Враг на юге увеличил количество КАБов и НАРов: бьет по военным и гражданским, - Силы обороны
За прошедшие сутки на юге Украины враг активизировал применение корректируемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет, атакуя как позиции украинских военных, так и гражданское население прифронтовых районов.
Боевые действия
На Гуляйпольском направлении имела место атака россиян в районе Малиновки.
На Ореховском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться в районе Плавней и в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении войска агрессора трижды предприняли тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.
В операционной зоне группировки войск "Юг" враг нанес 8 авиационных ударов, применив 21 КАБ и 86 неуправляемых авиационных ракет по населенным пунктам Херсонской и Запорожской областей.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 707 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили 136 сбросов с БпЛА, использовав почти 180 боеприпасов.
Обстрелы гражданских
Враг продолжает бить из артиллерии по нашим защитникам и по гражданскому населению. На Юге зафиксировано 190 обстрелов позиций Сил обороны с использованием более 770 боеприпасов. От вражеского огня страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Из-за российской агрессии продолжает страдать гражданское население прилегающих к линии фронта территорий.
На Херсонщине в результате вражеских обстрелов ранены 4 гражданских лица, повреждены 2 многоэтажки, 15 частных домов, газопровод, частные автомобили.
В Запорожской области ранен один гражданский, подверглись разрушениям дома, хозяйственные постройки и гаражи.
На Никопольщине Днепропетровской области от вражеских обстрелов повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.
На Николаевщине в результате атаки FPV-дронов в Очаковской громаде поврежден частный дом, в Куцурубской громаде поврежден частный дом и здание учебного заведения.
Потери врага
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. Всего за прошедшие сутки вражеские потери составляют:
- 54 оккупанта;
- 7 артиллерийских систем;
- 20 единиц автомобильной техники;
- 1 БпЛА и 5 систем РЭБ;
- 1 наземный роботизированный комплекс;
- 4 мотоцикла и 2 квадроцикла;
- 2 лодки;
- 3 антенны к Starlink и 3 антенны управления.
Разрушено 13 укрытий личного состава.
