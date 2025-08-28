Удары РФ по Киеву не могут остаться без ответа, - глава МИД Германии Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что российские удары по Киеву не может оставаться без ответа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Прошлой ночью мы снова с ужасом наблюдали, как Россия атаковала и бомбила Киев, погибли гражданские лица, погибли дети, а также была атакована делегация Европейского Союза. И это не может остаться без последствий", - подчеркнул Вадефуль.

Глава МИД отказался предоставить подробную информацию. Он отметил, что Германия хочет продемонстрировать, что рассматривает возможность дальнейшей реакции, и что любые действия будут приняты совместно с ЕС.

Также министр приветствует усилия Трампа, направленные на достижение мира. В то же время Вадефуль отметил, что Путин еще не проявил достаточного уважения к этим усилиям.

"Поэтому я предполагаю, что Соединенные Штаты Америки серьезно рассмотрят возможность введения дальнейших санкций", - сказал он, добавив, что Европа решительно настроена продолжать проводить четкую политику в отношении санкций.

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты атаковали Киев и Винницкую область.

Известно о по меньшей мере 15 погибших, в том числе детей.

