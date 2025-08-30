Чекаю на доповідь глави ОП Єрмака після зустрічей у США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський чекає на доповідь глави його Офісу Андрія Єрмака за результатами зустрічей у США.

передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був у мене на доповіді Рустем Умєров. Він повернувся після зустрічей у Туреччині, в Еміратах. Також були зустрічі в Саудівській Аравії та в Катарі. Ми працюємо зі Швейцарією також. Кожна із цих країн готова бути майданчиком для перемовин про закінчення війни. Я дякую їм за це. Чекаю зараз на доповідь після зустрічей в Америці Андрія Єрмака – він говорив зі Стівом Віткоффом", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зауважив, що Україна готується до зустрічей у Європі вже на тижні.

"Робимо все, щоб була жорстка реакція на дії Росії. Дякую всім, хто нам допомагає!" - додав президент.

Нагадаємо, що українська делегація провела зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Нью-Йорку 29 серпня.