Зеленский анонсировал встречу делегации Украины с командой Трампа в США 29 августа
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 29 августа, глава ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров проведут встречу с командой президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке относительно гарантий безопасности для Украины.
Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня же продолжается дипломатическая работа наша - нашего Офиса, МИД, СНБО - с партнерами, которые поддерживают необходимость формата на уровне лидеров - формата для окончания войны. Уровень лидеров позволяет говорить о ключевых вопросах - именно этот уровень нам нужен. Все мы видим очень наглые негативные сигналы из Москвы относительно переговоров: россияне не собираются выполнять то, что обещали, и обещали Соединенным Штатам Америки, обещали другим в мире, кто настаивает на прекращении убийств и на реальной дипломатии. Надо давить. Надо принуждать Россию к реальным шагам", - отметил он.
По его словам, 26 августа Андрей Ермак и Рустем Умеров были на встречах в Катаре, в частности по посредничеству. Сегодня, 27 августа, были встречи в Саудовской Аравии.
"Я благодарю за поддержку. Завтра - встречи в Швейцарии. В пятницу - Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой Президента Трампа. Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности - военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности. Задача - ускориться максимально, чтобы это было тоже рычагом - рычагом влияния: россияне должны видеть, насколько серьезно мир настроен и насколько плохими будут последствия для России, если война будет продолжаться", - добавил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Россия должна закончить войну, которую начала и которую продолжает.
"Ответ от них должен быть. Их надо дожать до правильного ответа. А это зависит от Америки, от всех тех, кто считает эту войну действительно неправильной. Мы со своей стороны будем максимально готовы - с площадками, которые готовы принять встречу и гарантировать эффективную дипломатию", - резюмировал он.
Напомним, ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретится с украинской делегацией в США, чтобы обсудить возможные гарантии безопасности для Украины.
От скажіть про шлях Умєрова на перемовинах з рашкою в усіх іпостасях, куди його не ховав у крісла Єрмак - починаючи зі зрадницьких пермовин у Стамбулі, на початку повномасшатбоної ще у кріслі голови Держамйна.
https://rg.ru/authors/Liudmila-Petrova Людмила Петрова
Семья министра обороны Украины Рустема Умерова живет в США в доме с бассейном и владеет картинной галереей. Об этом заявила руководитель "Центра по борьбе с коррупцией" Дарья Каленюк. Ее слова передает украинское издание "https://t.me/stranaua/202084 Страна.ua", публикуя фотографии этого дома.
По информации Каленюк, семья Умерова - трое детей, жена, брат и отец - живут во Флориде, в городке Бока-Ратон.
Там же зарегистрирован бизнес семьи Умеровых, в том числе художественная галерея, которая принадлежит семье министра.
"Не знаю, зачем семье Умеровых американская художественная галерея, но бизнес у них там есть", - заявила она.
Каленюк озвучила эту информацию в контексте критики оборонного ведомства за провал борьбы с беспилотниками.
"Наверное, такие мысли не приходят в голову жене Умерова, и он спокоен за своих детей", - добавила активистка, отметив при этом, что над Флоридой не летают дроны.
Информацию о том, что семья министра живет в Штатах, Минобороны подтверждало еще в 2023 году, отметило издание. Тогда заявлялось, что она выехала туда еще в 2016 году из-за угроз Умерову.
Вместе с тем ведомство опровергало информацию что у детей Умерова американское гражданство.
Переговорники довбані, аби покататись.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/27/7528069/
Але!!! Фіала ще й чех за паспортом . Й оця фотка , як й його висвітлення у його виданнях останнім часом починає показувати його рух подалі від воні навколо зЄльоних ...
НУ ФОТКА двох ОЦИХ РИЛ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ПОЗИТИВ ?
Бо так явно принизливо аскарбітєльна назвати оцю трійцю делегатами країн перемовників про мир ...