РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10384 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Киева
672 12

Удары РФ по Киеву не могут остаться без ответа, - глава МИД Германии Вадефуль

В Германии отреагировали на обстрел Киева 28 августа. Что известно?

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что российские удары по Киеву не может оставаться без ответа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Прошлой ночью мы снова с ужасом наблюдали, как Россия атаковала и бомбила Киев, погибли гражданские лица, погибли дети, а также была атакована делегация Европейского Союза. И это не может остаться без последствий", - подчеркнул Вадефуль.

Глава МИД отказался предоставить подробную информацию. Он отметил, что Германия хочет продемонстрировать, что рассматривает возможность дальнейшей реакции, и что любые действия будут приняты совместно с ЕС.

Также министр приветствует усилия Трампа, направленные на достижение мира. В то же время Вадефуль отметил, что Путин еще не проявил достаточного уважения к этим усилиям.

"Поэтому я предполагаю, что Соединенные Штаты Америки серьезно рассмотрят возможность введения дальнейших санкций", - сказал он, добавив, что Европа решительно настроена продолжать проводить четкую политику в отношении санкций.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 15 погибших, в том числе детей.

Читайте: Фон дер Ляйен после удара РФ по Киеву: Самая смертоносная атака с июля. Вскоре ЕС представит 19-й пакет жестких санкций

Автор: 

Киев (26022) обстрел (29195) россия (96994) Вадефуль Иоганн (57)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Даєш....
Косяки Фламінго🚀🚀
показать весь комментарий
28.08.2025 13:18 Ответить
+2
"...міністр вітає зусилля Трампа, спрямовані на досягнення миру" - пане міністр, які ще зусилля? Трамп прямо заявив, що його країна тепер буде лише заробляти гроші на цій війні, а платитимуть європейці. То як вважаєте, зацікавлений він у її справедливому завершенні?
показать весь комментарий
28.08.2025 13:25 Ответить
+1
Четвертий рік залишаються без відповіді, а тут раптом "не можуть". Невже щось зміниться?
показать весь комментарий
28.08.2025 13:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даєш....
Косяки Фламінго🚀🚀
показать весь комментарий
28.08.2025 13:18 Ответить
Мабуть потрібен час для цього, щоб підготувати маршрути і план з прориву ппо росіян, бо без розвідки багато фламінго не долетить. Тому чекаємо, коли операції такі підготують. Поспіх не додасть ефективності, а знизить її.
показать весь комментарий
28.08.2025 13:30 Ответить
"Мабуть потрібен час для цього, щоб підготувати"

оптимист однако. сначала надо підготувати то, что должно лететь. его уже четвертый год готують, фотографии уже готовы
показать весь комментарий
28.08.2025 14:07 Ответить
Четвертий рік залишаються без відповіді, а тут раптом "не можуть". Невже щось зміниться?
показать весь комментарий
28.08.2025 13:21 Ответить
Зеленский и Ермак уже готовят супер потужный отвед по НПЗ Кацапстана! Вот то будет потужнятина, кацапы сразу обосрутся и об капитуляции попросят!
показать весь комментарий
28.08.2025 13:24 Ответить
"...міністр вітає зусилля Трампа, спрямовані на досягнення миру" - пане міністр, які ще зусилля? Трамп прямо заявив, що його країна тепер буде лише заробляти гроші на цій війні, а платитимуть європейці. То як вважаєте, зацікавлений він у її справедливому завершенні?
показать весь комментарий
28.08.2025 13:25 Ответить
Європолітики вже чисто по рефлексам лижуть дупу рижому п.дору. Полизали , от і вся їх відпорвідь на звірства кацапів.
показать весь комментарий
28.08.2025 13:33 Ответить
Це він так на тауруси натякає?
показать весь комментарий
28.08.2025 13:26 Ответить
Ну, так! Відповідь буде потужною! Не просто бла-бла-бла, а бла-бла-бла-бла!
показать весь комментарий
28.08.2025 13:32 Ответить
Відповідь буде незламна рішуча і потужня!! Занепокоєність
показать весь комментарий
28.08.2025 13:59 Ответить
Після слів-" вітає зусилля трампа по врегулюванню...",далі можна не читати!
показать весь комментарий
28.08.2025 14:03 Ответить
голубим фламінго
показать весь комментарий
28.08.2025 14:04 Ответить
 
 