Чекаю на доповідь глави ОП Єрмака після зустрічей у США, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський чекає на доповідь глави його Офісу Андрія Єрмака за результатами зустрічей у США.
Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні був у мене на доповіді Рустем Умєров. Він повернувся після зустрічей у Туреччині, в Еміратах. Також були зустрічі в Саудівській Аравії та в Катарі. Ми працюємо зі Швейцарією також. Кожна із цих країн готова бути майданчиком для перемовин про закінчення війни. Я дякую їм за це. Чекаю зараз на доповідь після зустрічей в Америці Андрія Єрмака – він говорив зі Стівом Віткоффом", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зауважив, що Україна готується до зустрічей у Європі вже на тижні.
"Робимо все, щоб була жорстка реакція на дії Росії. Дякую всім, хто нам допомагає!" - додав президент.
Нагадаємо, що українська делегація провела зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Нью-Йорку 29 серпня.
Завгосп з ОПУ, не має жодних повноважень!! Тому і гадять московські агенти безкарно в Україні, що боротьбою з ними, теж опікується єрмак???
Розумний таке б навіть під тортурами не признався. А Зеля думає, що від таких заяв у нього рейтинг За орбуту поясу Койпера підскочить.
Як там кабаки та ларьки на Брайтон Біч роблять?
Чи не треба їм "захист" СБУ?
Ну і, зрозуміло, потужні гарантії, потужних партнерів, потужним політикам.