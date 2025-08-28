Протидія корупції та розкраданню бюджетних коштів – ще один пріоритет, над яким мають спільно працювати всі правоохоронні органи, - Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час координаційної наради керівників правоохоронних органів відмітив позитивні зрушення у викритті корупційних проявів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Водночас він зауважив, що в окремих регіонах більшість із розслідуваних проваджень цієї категорії – за малозначними фактами.

Давайте кардинально змінювати підходи у роботі, потрібно відійти від кількісних показників і гарної статистики. Основний показник – це реальний результат", - наголосив Кравченко.

За словами Генерального прокурора йдеться насамперед про притягнення до відповідальності тих, хто розкрадає військове майно та бюджетні кошти, зокрема виділені на потреби безпеки і оборони, в тому числі – відновлення зруйнованої чи пошкодженої інфраструктури, виявлення корупційних схем для ухилення від мобілізації і незаконного переправлення осіб через державний кордон, та оборудок, що призводять до протиправного відчуження земель державної та комунальної власності.

Особливу увагу він звернув на потребу в реальному відшкодуванні завданих збитків.

"Ці питання мають перебувати на постійному контролі, зокрема вчинення таких злочинів в організованих формах", - сказав Генеральний прокурор.

