Новини Мирні перемовини
482 19

Зеленський анонсував зустріч делегації України з командою Трампа у США 29 серпня

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у п'ятницю, 29 серпня, голова ОП Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров проведуть зустріч з командою президента США Дональда Трампа у Нью-Йорку щодо гарантій безпеки для України.

Про це голова держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ж триває дипломатична робота наша – нашого Офісу, МЗС, РНБО – з партнерами, які підтримують необхідність формату на рівні лідерів – формату для закінчення війни. Рівень лідерів дозволяє говорити про ключові питання – саме цей рівень нам потрібен. Усі ми бачимо дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин: росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли, і обіцяли Сполученим Штатам Америки, обіцяли іншим у світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломатії. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до реальних кроків", - зазначив він.

За його словами, 26 серпня Андрій Єрмак і Рустем Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва. Сьогодні, 27 серпня, були зустрічі в Саудівській Аравії.

"Я дякую за підтримку. Завтра – зустрічі у Швейцарії. У п’ятницю – Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, зустрічі з командою Президента Трампа. Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій – військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки. Завдання – прискоритись максимально, щоб це було теж важелем – важелем впливу: росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись", - додав Зеленський. 

Президент наголосив, що Росія повинна закінчити війну, яку почала та яку продовжує.

"Відповідь від них має бути. Їх треба дотиснути до правильної відповіді. А це залежить від Америки, від усіх тих, хто вважає цю війну дійсно неправильною. Ми зі свого боку будемо максимально готові – з майданчиками, які готові прийняти зустріч і гарантувати ефективну дипломатію", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрінеться з українською делегацією в США, щоб обговорити можливі гарантії безпеки для України.

+5
яким боком тут Дєрмак? І взагалі про що можно домавлятися - перемовлятися, як що з командою трамбона вже все ясно?
показати весь коментар
27.08.2025 20:33 Відповісти
+4
Свята двійка Умєров та Єрмак = Вітькоф - засвитился кремлівські гниди .
показати весь коментар
27.08.2025 20:38 Відповісти
+3
Імітація бурхливой діяльності колишнього президента, а зараз вже другий рік пересідента Зеленського.
показати весь коментар
27.08.2025 20:37 Відповісти
А він Ніхто, і жодних юридичних наслідків, для України! Ну, була, якась там особа, як і в Омані!! Щось таке, на кшалт, отого бакая при кучмі, натворив, і утік на болота, до прутня!
показати весь коментар
27.08.2025 20:46 Відповісти
Намагається виторгувати собі препіздентствою а всі його шлють на хутір. Але він не здається
показати весь коментар
27.08.2025 20:48 Відповісти
а з торбаном не хоч зустріться?
показати весь коментар
27.08.2025 20:36 Відповісти
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179 https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом
показати весь коментар
27.08.2025 20:40 Відповісти
ДЕЛЕГАЦІЯ блд !!! Секретар РНБО Єрмака та САМ!!!

От скажіть про шлях Умєрова на перемовинах з рашкою в усіх іпостасях, куди його не ховав у крісла Єрмак - починаючи зі зрадницьких пермовин у Стамбулі, на початку повномасшатбоної ще у кріслі голови Держамйна.
показати весь коментар
27.08.2025 20:44 Відповісти
"Страна.ua": Семья Умерова живет в США в доме с бассейном и владеет галереей

https://rg.ru/authors/Liudmila-Petrova Людмила Петрова

Семья министра обороны Украины Рустема Умерова живет в США в доме с бассейном и владеет картинной галереей. Об этом заявила руководитель "Центра по борьбе с коррупцией" Дарья Каленюк. Ее слова передает украинское издание "https://t.me/stranaua/202084 Страна.ua", публикуя фотографии этого дома.

По информации Каленюк, семья Умерова - трое детей, жена, брат и отец - живут во Флориде, в городке Бока-Ратон.

Там же зарегистрирован бизнес семьи Умеровых, в том числе художественная галерея, которая принадлежит семье министра.

"Не знаю, зачем семье Умеровых американская художественная галерея, но бизнес у них там есть", - заявила она.

Каленюк озвучила эту информацию в контексте критики оборонного ведомства за провал борьбы с беспилотниками.

"Наверное, такие мысли не приходят в голову жене Умерова, и он спокоен за своих детей", - добавила активистка, отметив при этом, что над Флоридой не летают дроны.

Информацию о том, что семья министра живет в Штатах, Минобороны подтверждало еще в 2023 году, отметило издание. Тогда заявлялось, что она выехала туда еще в 2016 году из-за угроз Умерову.

Вместе с тем ведомство опровергало информацию что у детей Умерова американское гражданство.
показати весь коментар
27.08.2025 20:51 Відповісти
сутенери котопес єрмакумеров повезуть стефанишину до клієнта?
показати весь коментар
27.08.2025 20:42 Відповісти
Стефанішина, до цього часу, має завершить курси???
показати весь коментар
27.08.2025 20:43 Відповісти
Опять Дерьмак от параши в Штаты едет? А какая разница?
показати весь коментар
27.08.2025 20:45 Відповісти
Дідько, знову ці 2 козла...
Переговорники довбані, аби покататись.
показати весь коментар
27.08.2025 20:45 Відповісти
Дожидились - жид і татарин представляють Україну. Точніше, торгують нею. Яка, ****, ганьба і сором на весь світ. Українці проливають кров захищаючи Батьківщину, а ці корумповані покидьки катають свої жирні тілеса і неголені пики до дупи Трампа... І там, знаючи це і прослухавши плівки Міндіча їх приймають...
показати весь коментар
27.08.2025 20:49 Відповісти
Скажу більше - держсекретар Рубіо вигнав Єрмака під час його останнього візиту до Білого Дому. А якщо коректно -пройшов мимо в кулуарах по дорозі до туалетної кімнати , а Єрмак встиг це сфоткати як зустріч з самим ДЕРЖСЕКРЕТАРЕМ
показати весь коментар
27.08.2025 21:01 Відповісти
Чмо тупориле, якщо коротко.
показати весь коментар
27.08.2025 20:55 Відповісти
На фото в УП фото делегатов - какие омерзительные рожи.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/27/7528069/
показати весь коментар
27.08.2025 20:55 Відповісти
Головне переговорники дуже "потужні" ,Єрмак якого ніхто не поважає в США і Умеров бездарний екс міністр оборони який замішаний в великій корупції при закупівлях.
показати весь коментар
27.08.2025 21:05 Відповісти
А все дуже просто - за Портніковим . Донні буде тягти лямку імітації перемовин , якщо вже зовсім усохли справжні республіканці у США - сенатори-конгресмени ... Й так дотягнуть до кінця терміну ...
показати весь коментар
27.08.2025 21:06 Відповісти
 
 