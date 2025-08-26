Ворог на півдні збільшив кількість КАБів та НАРів: б’є по військових та цивільних, - Сили оборони

Минулої доби на півдні України ворог активізував застосування коригованих авіабомб та некерованих авіаційних ракет, атакуючи як позиції українських військових, так і цивільне населення прифронтових районів.

Бойові дії

На Гуляйпільському напрямку мала місце атака росіян в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися у районі Плавнів та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку війська агресора тричі здійснили марні спроби просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

В операційній зоні угрупування військ "Південь" ворог завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши 21 КАБ та 86 некерованих авіаційних ракет по населених пунктах Херсонської та Запорізької областей.

Впродовж минулої доби окупанти завдали 707 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили 136 скидів з БпЛА, використавши майже 180 боєприпасів.

Обстріли цивільних

\Ворог продовжує гатити із артилерії по наших захисниках та по цивільному населенню. На Півдні зафіксовано 190 обстрілів позицій Сил оборони з використанням понад 770 боєприпасів. Від ворожого вогню потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Через російську агресію продовжує страждати цивільне населення прилеглих до лінії фронту територій.

На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 4 цивільні особи, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 15 приватних будинків, газопровід, приватні автомобілі.

У Запорізькій області поранено одного цивільного, зазнали руйнувань будинки, господарчі споруди та гаражі.

На Нікопольщині Дніпропетровської області від ворожих обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки та господарські споруди.

На Миколаївщині внаслідок атаки FPV-дронів в Очаківській громаді пошкоджено приватний будинок, в Куцурубській громаді пошкоджено приватний будинок та будівлю навчального закладу.

Втрати ворога

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. Загалом минулої доби ворожі втрати становлять:

54 окупанти;

7 артилерійських систем;

20 одиниць автомобільної техніки;

1 БпЛА та 5 систем РЕБ;

1 наземний роботизований комплекс;

4 мотоцикли та 2 квадроцикли;

2 човни;

3 антени до Starlink та 3 антени управління.

Зруйновано 13 укриттів особового складу.

