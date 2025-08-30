Жду доклада главы ОП Ермака после встреч в США, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский ждет доклад главы его Офиса Андрея Ермака по результатам встреч в США.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был у меня на докладе Рустем Умеров. Он вернулся после встреч в Турции, в Эмиратах. Также были встречи в Саудовской Аравии и в Катаре. Мы работаем со Швейцарией также. Каждая из этих стран готова быть площадкой для переговоров об окончании войны. Я благодарю их за это. Жду сейчас доклад после встреч в Америке Андрея Ермака - он говорил со Стивом Уиткоффом", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина готовится к встречам в Европе уже на неделе.

"Делаем все, чтобы была жесткая реакция на действия России. Спасибо всем, кто нам помогает!" - добавил президент.

Напомним, что украинская делегация провела встречу со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Нью-Йорке 29 августа.