Зеленський анонсував зустріч делегації України з командою Трампа у США 29 серпня
Президент Володимир Зеленський повідомив, що у п'ятницю, 29 серпня, голова ОП Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров проведуть зустріч з командою президента США Дональда Трампа у Нью-Йорку щодо гарантій безпеки для України.
Про це голова держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ж триває дипломатична робота наша – нашого Офісу, МЗС, РНБО – з партнерами, які підтримують необхідність формату на рівні лідерів – формату для закінчення війни. Рівень лідерів дозволяє говорити про ключові питання – саме цей рівень нам потрібен. Усі ми бачимо дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин: росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли, і обіцяли Сполученим Штатам Америки, обіцяли іншим у світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломатії. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до реальних кроків", - зазначив він.
За його словами, 26 серпня Андрій Єрмак і Рустем Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва. Сьогодні, 27 серпня, були зустрічі в Саудівській Аравії.
"Я дякую за підтримку. Завтра – зустрічі у Швейцарії. У п’ятницю – Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, зустрічі з командою Президента Трампа. Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій – військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки. Завдання – прискоритись максимально, щоб це було теж важелем – важелем впливу: росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись", - додав Зеленський.
Президент наголосив, що Росія повинна закінчити війну, яку почала та яку продовжує.
"Відповідь від них має бути. Їх треба дотиснути до правильної відповіді. А це залежить від Америки, від усіх тих, хто вважає цю війну дійсно неправильною. Ми зі свого боку будемо максимально готові – з майданчиками, які готові прийняти зустріч і гарантувати ефективну дипломатію", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрінеться з українською делегацією в США, щоб обговорити можливі гарантії безпеки для України.
От скажіть про шлях Умєрова на перемовинах з рашкою в усіх іпостасях, куди його не ховав у крісла Єрмак - починаючи зі зрадницьких пермовин у Стамбулі, на початку повномасшатбоної ще у кріслі голови Держамйна.
https://rg.ru/authors/Liudmila-Petrova Людмила Петрова
Семья министра обороны Украины Рустема Умерова живет в США в доме с бассейном и владеет картинной галереей. Об этом заявила руководитель "Центра по борьбе с коррупцией" Дарья Каленюк. Ее слова передает украинское издание "https://t.me/stranaua/202084 Страна.ua", публикуя фотографии этого дома.
По информации Каленюк, семья Умерова - трое детей, жена, брат и отец - живут во Флориде, в городке Бока-Ратон.
Там же зарегистрирован бизнес семьи Умеровых, в том числе художественная галерея, которая принадлежит семье министра.
"Не знаю, зачем семье Умеровых американская художественная галерея, но бизнес у них там есть", - заявила она.
Каленюк озвучила эту информацию в контексте критики оборонного ведомства за провал борьбы с беспилотниками.
"Наверное, такие мысли не приходят в голову жене Умерова, и он спокоен за своих детей", - добавила активистка, отметив при этом, что над Флоридой не летают дроны.
Информацию о том, что семья министра живет в Штатах, Минобороны подтверждало еще в 2023 году, отметило издание. Тогда заявлялось, что она выехала туда еще в 2016 году из-за угроз Умерову.
Вместе с тем ведомство опровергало информацию что у детей Умерова американское гражданство.
Переговорники довбані, аби покататись.
