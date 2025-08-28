Протидія корупції та розкраданню бюджетних коштів – ще один пріоритет, над яким мають спільно працювати всі правоохоронні органи, - Кравченко
Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час координаційної наради керівників правоохоронних органів відмітив позитивні зрушення у викритті корупційних проявів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Водночас він зауважив, що в окремих регіонах більшість із розслідуваних проваджень цієї категорії – за малозначними фактами.
Давайте кардинально змінювати підходи у роботі, потрібно відійти від кількісних показників і гарної статистики. Основний показник – це реальний результат", - наголосив Кравченко.
За словами Генерального прокурора йдеться насамперед про притягнення до відповідальності тих, хто розкрадає військове майно та бюджетні кошти, зокрема виділені на потреби безпеки і оборони, в тому числі – відновлення зруйнованої чи пошкодженої інфраструктури, виявлення корупційних схем для ухилення від мобілізації і незаконного переправлення осіб через державний кордон, та оборудок, що призводять до протиправного відчуження земель державної та комунальної власності.
Особливу увагу він звернув на потребу в реальному відшкодуванні завданих збитків.
"Ці питання мають перебувати на постійному контролі, зокрема вчинення таких злочинів в організованих формах", - сказав Генеральний прокурор.
За неї особисто вже в судах ПРи Єрамковладі клопотав ПОРТНОВ .. Мабуть великі плани на неї, Портнов вже неіззанється - татаров порішав?
Потім був наглядачем за озброжєнням у військовій прокуратурі ЗАХІДНОГО регіону . А потім Єрмак посадив на найвищу під собою як президент асоціації керівників місцевих органів держвлади - посадив у Київ нєрви робить Кличку . Й усьо - він нарешті генпрокурор досі таки молоденький ...
ВПЕРЕД - арештовуй Зеленського та його 5-6 менеджерів!
спитайте будь-кого
вам колись допомогли мусора?
мені- ні
2 рази намагались посадити за самозахист
хабарів дав 15 тис
нервів....
умовно 2 рази...
тіко тому що я програміст
я вирішу будь-яку задачу 😎
"Де відрубані руки" (с) стадіон
"Скільки вам ще треба, щоб нажертись?" (с) стадіон
Мене дивує лише одне: усі ці "борцуни" при "клятому папєрєдніку-баризі" у всьому звинувачували саме Президента (навіть в ціні 7грн на цибулю). Зате при нинішньому "півшостому" ті ж самі "борцуни" звинувачують кого завгодно, але не Президента! Хоча при Пороху була парламентсько-президентська форма правління (без повного контролю влади), а при найвеличнішому є дєрьмаківська форма правління (при повному контролю законодавчої та виконавчої влади). Ще й зачищений медіапростір під контолем ОПи.
ЧОМУ ж у цих "борцунів" так змінилася думка? Гаманець став товщий?
Я вже навіть не згадую "снєсунів", яки репетували, що "знесуть, якщо щось піде не так".