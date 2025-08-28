УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10368 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Києва
1 113 14

Удари РФ по Києву не можуть залишитись без відповіді, - глава МЗС Німеччини Вадефуль

У Німеччині відреагували на обстріл Києва 28 серпня. Що відомо?

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що російські удари по Києву не може залишатися без відповіді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Минулої ночі ми знову з жахом спостерігали, як Росія атакувала і бомбила Київ, загинули цивільні особи, загинули діти, а також була атакована делегація Європейського Союзу. І це не може залишитися без наслідків", - наголосив Вадефуль.

Глава МЗС відмовився надати детальну інформацію. Він зауважив, що Німеччина хоче продемонструвати, що розглядає можливість подальшої реакції, і що будь-які дії будуть вжиті спільно з ЄС.

Також міністр вітає зусилля Трампа, спрямовані на досягнення миру. Водночас Вадефуль зауважив, що Путін ще не проявив достатньої поваги до цих зусиль.

"Тому я припускаю, що Сполучені Штати Америки серйозно розглянуть можливість введення подальших санкцій", – сказав він, додавши, що Європа рішуче налаштована продовжувати проводити чітку політику щодо санкцій.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 15 загиблих, зокрема дітей.

Читайте: Фон дер Ляєн після удару РФ по Києву: Найсмертоносніша атака з липня. Незабаром ЄС представить 19-й пакет жорстких санкцій

Автор: 

Київ (20059) обстріл (30522) росія (67392) Вадефуль Йоганн (57)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Даєш....
Косяки Фламінго🚀🚀
показати весь коментар
28.08.2025 13:18 Відповісти
+3
Четвертий рік залишаються без відповіді, а тут раптом "не можуть". Невже щось зміниться?
показати весь коментар
28.08.2025 13:21 Відповісти
+3
Ну, так! Відповідь буде потужною! Не просто бла-бла-бла, а бла-бла-бла-бла!
показати весь коментар
28.08.2025 13:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Даєш....
Косяки Фламінго🚀🚀
показати весь коментар
28.08.2025 13:18 Відповісти
Мабуть потрібен час для цього, щоб підготувати маршрути і план з прориву ппо росіян, бо без розвідки багато фламінго не долетить. Тому чекаємо, коли операції такі підготують. Поспіх не додасть ефективності, а знизить її.
показати весь коментар
28.08.2025 13:30 Відповісти
"Мабуть потрібен час для цього, щоб підготувати"

оптимист однако. сначала надо підготувати то, что должно лететь. его уже четвертый год готують, фотографии уже готовы
показати весь коментар
28.08.2025 14:07 Відповісти
Четвертий рік залишаються без відповіді, а тут раптом "не можуть". Невже щось зміниться?
показати весь коментар
28.08.2025 13:21 Відповісти
Зеленский и Ермак уже готовят супер потужный отвед по НПЗ Кацапстана! Вот то будет потужнятина, кацапы сразу обосрутся и об капитуляции попросят!
показати весь коментар
28.08.2025 13:24 Відповісти
"...міністр вітає зусилля Трампа, спрямовані на досягнення миру" - пане міністр, які ще зусилля? Трамп прямо заявив, що його країна тепер буде лише заробляти гроші на цій війні, а платитимуть європейці. То як вважаєте, зацікавлений він у її справедливому завершенні?
показати весь коментар
28.08.2025 13:25 Відповісти
Європолітики вже чисто по рефлексам лижуть дупу рижому п.дору. Полизали , от і вся їх відпорвідь на звірства кацапів.
показати весь коментар
28.08.2025 13:33 Відповісти
Забудьте вже за цих слимаків, вони недієздатні без США. В них найбільший страх, що Донні виведе амер. війська з Європи (а в нього плани такі є), і заради цього вони й дупу йому вилижуть і Україну продадуть для його Нобеля.
показати весь коментар
28.08.2025 14:25 Відповісти
Це він так на тауруси натякає?
показати весь коментар
28.08.2025 13:26 Відповісти
Ну, так! Відповідь буде потужною! Не просто бла-бла-бла, а бла-бла-бла-бла!
показати весь коментар
28.08.2025 13:32 Відповісти
Відповідь буде незламна рішуча і потужня!! Занепокоєність
показати весь коментар
28.08.2025 13:59 Відповісти
Після слів-" вітає зусилля трампа по врегулюванню...",далі можна не читати!
показати весь коментар
28.08.2025 14:03 Відповісти
голубим фламінго
показати весь коментар
28.08.2025 14:04 Відповісти
Думаю, цього разу Європа дасть грізну відповідь росії. Щось на кшталт _Рускіє, ви рєдіскі!_
показати весь коментар
28.08.2025 16:01 Відповісти
 
 