РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10881 посетитель онлайн
Новости Мирные переговоры
692 28

Зеленский анонсировал встречу делегации Украины с командой Трампа в США 29 августа

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 29 августа, глава ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров проведут встречу с командой президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня же продолжается дипломатическая работа наша - нашего Офиса, МИД, СНБО - с партнерами, которые поддерживают необходимость формата на уровне лидеров - формата для окончания войны. Уровень лидеров позволяет говорить о ключевых вопросах - именно этот уровень нам нужен. Все мы видим очень наглые негативные сигналы из Москвы относительно переговоров: россияне не собираются выполнять то, что обещали, и обещали Соединенным Штатам Америки, обещали другим в мире, кто настаивает на прекращении убийств и на реальной дипломатии. Надо давить. Надо принуждать Россию к реальным шагам", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский официально назначил Стефанишину послом Украины в США. ВИДЕО

По его словам, 26 августа Андрей Ермак и Рустем Умеров были на встречах в Катаре, в частности по посредничеству. Сегодня, 27 августа, были встречи в Саудовской Аравии.

"Я благодарю за поддержку. Завтра - встречи в Швейцарии. В пятницу - Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой Президента Трампа. Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности - военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности. Задача - ускориться максимально, чтобы это было тоже рычагом - рычагом влияния: россияне должны видеть, насколько серьезно мир настроен и насколько плохими будут последствия для России, если война будет продолжаться", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия должна закончить войну, которую начала и которую продолжает.

"Ответ от них должен быть. Их надо дожать до правильного ответа. А это зависит от Америки, от всех тех, кто считает эту войну действительно неправильной. Мы со своей стороны будем максимально готовы - с площадками, которые готовы принять встречу и гарантировать эффективную дипломатию", - резюмировал он.

Читайте также: Трамп о мирных переговорах Украины и РФ: "У меня есть очень серьезный план"

Напомним, ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретится с украинской делегацией в США, чтобы обсудить возможные гарантии безопасности для Украины.

Зеленский Владимир (21735) переговоры (5134) США (27784) Ермак Андрей (1305) переговоры с Россией (1306)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Свята двійка Умєров та Єрмак = Вітькоф - засвитился кремлівські гниди .
показать весь комментарий
27.08.2025 20:38 Ответить
+5
яким боком тут Дєрмак? І взагалі про що можно домавлятися - перемовлятися, як що з командою трамбона вже все ясно?
показать весь комментарий
27.08.2025 20:33 Ответить
+4
Імітація бурхливой діяльності колишнього президента, а зараз вже другий рік пересідента Зеленського.
показать весь комментарий
27.08.2025 20:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
яким боком тут Дєрмак? І взагалі про що можно домавлятися - перемовлятися, як що з командою трамбона вже все ясно?
показать весь комментарий
27.08.2025 20:33 Ответить
А він Ніхто, і жодних юридичних наслідків, для України! Ну, була, якась там особа, як і в Омані!! Щось таке, на кшалт, отого бакая при кучмі, натворив, і утік на болота, до прутня!
показать весь комментарий
27.08.2025 20:46 Ответить
Намагається виторгувати собі препіздентствою а всі його шлють на хутір. Але він не здається
показать весь комментарий
27.08.2025 20:48 Ответить
а з торбаном не хоч зустріться?
показать весь комментарий
27.08.2025 20:36 Ответить
Імітація бурхливой діяльності колишнього президента, а зараз вже другий рік пересідента Зеленського.
показать весь комментарий
27.08.2025 20:37 Ответить
Свята двійка Умєров та Єрмак = Вітькоф - засвитился кремлівські гниди .
показать весь комментарий
27.08.2025 20:38 Ответить
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179 https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом
показать весь комментарий
27.08.2025 20:40 Ответить
ДЕЛЕГАЦІЯ блд !!! Секретар РНБО Єрмака та САМ!!!

От скажіть про шлях Умєрова на перемовинах з рашкою в усіх іпостасях, куди його не ховав у крісла Єрмак - починаючи зі зрадницьких пермовин у Стамбулі, на початку повномасшатбоної ще у кріслі голови Держамйна.
показать весь комментарий
27.08.2025 20:44 Ответить
"Страна.ua": Семья Умерова живет в США в доме с бассейном и владеет галереей

https://rg.ru/authors/Liudmila-Petrova Людмила Петрова

Семья министра обороны Украины Рустема Умерова живет в США в доме с бассейном и владеет картинной галереей. Об этом заявила руководитель "Центра по борьбе с коррупцией" Дарья Каленюк. Ее слова передает украинское издание "https://t.me/stranaua/202084 Страна.ua", публикуя фотографии этого дома.

По информации Каленюк, семья Умерова - трое детей, жена, брат и отец - живут во Флориде, в городке Бока-Ратон.

Там же зарегистрирован бизнес семьи Умеровых, в том числе художественная галерея, которая принадлежит семье министра.

"Не знаю, зачем семье Умеровых американская художественная галерея, но бизнес у них там есть", - заявила она.

Каленюк озвучила эту информацию в контексте критики оборонного ведомства за провал борьбы с беспилотниками.

"Наверное, такие мысли не приходят в голову жене Умерова, и он спокоен за своих детей", - добавила активистка, отметив при этом, что над Флоридой не летают дроны.

Информацию о том, что семья министра живет в Штатах, Минобороны подтверждало еще в 2023 году, отметило издание. Тогда заявлялось, что она выехала туда еще в 2016 году из-за угроз Умерову.

Вместе с тем ведомство опровергало информацию что у детей Умерова американское гражданство.
показать весь комментарий
27.08.2025 20:51 Ответить
не гребуйте автором цієї помийки - вона посилається на Каленюк- з центру протидії корупції.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:18 Ответить
сутенери котопес єрмакумеров повезуть стефанишину до клієнта?
показать весь комментарий
27.08.2025 20:42 Ответить
Стефанішина, до цього часу, має завершить курси???
показать весь комментарий
27.08.2025 20:43 Ответить
Опять Дерьмак от параши в Штаты едет? А какая разница?
показать весь комментарий
27.08.2025 20:45 Ответить
Дідько, знову ці 2 козла...
Переговорники довбані, аби покататись.
показать весь комментарий
27.08.2025 20:45 Ответить
Дожидились - жид і татарин представляють Україну. Точніше, торгують нею. Яка, ****, ганьба і сором на весь світ. Українці проливають кров захищаючи Батьківщину, а ці корумповані покидьки катають свої жирні тілеса і неголені пики до дупи Трампа... І там, знаючи це і прослухавши плівки Міндіча їх приймають...
показать весь комментарий
27.08.2025 20:49 Ответить
Скажу більше - держсекретар Рубіо вигнав Єрмака під час його останнього візиту до Білого Дому. А якщо коректно -пройшов мимо в кулуарах по дорозі до туалетної кімнати , а Єрмак встиг це сфоткати як зустріч з самим ДЕРЖСЕКРЕТАРЕМ
показать весь комментарий
27.08.2025 21:01 Ответить
Чмо тупориле, якщо коротко.
показать весь комментарий
27.08.2025 20:55 Ответить
На фото в УП фото делегатов - какие омерзительные рожи.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/27/7528069/
показать весь комментарий
27.08.2025 20:55 Ответить
УП став нещодавно офіційно володіти Фіала партнер Пінчука по програмах Соросу в Україні. Вони провели ГОЛОС з Вакарчуком до ВР. Фіала володіє виданням "НОВОЄ ВРЕМЯ".. вірою правдо усі роки працювали на ОПУ.
Але!!! Фіала ще й чех за паспортом . Й оця фотка , як й його висвітлення у його виданнях останнім часом починає показувати його рух подалі від воні навколо зЄльоних ...

НУ ФОТКА двох ОЦИХ РИЛ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ПОЗИТИВ ?
показать весь комментарий
27.08.2025 21:30 Ответить
показать весь комментарий
27.08.2025 21:31 Ответить
де?лега(ліза)ція?
показать весь комментарий
27.08.2025 21:32 Ответить
Головне переговорники дуже "потужні" ,Єрмак якого ніхто не поважає в США і Умеров бездарний екс міністр оборони який замішаний в великій корупції при закупівлях.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:05 Ответить
А все дуже просто - за Портніковим . Донні буде тягти лямку імітації перемовин , якщо вже зовсім усохли справжні республіканці у США - сенатори-конгресмени ... Й так дотягнуть до кінця терміну ...
показать весь комментарий
27.08.2025 21:06 Ответить
Їдуть домовлятися про гарантії безпеки? Для Зєлєнского і його шобли? 🤔 Нє, ну правда, тут хтось вірить, що їх цікавить безпека України і її громадян?
показать весь комментарий
27.08.2025 21:25 Ответить
які їдуть такого й надибають - може вовка здає владу? ну типу я усталяухожу?
Бо так явно принизливо аскарбітєльна назвати оцю трійцю делегатами країн перемовників про мир ...
показать весь комментарий
27.08.2025 21:35 Ответить
А на манєжє одні і тє жє
показать весь комментарий
27.08.2025 21:26 Ответить
важковаговики, супертяжі.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:33 Ответить
 
 