4 047 38

США одобрили продажу Украине более 3 тыс. авиационных ракет ERAM дальностью до 450 км, - The Wall Street Journal

США могут продать Украине авиаракеты ERAM

На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), которые должны поступить примерно через шесть недель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Так, издание пишет, что пакет вооружений стоимостью 850 миллионов долларов преимущественно финансируется европейскими странами и включает другие позиции. Он был отложен до завершения переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

По данным источников WSJ, применение ERAM, радиус дальности которых составляет от 240 до 450 км, потребует согласования Пентагона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа будет предоставлять оружие сперва тем союзникам, которые отдадут Украине свои запасы, - WSJ

Также сообщается, что официально США не объявили планов по новым поставкам этих ракет, однако другие виды вооружений, которые европейские правительства закупают у США, могут помочь Украине в пределах собственных границ. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны и реактивных системах залпового огня GMLRS с дальностью 145 км.

Что такое ERAM

ERAM - это авиационная крылатая ракета большой дальности, которая используется как воздушное оружие класса "воздух-поверхность" (air-launched standoff weapon). Ее предназначение - поражение наземных и морских целей. Модульная конструкция позволяет адаптировать ее под различные цели.

Также смотрите: Украина планирует выпускать около 200 ракет "Фламинго" в месяц, - Politico. ФОТО

Ранее сообщалось, что Пентагон в течение нескольких месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории РФ.

ракеты (3690) США (27763)
Топ комментарии
+11
В Пентагоні окопався в заступниках довбой@ба Гегсета якийсь прокацапський ***** Колбі який все робить на школу Україні. Надій на Пентагон мало.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:25 Ответить
+10
Продали ракети, але бити ними ні-ні!
Потужні союзничкі!
показать весь комментарий
24.08.2025 08:14 Ответить
+8
Продаж схвалили використання не схвалили
Ланцюг подовжили на метр, тарілку відсунули на два
показать весь комментарий
24.08.2025 08:25 Ответить
Хоча б не збрехали. А так молодці.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:12 Ответить
Продали ракети, але бити ними ні-ні!
Потужні союзничкі!
показать весь комментарий
24.08.2025 08:14 Ответить
Якщо не подобаються американські ракети, що ''ними бити ні-ні'' так відмовтеся і візьміть свої та бийте ними коли і куди заманеться.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:20 Ответить
хто ж тобі дасть відмовитись? Там вже все порішано: Європа прлатить гроші, США продає зброю. США в профіті.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:27 Ответить
Нет! Давай лучше купим (в долг правда) за очень большие деньги, в принципе хорошие ракеты, но не сможем их использовать а получим проблемы с хранением и защитой от прилетов! ( "Вам посылка пришла только я вам ее не отдам у вас докУментов нет").
показать весь комментарий
24.08.2025 08:33 Ответить
Ще раз даю пораду - не подобаються американські посилки? Не отримуйте їх, беріть свої 3 тисячі балістичних і дуже потужні, рожеві ''Фламінго'', та не запитуйте дозволу в США - гатіть ними по ворогу.Чи і тут винні США, а наші всі білі та пухнасті?
показать весь комментарий
24.08.2025 08:51 Ответить
Козюк, так трамп же сам сказав, що не можна виграти війну, не завдаючи удари вглиб території агресора. І що Байден вчиняв неправильно. Логічно, за найвеличнішого трампа тепер же бити вглиб теритрії нашими ракетами, американського виробництва.
показать весь комментарий
24.08.2025 09:30 Ответить
то бийте потужним зельоним поносом , гниди зельоні
показать весь комментарий
24.08.2025 09:06 Ответить
А кацапнявих налетіло в тему -як бліх на кабиздосі...Мабуть підгоріло у них в дупі..
показать весь комментарий
24.08.2025 09:12 Ответить
оперативні тили можна винести
показать весь комментарий
24.08.2025 08:14 Ответить
"Використання потребуватиме погодження Пентагона".
показать весь комментарий
24.08.2025 08:15 Ответить
В Пентагоні окопався в заступниках довбой@ба Гегсета якийсь прокацапський ***** Колбі який все робить на школу Україні. Надій на Пентагон мало.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:25 Ответить
Продаж схвалили використання не схвалили
Ланцюг подовжили на метр, тарілку відсунули на два
показать весь комментарий
24.08.2025 08:25 Ответить
Все в стилі Трампона. Він чинить як двуликий анус... Не, вроді Янус.

Хоча, кому як подобаеться так і читайте.
показать весь комментарий
24.08.2025 08:30 Ответить
А дозвіл на удари атакмсами в глиб рашки коли?(((
показать весь комментарий
24.08.2025 08:31 Ответить
Навіщо Україні ті проблеми з дозволами? Потрібно брати свої 3 тисячі балістичних ракет і нові, найдовші і найтовстіші, найпотужніші 'Фламінго'', та бити ними по всій території ворога, де є військові заводи, чи можливо і тут заборона від США? А навіщо тоді наша влада?
показать весь комментарий
24.08.2025 08:55 Ответить
Так накуя купляти те чим не можна користуватись?
показать весь комментарий
24.08.2025 08:37 Ответить
Піс-діл від піс-дюка
показать весь комментарий
24.08.2025 09:09 Ответить
а нагуя ця інформація,для кого ?
показать весь комментарий
24.08.2025 08:39 Ответить
Зараз почнеться - Нас не так зрозуміли, ми даємо не 3350 а 50 і не ракет а набоїв до гранатомета.
показать весь комментарий
24.08.2025 09:10 Ответить
Авіаційні ракети в 450км в першу чергу мають знищувати логістику на окуп.територіях,щоби принаймні,зупинити наступ орків і змусити їх до оборони.
А не запускати їх на курщину по лісах і болотах.
показать весь комментарий
24.08.2025 09:23 Ответить
А що це за ракети? Який у них цифровий код? Бо по запиту ERAM видає RIM-174 Standard ERAM? Це якісь, мабуть, дешеві ракето-бомби?
показать весь комментарий
24.08.2025 09:36 Ответить
Знайшов, ERAM по суті є гібридом авіабомби та крилатої ракети, який може знищувати цілі на відстані у понад 460 км
показать весь комментарий
24.08.2025 09:39 Ответить
Мда...перед тим як подавати матеріал в тираж чи писати коментарі треба його перевіряти.

Це теж ERAM - RIM-174 Standard - двоступенева зенітна керована ракета «поверхня-повітря» останнього покоління компанії Raytheon. Призначається для боротьби з ********* літаками та БПЛА, гелікоптерами, протикорабельними крилатими ракетами над водою і сушею.

Ця закупівля співпадає із політикою Трампа - Пентагон впродовж кількох місяців блокує використання Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території РФ.

PS вже писалося, що американським ЗМІ не можна довіряти, інформація могла бути спеціально перекручена...
показать весь комментарий
24.08.2025 09:39 Ответить
До речі про відсутність масових ракет цього класу(«поверхня-повітря») в Україні писав Касьянов на шпальтах "Дзеркало тижня", як один із методів проти масових "шахедних" атак...
показать весь комментарий
24.08.2025 09:48 Ответить
А ця новина співпадає, з політикою закупки Європою https://uk.wikipedia.org/wiki/RIM-174_Standard_ERAM ERAM як зенітних керованих ракет «поверхня-повітря» - Норвегія надасть Україні ППО на $696 млн Джерело: https://censor.net/ua/n3570226?
показать весь комментарий
24.08.2025 09:58 Ответить
ERAM - це авіаційна крилата ракета великої дальності

Шановна Наталя Джума, якщо 450 км - то "велика" дальність, тоді 1500 км - дуже велика дальність, а 3000 км - величезна? Яка тоді дальність 6000 км?

Нагадую. Від 1000 км до 5500 км - СЕРЕДНЯ дальність. Менше 1000 км - МАЛА дальність. ВЕЛИКА дальність - більше 5500 км.

І чого ж Ви не вказали вагу бойової частини? Підказка: у шахеда майже така сама.
Тобто "дякуємо, Трампе, тепер повибиваємо шибки у всіх будинках, нехай кацапи здохнуть від комарів уві сні".
показать весь комментарий
24.08.2025 09:42 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/RIM-174_Standard_ERAM RIM-174 Standard ERAM



Вікіпедія



RIM-174 Standard ERAM ред. двоступенева зенітна керована ракета «поверхня-повітря» останнього покоління компанії Raytheon.

Так що таке ERAM?)
показать весь комментарий
24.08.2025 09:52 Ответить
Автор(ка) статті пише, що то ракета повітря-поверхня...
показать весь комментарий
24.08.2025 09:58 Ответить
Мда...перед тим як подавати матеріал в тираж чи писати коментарі треба його перевіряти. Якщо WSJ напише, що земля пласка, теж будете це активно коментувати?)
показать весь комментарий
24.08.2025 10:00 Ответить
WSJ республіканське ЗМІ...не доходить?
показать весь комментарий
24.08.2025 10:02 Ответить
Европа платит, США зарабатывает, а после Победы Трампон будет визжать, что он миротворец и войну "он" закончил!
показать весь комментарий
24.08.2025 10:05 Ответить
Европе пора полностью переходить на собственное оружие, открывать производства! Нахрена покупать у тех, кто получает деньги, а пользоваться не разрешает?!!!
показать весь комментарий
24.08.2025 10:07 Ответить
Як передає Цензор.НЕТ, про це https://www.wsj.com/politics/national-security/pentagon-has-quietly-blocked-ukraines-long-range-missile-strikes-on-russia-432a12e1 повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

І лінк "повідомляє" веде на зовсім іншу статтю (про то шо пентагон заблокував удари по рашці). Я так завжди перевіряю вкиди на рашкованських ЗМІ. Якось підозріло шо на цензорі таке саме. Сподіваюсь це прсото прикра помилка.
показать весь комментарий
24.08.2025 10:13 Ответить
...яка буде виправлена і ми таки побачимо лінк на авторитетрне першоджерело
показать весь комментарий
24.08.2025 10:14 Ответить
Одні видання пишуть про крилату ракету "повітря - поверхня", інші - про зенітну ракету. Але дуже всі спішать бути першими. Оце то журналістика!
показать весь комментарий
24.08.2025 10:18 Ответить
 
 