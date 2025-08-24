США одобрили продажу Украине более 3 тыс. авиационных ракет ERAM дальностью до 450 км, - The Wall Street Journal
На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), которые должны поступить примерно через шесть недель.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Так, издание пишет, что пакет вооружений стоимостью 850 миллионов долларов преимущественно финансируется европейскими странами и включает другие позиции. Он был отложен до завершения переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.
По данным источников WSJ, применение ERAM, радиус дальности которых составляет от 240 до 450 км, потребует согласования Пентагона.
Также сообщается, что официально США не объявили планов по новым поставкам этих ракет, однако другие виды вооружений, которые европейские правительства закупают у США, могут помочь Украине в пределах собственных границ. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны и реактивных системах залпового огня GMLRS с дальностью 145 км.
Что такое ERAM
ERAM - это авиационная крылатая ракета большой дальности, которая используется как воздушное оружие класса "воздух-поверхность" (air-launched standoff weapon). Ее предназначение - поражение наземных и морских целей. Модульная конструкция позволяет адаптировать ее под различные цели.
Ранее сообщалось, что Пентагон в течение нескольких месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потужні союзничкі!
Ланцюг подовжили на метр, тарілку відсунули на два
Хоча, кому як подобаеться так і читайте.
А не запускати їх на курщину по лісах і болотах.
Це теж ERAM - RIM-174 Standard - двоступенева зенітна керована ракета «поверхня-повітря» останнього покоління компанії Raytheon. Призначається для боротьби з ********* літаками та БПЛА, гелікоптерами, протикорабельними крилатими ракетами над водою і сушею.
Ця закупівля співпадає із політикою Трампа - Пентагон впродовж кількох місяців блокує використання Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території РФ.
PS вже писалося, що американським ЗМІ не можна довіряти, інформація могла бути спеціально перекручена...
Шановна Наталя Джума, якщо 450 км - то "велика" дальність, тоді 1500 км - дуже велика дальність, а 3000 км - величезна? Яка тоді дальність 6000 км?
Нагадую. Від 1000 км до 5500 км - СЕРЕДНЯ дальність. Менше 1000 км - МАЛА дальність. ВЕЛИКА дальність - більше 5500 км.
І чого ж Ви не вказали вагу бойової частини? Підказка: у шахеда майже така сама.
Тобто "дякуємо, Трампе, тепер повибиваємо шибки у всіх будинках, нехай кацапи здохнуть від комарів уві сні".
Вікіпедія
RIM-174 Standard ERAM ред. двоступенева зенітна керована ракета «поверхня-повітря» останнього покоління компанії Raytheon.
Так що таке ERAM?)
І лінк "повідомляє" веде на зовсім іншу статтю (про то шо пентагон заблокував удари по рашці). Я так завжди перевіряю вкиди на рашкованських ЗМІ. Якось підозріло шо на цензорі таке саме. Сподіваюсь це прсото прикра помилка.