракета большой дальности, которая используется как воздушное оружие класса "воздух-поверхность" (air-launched standoff weapon). Ее предназначение - поражение наземных и морских целей. Модульная конструкция позволяет адаптировать ее под различные цели.

Ранее сообщалось, что Пентагон в течение нескольких месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории РФ.