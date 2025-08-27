Зеленський анонсував зустріч делегації України з командою Трампа у США 29 серпня

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у п'ятницю, 29 серпня, голова ОП Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров проведуть зустріч з командою президента США Дональда Трампа у Нью-Йорку щодо гарантій безпеки для України.

"Сьогодні ж триває дипломатична робота наша – нашого Офісу, МЗС, РНБО – з партнерами, які підтримують необхідність формату на рівні лідерів – формату для закінчення війни. Рівень лідерів дозволяє говорити про ключові питання – саме цей рівень нам потрібен. Усі ми бачимо дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин: росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли, і обіцяли Сполученим Штатам Америки, обіцяли іншим у світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломатії. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до реальних кроків", - зазначив він.

За його словами, 26 серпня Андрій Єрмак і Рустем Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва. Сьогодні, 27 серпня, були зустрічі в Саудівській Аравії.

"Я дякую за підтримку. Завтра – зустрічі у Швейцарії. У п’ятницю – Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, зустрічі з командою Президента Трампа. Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій – військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки. Завдання – прискоритись максимально, щоб це було теж важелем – важелем впливу: росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що Росія повинна закінчити війну, яку почала та яку продовжує.

"Відповідь від них має бути. Їх треба дотиснути до правильної відповіді. А це залежить від Америки, від усіх тих, хто вважає цю війну дійсно неправильною. Ми зі свого боку будемо максимально готові – з майданчиками, які готові прийняти зустріч і гарантувати ефективну дипломатію", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрінеться з українською делегацією в США, щоб обговорити можливі гарантії безпеки для України.