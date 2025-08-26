Враг на юге увеличил количество КАБов и НАРов: бьет по военным и гражданским, - Силы обороны

За прошедшие сутки на юге Украины враг активизировал применение корректируемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет, атакуя как позиции украинских военных, так и гражданское население прифронтовых районов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Боевые действия

На Гуляйпольском направлении имела место атака россиян в районе Малиновки.

На Ореховском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться в районе Плавней и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении войска агрессора трижды предприняли тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

В операционной зоне группировки войск "Юг" враг нанес 8 авиационных ударов, применив 21 КАБ и 86 неуправляемых авиационных ракет по населенным пунктам Херсонской и Запорожской областей.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 707 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили 136 сбросов с БпЛА, использовав почти 180 боеприпасов.

Обстрелы гражданских

Враг продолжает бить из артиллерии по нашим защитникам и по гражданскому населению. На Юге зафиксировано 190 обстрелов позиций Сил обороны с использованием более 770 боеприпасов. От вражеского огня страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Из-за российской агрессии продолжает страдать гражданское население прилегающих к линии фронта территорий.

На Херсонщине в результате вражеских обстрелов ранены 4 гражданских лица, повреждены 2 многоэтажки, 15 частных домов, газопровод, частные автомобили.

В Запорожской области ранен один гражданский, подверглись разрушениям дома, хозяйственные постройки и гаражи.

На Никопольщине Днепропетровской области от вражеских обстрелов повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.

На Николаевщине в результате атаки FPV-дронов в Очаковской громаде поврежден частный дом, в Куцурубской громаде поврежден частный дом и здание учебного заведения.

Потери врага

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. Всего за прошедшие сутки вражеские потери составляют:

54 оккупанта;

7 артиллерийских систем;

20 единиц автомобильной техники;

1 БпЛА и 5 систем РЭБ;

1 наземный роботизированный комплекс;

4 мотоцикла и 2 квадроцикла;

2 лодки;

3 антенны к Starlink и 3 антенны управления.

Разрушено 13 укрытий личного состава.

