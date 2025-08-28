Удари РФ по Києву не можуть залишитись без відповіді, - глава МЗС Німеччини Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що російські удари по Києву не може залишатися без відповіді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Минулої ночі ми знову з жахом спостерігали, як Росія атакувала і бомбила Київ, загинули цивільні особи, загинули діти, а також була атакована делегація Європейського Союзу. І це не може залишитися без наслідків", - наголосив Вадефуль.

Глава МЗС відмовився надати детальну інформацію. Він зауважив, що Німеччина хоче продемонструвати, що розглядає можливість подальшої реакції, і що будь-які дії будуть вжиті спільно з ЄС.

Також міністр вітає зусилля Трампа, спрямовані на досягнення миру. Водночас Вадефуль зауважив, що Путін ще не проявив достатньої поваги до цих зусиль.

"Тому я припускаю, що Сполучені Штати Америки серйозно розглянуть можливість введення подальших санкцій", – сказав він, додавши, що Європа рішуче налаштована продовжувати проводити чітку політику щодо санкцій.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 15 загиблих, зокрема дітей.

