Зеленский анонсировал встречу делегации Украины с командой Трампа в США 29 августа

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 29 августа, глава ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров проведут встречу с командой президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня же продолжается дипломатическая работа наша - нашего Офиса, МИД, СНБО - с партнерами, которые поддерживают необходимость формата на уровне лидеров - формата для окончания войны. Уровень лидеров позволяет говорить о ключевых вопросах - именно этот уровень нам нужен. Все мы видим очень наглые негативные сигналы из Москвы относительно переговоров: россияне не собираются выполнять то, что обещали, и обещали Соединенным Штатам Америки, обещали другим в мире, кто настаивает на прекращении убийств и на реальной дипломатии. Надо давить. Надо принуждать Россию к реальным шагам", - отметил он.

По его словам, 26 августа Андрей Ермак и Рустем Умеров были на встречах в Катаре, в частности по посредничеству. Сегодня, 27 августа, были встречи в Саудовской Аравии.

"Я благодарю за поддержку. Завтра - встречи в Швейцарии. В пятницу - Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой Президента Трампа. Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности - военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности. Задача - ускориться максимально, чтобы это было тоже рычагом - рычагом влияния: россияне должны видеть, насколько серьезно мир настроен и насколько плохими будут последствия для России, если война будет продолжаться", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия должна закончить войну, которую начала и которую продолжает.

"Ответ от них должен быть. Их надо дожать до правильного ответа. А это зависит от Америки, от всех тех, кто считает эту войну действительно неправильной. Мы со своей стороны будем максимально готовы - с площадками, которые готовы принять встречу и гарантировать эффективную дипломатию", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретится с украинской делегацией в США, чтобы обсудить возможные гарантии безопасности для Украины.