Жду доклада главы ОП Ермака после встреч в США, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский ждет доклад главы его Офиса Андрея Ермака по результатам встреч в США.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня был у меня на докладе Рустем Умеров. Он вернулся после встреч в Турции, в Эмиратах. Также были встречи в Саудовской Аравии и в Катаре. Мы работаем со Швейцарией также. Каждая из этих стран готова быть площадкой для переговоров об окончании войны. Я благодарю их за это. Жду сейчас доклад после встреч в Америке Андрея Ермака - он говорил со Стивом Уиткоффом", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что Украина готовится к встречам в Европе уже на неделе.
"Делаем все, чтобы была жесткая реакция на действия России. Спасибо всем, кто нам помогает!" - добавил президент.
Напомним, что украинская делегация провела встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке 29 августа.
Завгосп з ОПУ, не має жодних повноважень!! Тому і гадять московські агенти безкарно в Україні, що боротьбою з ними, теж опікується єрмак???
Розумний таке б навіть під тортурами не признався. А Зеля думає, що від таких заяв у нього рейтинг За орбуту поясу Койпера підскочить.
Як там кабаки та ларьки на Брайтон Біч роблять?
Чи не треба їм "захист" СБУ?
Ну і, зрозуміло, потужні гарантії, потужних партнерів, потужним політикам.