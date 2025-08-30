УКР
Новини
Чекаю на доповідь глави ОП Єрмака після зустрічей у США, - Зеленський

Зеленський чекає на доповідь Єрмака після зустрічей у США

Президент Володимир Зеленський чекає на доповідь глави його Офісу Андрія Єрмака за результатами зустрічей у США.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був у мене на доповіді Рустем Умєров. Він повернувся після зустрічей у Туреччині, в Еміратах. Також були зустрічі в Саудівській Аравії та в Катарі. Ми працюємо зі Швейцарією також. Кожна із цих країн готова бути майданчиком для перемовин про закінчення війни. Я дякую їм за це. Чекаю зараз на доповідь після зустрічей в Америці Андрія Єрмака – він говорив зі Стівом Віткоффом", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч української делегації з Віткоффом була дуже конструктивною, - Кислиця

Зеленський зауважив, що Україна готується до зустрічей у Європі вже на тижні.

"Робимо все, щоб була жорстка реакція на дії Росії. Дякую всім, хто нам допомагає!" - додав президент.

Також читайте: США в Радбезі ООН: Лідери Росії та України повинні домовитися про проведення зустрічі

Нагадаємо, що українська делегація провела зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Нью-Йорку 29 серпня.

Зеленський Володимир (25309) США (24181) Єрмак Андрій (1421)
+18
Ермак дратує американців.... А пошлю-ка я Єрмака в США....
30.08.2025 18:43 Відповісти
+13
Нарада. Нарада Як казав мій дуже поважний вчитель Чим коротший пісюн тім довші наради!
30.08.2025 18:39 Відповісти
+13
А хто такий глава ОП єрмак для зустрічей в США? хто він?
30.08.2025 18:45 Відповісти
))))))))))))
30.08.2025 18:37 Відповісти
Погоди малийко, як кажуть на Закарпатті, Єрмак спочатку має в Центр пуцину доповісти.
30.08.2025 18:54 Відповісти
А Уряд, це ніщо для зеленського??
Завгосп з ОПУ, не має жодних повноважень!! Тому і гадять московські агенти безкарно в Україні, що боротьбою з ними, теж опікується єрмак???
30.08.2025 19:09 Відповісти
Нарада. Нарада Як казав мій дуже поважний вчитель Чим коротший пісюн тім довші наради!
30.08.2025 18:39 Відповісти
А доповідь по розслідуванню вбивства великого політика ?Бомжа якого вже піймали ?
30.08.2025 19:05 Відповісти
Шо він хоче почути? - у путлєра ж вимоги до України не міняються
30.08.2025 18:39 Відповісти
А они-с опочевают до сих пор с дороги? Робеют их будить, а то осерчают?
30.08.2025 18:40 Відповісти
Ермак дратує американців.... А пошлю-ка я Єрмака в США....
30.08.2025 18:43 Відповісти
скучаєш за андрюшкою?
30.08.2025 18:43 Відповісти
.... ревнує!
30.08.2025 19:00 Відповісти
очко не залізне
30.08.2025 19:05 Відповісти
яка жоповідь? шо там чекіть, руку дєрьмака на сво-їгландах очучаєшъ? ото ж!
30.08.2025 18:44 Відповісти
А хто такий глава ОП єрмак для зустрічей в США? хто він?
30.08.2025 18:45 Відповісти
це шеф офісу, в якому працює Зе....
30.08.2025 19:01 Відповісти
ще раз він не на зустрічах в США - він на перемовинах з хйлом через Віткоффа
30.08.2025 19:41 Відповісти
вони навіть не в держустанові США зустрічалися, а мабуть в апартменті стюардеси Єрмака може в партменті самого представника в США в ООН-дав їм там перетерти для хйла інфу якусь ...
30.08.2025 19:43 Відповісти
Через передаста віткоффа,передаст єрмак передасть бажання ***** зе.
30.08.2025 18:46 Відповісти
й до чого тут американці ? Віткофф виконує наказ хйла для Трампа , а хто такий Віткоф - звʼязковий Трампа , а хто такий Козир Єрмак -людина ***** , А чому типу американці (така пішла деза ) його не *******; Трампа дратує, що Кремль дав укроагенту погонялом йог прізвище. Це принижує самого Трмапа, це дратує Рубіо - але наказано, виконують .
30.08.2025 19:40 Відповісти
"Чекаю доповідь про міжнародні перемовини від мого завгоспа."
Розумний таке б навіть під тортурами не признався. А Зеля думає, що від таких заяв у нього рейтинг За орбуту поясу Койпера підскочить.
30.08.2025 18:47 Відповісти
Не буде ніякого результату там вважають його дуже тупим, а Єрмак катається за гроші платників податків, довбаний турист
30.08.2025 18:47 Відповісти
Потужну доповідь.

Як там кабаки та ларьки на Брайтон Біч роблять?
Чи не треба їм "захист" СБУ?
Ну і, зрозуміло, потужні гарантії, потужних партнерів, потужним політикам.
30.08.2025 18:51 Відповісти
Знов цілий глава ОП чекав півдня, щоб зловити Рубіо в коридорі?
30.08.2025 18:56 Відповісти
Та обісрався твій єрмак в черговий раз, але хіба ж не для того ти його послав знаючи що в США його ненавидять і зневажають.
30.08.2025 18:57 Відповісти
Якщо я доживу я буду найщасливишем українцем коли цього зеленого недоумка змістять з посади Президента України і будуть судити.... А Судити є за що!
30.08.2025 18:58 Відповісти
А коли уже Зе буде доповідати Козирю? Після https://www.google.com/search?sca_esv=a28d6dbe7e7fd7e0&sxsrf=AE3TifPBVvf4h3zgQifE6s0h1tHYArvbCg:1756569746467&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%27%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjksIue9LKPAxVK8QIHHeCxPKcQkeECKAB6BAgMEAE перемир'я?
30.08.2025 19:02 Відповісти
Необучаємий дебіл
30.08.2025 19:03 Відповісти
Яка ж все-таки неповага клоуна до Андрія Борисович - згідно субардинації треба не "чекаю на доповідь" , а "сподіваюсь отримати інформацію".
30.08.2025 19:04 Відповісти
Клоун
30.08.2025 19:08 Відповісти
Чоиу на дєрьмаків, татарових, подоляків, безуглих немає замахів??
30.08.2025 19:10 Відповісти
Два некомпетентні чувака "нізвідки" посиділи в кабінеті. Могли б посидіти в туалетній кімнаті.
30.08.2025 19:15 Відповісти
І ось такий чел, на Банковій, «потужно» їсть за обидві щоки, запарену татаровим Мівіну і тільки й робить, з 2019 року, що заслуховує….
30.08.2025 19:15 Відповісти
🤮🤮🤮
30.08.2025 19:26 Відповісти
Потрібно очі в очі? По телефону ніяк?
30.08.2025 19:27 Відповісти
Це піздець......доповідь від завгоспа чекає лідор всесвіту...
30.08.2025 19:29 Відповісти
трампон вже не хоче ноб.прем.миру тому що обісрався по уші
30.08.2025 19:31 Відповісти
Треба щось для приготування чергового вечірнього потужника
30.08.2025 19:32 Відповісти
Андрій "Про*бали" Ермак
30.08.2025 19:45 Відповісти
Пісюаніст розуміє- мовчати вже не можна ПРо результати від ДЕЛЕГАЦІЇ УКРАЇНИ. Але світ мовчить про цей напівлегальний схадняк між двома неконституційними особами у владі країн.Думаю від хйла новина буде швидше ніж від вовки. Або від алкоМашки...
30.08.2025 19:53 Відповісти
А що можна чекати від зустрічі двох нулів. Один сере на вуха Трампу, другий - на вуха Зєлі. Квартал рулює.
30.08.2025 20:08 Відповісти
 
 