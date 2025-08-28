УКР
Протидія корупції та розкраданню бюджетних коштів – ще один пріоритет, над яким мають спільно працювати всі правоохоронні органи, - Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час координаційної наради керівників правоохоронних органів відмітив позитивні зрушення у викритті корупційних проявів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Водночас він зауважив, що в окремих регіонах більшість із розслідуваних проваджень цієї категорії – за малозначними фактами.

Давайте кардинально змінювати підходи у роботі, потрібно відійти від кількісних показників і гарної статистики. Основний показник – це реальний результат", - наголосив Кравченко.

За словами Генерального прокурора йдеться насамперед про притягнення до відповідальності тих, хто розкрадає військове майно та бюджетні кошти, зокрема виділені на потреби безпеки і оборони, в тому числі – відновлення зруйнованої чи пошкодженої інфраструктури, виявлення корупційних схем для ухилення від мобілізації і незаконного переправлення осіб через державний кордон, та оборудок, що призводять до протиправного відчуження земель державної та комунальної власності.

Особливу увагу він звернув на потребу в реальному відшкодуванні завданих збитків.

"Ці питання мають перебувати на постійному контролі, зокрема вчинення таких злочинів в організованих формах", - сказав Генеральний прокурор.

+7
Пчёлы против мёда.
28.08.2025 19:50 Відповісти
+5
Брехлива погань.
28.08.2025 19:54 Відповісти
+4
****** політбюро
28.08.2025 19:55 Відповісти
Пчёлы против мёда.
28.08.2025 19:50 Відповісти
Й відпустив корупціонеру ще з часів Яника ( правда при ньому зростав у Севастополі молодим профі) Стефанишину сховатися послом ДЕ? у найважливішій країні для України зараз .
За неї особисто вже в судах ПРи Єрамковладі клопотав ПОРТНОВ .. Мабуть великі плани на неї, Портнов вже неіззанється - татаров порішав?
28.08.2025 19:53 Відповісти
В один день Зеленський підписав - Стефанишину й делегацію в особі Єрмака з перекладачем умЄЄЄровим до США для чого?Для перемовин з сами ВІТКОФФОМ -ПРо що?
28.08.2025 19:55 Відповісти
Брехлива погань.
28.08.2025 19:54 Відповісти
воно після закінчення вузу Києва стало одразу спеціалістом з швидким підвищенням у Севастополі при військовій прокуратурі - часів Яника.

Потім був наглядачем за озброжєнням у військовій прокуратурі ЗАХІДНОГО регіону . А потім Єрмак посадив на найвищу під собою як президент асоціації керівників місцевих органів держвлади - посадив у Київ нєрви робить Кличку . Й усьо - він нарешті генпрокурор досі таки молоденький ...
28.08.2025 20:02 Відповісти
****** політбюро
28.08.2025 19:55 Відповісти
Прокуратура і мусора за все хороше проти всього поганого!Це-ж було вже!!!
28.08.2025 19:56 Відповісти
Та да
28.08.2025 19:57 Відповісти
Красіво рече! От лише насправді більшість правоохоронних органів протидіє не корупції, а опозиції і пріоритет для них - усунути всіх можливих конкурентів Зєлєнского. Кравченко вдає дурного, чи вважає дурнями всіх інших?
28.08.2025 20:00 Відповісти
За словами Генерального прокурора йдеться насамперед про притягнення до відповідальності тих, хто розкрадає військове майно та бюджетні кошти, зокрема виділені на потреби безпеки і оборони, "всю зелену рать.на чолі із "зелідором" спокійно можна відправляти на державний харч,шити рукавиці ,з конфіскацією майна
28.08.2025 20:01 Відповісти
ВОНІ УСІ РАТЬ ЯНИКА - послиця у США зараз їхня
28.08.2025 20:27 Відповісти
Головне, шо у всіх депутатів, високих чинів і генералів є якесь таємниче і магічне бачення вирішення всіх наших насущних проблем. Це дуже круто і інтригуюче, але чомусь нічого не відбувається. Може ми, пересічні громадяни, затуркані і до кінця не розуміємо величних цілей наших керманичів?
28.08.2025 20:01 Відповісти
А дє же всє еті органи тада харчєвацца будут???...
28.08.2025 20:05 Відповісти
З грошей простога наріду, що за пайку пости строчить. 😁
28.08.2025 20:06 Відповісти
Де пайки? Мені ніхто навіть не проповував.
28.08.2025 20:12 Відповісти
Самий чесний у доску свій для головних корупціонерів борцун.
28.08.2025 20:05 Відповісти
Кравченко - це зелена гнида, готова на все заради збереження.
28.08.2025 20:07 Відповісти
Ну так чого чекаєш?
ВПЕРЕД - арештовуй Зеленського та його 5-6 менеджерів!
28.08.2025 20:09 Відповісти
Maximum level trolling 😄
28.08.2025 20:09 Відповісти
Скільки вже вас було за часи незалежності і всі протидіяли корупції.Чи може корупція протидіяла проти генеральних прокурорів?Всі генпрокурори,кожен "не був толерантним до корупції, а вона все процвітала.Для початку займись Охвісом президента.Це і її Охвіс - корупції.
28.08.2025 20:11 Відповісти
Для мародерів сцяти в очі то святе. А ви тут не вірете, шмарафон не дивитесь чи що?
28.08.2025 20:11 Відповісти
мусора проти корупції...
спитайте будь-кого
вам колись допомогли мусора?

мені- ні
2 рази намагались посадити за самозахист
хабарів дав 15 тис
нервів....

умовно 2 рази...
тіко тому що я програміст
я вирішу будь-яку задачу 😎
28.08.2025 20:12 Відповісти
розкрадання бюджетних коштів - ще один пріоритет, над яким мають спільно працювати всі правоохоронні органи - Кравченко
28.08.2025 20:13 Відповісти
Шоб не дати розкрадати кому попало
28.08.2025 20:19 Відповісти
Важай на членів свої сімї не вийди таких , як ЗЕ і Єрмак
28.08.2025 20:21 Відповісти
***...дь, які зелені уроди цинічні. Як *****. Корупціонер сидить на корупціонрі і всі разом бурються із корупцією.
28.08.2025 20:24 Відповісти
коррупционеры побеждают в сми коррупцию. На кого это рассчитано? Нужно просто забрать все деньги у них, чтобы народ на онлайн референдумах распределял бюджеты и местные и государственные и отчеты по всем расходам и всей бухгалтерии были у народа онлайн и народ должен еще нанимать поверяльщиков и надсмотрщиков, чтобы нигде не было разводок. Все траты должны быть прозрачные и за все должны быть отчеты. И во первых нужно власть сменить. Рыба гниет с головы. Должен быть новый военный главнокомандующий - Редис. И с ним во власть должны зайти вместо старых депутатов тупых и местных тоже мафий Кличко кум Медведчука и Путина, Труханов в русской мафии, все это в совок и нахер выкинуть. Всюду идейных патриотов завести. Кто воевал за Украину. Суды присяжных должны приговоры выносить коррупционерам и агентам Кремля. Коррупция никогда не закончится, пока правят старые элиты олигархически-кремлевские. Они уничтожают страну - разворовывая ее. Если бы деньги не были Украиденные и власть была бы не коррупционная и не предатели, а военные, то деньги бы шли на усиление Украины, а так деньги уходят, и у этой власти, как грибы растут дома в Италии, Испании, Англии, Франции, Монако, и т.д. Растут парки спорткаров или маслкаров. Они сливают миллионы там в казино и подкуривают сигары баксами. И смеются над лохами, которых они бесконечно умудряются кидать - это про народ весь...
28.08.2025 20:27 Відповісти
На сьомому році "царювання" найвеличнішого, черговий "на 100500% свій прокурвор" АНОНСУЄ початок боротьби з корупцією! А до цього що було?
"Де відрубані руки" (с) стадіон
"Скільки вам ще треба, щоб нажертись?" (с) стадіон

Мене дивує лише одне: усі ці "борцуни" при "клятому папєрєдніку-баризі" у всьому звинувачували саме Президента (навіть в ціні 7грн на цибулю). Зате при нинішньому "півшостому" ті ж самі "борцуни" звинувачують кого завгодно, але не Президента! Хоча при Пороху була парламентсько-президентська форма правління (без повного контролю влади), а при найвеличнішому є дєрьмаківська форма правління (при повному контролю законодавчої та виконавчої влади). Ще й зачищений медіапростір під контолем ОПи.
ЧОМУ ж у цих "борцунів" так змінилася думка? Гаманець став товщий?
Я вже навіть не згадую "снєсунів", яки репетували, що "знесуть, якщо щось піде не так".
28.08.2025 20:27 Відповісти
Трошки попрацював і зразу відмічає позитивні зміни в своїй роботі. Але жодних драконівських змін в законодавство не внесено. Вся ця показова "боротьба" з корупцією - до дупи. Маючи законодавчу ініціативу має негайно внести проекти законів щодо конфіскацій і родичів фігурантів справ. Але де там....
28.08.2025 20:29 Відповісти
Кравченко ти долбойоб?
28.08.2025 20:38 Відповісти
 
 