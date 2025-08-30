РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9292 посетителя онлайн
Новости Визит украинской делегации в США
859 31

Жду доклада главы ОП Ермака после встреч в США, - Зеленский

Зеленский ждет доклад Ермака после встреч в США

Президент Владимир Зеленский ждет доклад главы его Офиса Андрея Ермака по результатам встреч в США.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был у меня на докладе Рустем Умеров. Он вернулся после встреч в Турции, в Эмиратах. Также были встречи в Саудовской Аравии и в Катаре. Мы работаем со Швейцарией также. Каждая из этих стран готова быть площадкой для переговоров об окончании войны. Я благодарю их за это. Жду сейчас доклад после встреч в Америке Андрея Ермака - он говорил со Стивом Уиткоффом", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча украинской делегации с Уиткоффом была очень конструктивной, - Кислица

Зеленский отметил, что Украина готовится к встречам в Европе уже на неделе.

"Делаем все, чтобы была жесткая реакция на действия России. Спасибо всем, кто нам помогает!" - добавил президент.

Также читайте: США в Совбезе ООН: Лидеры России и Украины должны договориться о проведении встречи

Напомним, что украинская делегация провела встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке 29 августа.

Автор: 

Зеленский Владимир (21767) США (27809) Ермак Андрей (1308)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Ермак дратує американців.... А пошлю-ка я Єрмака в США....
показать весь комментарий
30.08.2025 18:43 Ответить
+9
Нарада. Нарада Як казав мій дуже поважний вчитель Чим коротший пісюн тім довші наради!
показать весь комментарий
30.08.2025 18:39 Ответить
+7
А они-с опочевают до сих пор с дороги? Робеют их будить, а то осерчают?
показать весь комментарий
30.08.2025 18:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
))))))))))))
показать весь комментарий
30.08.2025 18:37 Ответить
Погоди малийко, як кажуть на Закарпатті, Єрмак спочатку має в Центр пуцину доповісти.
показать весь комментарий
30.08.2025 18:54 Ответить
А Уряд, це ніщо для зеленського??
Завгосп з ОПУ, не має жодних повноважень!! Тому і гадять московські агенти безкарно в Україні, що боротьбою з ними, теж опікується єрмак???
показать весь комментарий
30.08.2025 19:09 Ответить
Нарада. Нарада Як казав мій дуже поважний вчитель Чим коротший пісюн тім довші наради!
показать весь комментарий
30.08.2025 18:39 Ответить
А доповідь по розслідуванню вбивства великого політика ?Бомжа якого вже піймали ?
показать весь комментарий
30.08.2025 19:05 Ответить
Шо він хоче почути? - у путлєра ж вимоги до України не міняються
показать весь комментарий
30.08.2025 18:39 Ответить
А они-с опочевают до сих пор с дороги? Робеют их будить, а то осерчают?
показать весь комментарий
30.08.2025 18:40 Ответить
Ермак дратує американців.... А пошлю-ка я Єрмака в США....
показать весь комментарий
30.08.2025 18:43 Ответить
скучаєш за андрюшкою?
показать весь комментарий
30.08.2025 18:43 Ответить
.... ревнує!
показать весь комментарий
30.08.2025 19:00 Ответить
очко не залізне
показать весь комментарий
30.08.2025 19:05 Ответить
яка жоповідь? шо там чекіть, руку дєрьмака на сво-їгландах очучаєшъ? ото ж!
показать весь комментарий
30.08.2025 18:44 Ответить
А хто такий глава ОП єрмак для зустрічей в США? хто він?
показать весь комментарий
30.08.2025 18:45 Ответить
це шеф офісу, в якому працює Зе....
показать весь комментарий
30.08.2025 19:01 Ответить
Через передаста віткоффа,передаст єрмак передасть бажання ***** зе.
показать весь комментарий
30.08.2025 18:46 Ответить
"Чекаю доповідь про міжнародні перемовини від мого завгоспа."
Розумний таке б навіть під тортурами не признався. А Зеля думає, що від таких заяв у нього рейтинг За орбуту поясу Койпера підскочить.
показать весь комментарий
30.08.2025 18:47 Ответить
Не буде ніякого результату там вважають його дуже тупим, а Єрмак катається за гроші платників податків, довбаний турист
показать весь комментарий
30.08.2025 18:47 Ответить
Потужну доповідь.

Як там кабаки та ларьки на Брайтон Біч роблять?
Чи не треба їм "захист" СБУ?
Ну і, зрозуміло, потужні гарантії, потужних партнерів, потужним політикам.
показать весь комментарий
30.08.2025 18:51 Ответить
Знов цілий глава ОП чекав півдня, щоб зловити Рубіо в коридорі?
показать весь комментарий
30.08.2025 18:56 Ответить
Та обісрався твій єрмак в черговий раз, але хіба ж не для того ти його послав знаючи що в США його ненавидять і зневажають.
показать весь комментарий
30.08.2025 18:57 Ответить
Якщо я доживу я буду найщасливишем українцем коли цього зеленого недоумка змістять з посади Президента України і будуть судити.... А Судити є за що!
показать весь комментарий
30.08.2025 18:58 Ответить
А коли уже Зе буде доповідати Козирю? Після https://www.google.com/search?sca_esv=a28d6dbe7e7fd7e0&sxsrf=AE3TifPBVvf4h3zgQifE6s0h1tHYArvbCg:1756569746467&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%27%D1%8F&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjksIue9LKPAxVK8QIHHeCxPKcQkeECKAB6BAgMEAE перемир'я?
показать весь комментарий
30.08.2025 19:02 Ответить
Необучаємий дебіл
показать весь комментарий
30.08.2025 19:03 Ответить
Яка ж все-таки неповага клоуна до Андрія Борисович - згідно субардинації треба не "чекаю на доповідь" , а "сподіваюсь отримати інформацію".
показать весь комментарий
30.08.2025 19:04 Ответить
Клоун
показать весь комментарий
30.08.2025 19:08 Ответить
Чоиу на дєрьмаків, татарових, подоляків, безуглих немає замахів??
показать весь комментарий
30.08.2025 19:10 Ответить
Два некомпетентні чувака "нізвідки" посиділи в кабінеті. Могли б посидіти в туалетній кімнаті.
показать весь комментарий
30.08.2025 19:15 Ответить
І ось такий чел, на Банковій, «потужно» їсть за обидві щоки, запарену татаровим Мівіну і тільки й робить, з 2019 року, що заслуховує….
показать весь комментарий
30.08.2025 19:15 Ответить
🤮🤮🤮
показать весь комментарий
30.08.2025 19:26 Ответить
Потрібно очі в очі? По телефону ніяк?
показать весь комментарий
30.08.2025 19:27 Ответить
Це піздець......доповідь від завгоспа чекає лідор всесвіту...
показать весь комментарий
30.08.2025 19:29 Ответить
 
 