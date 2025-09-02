"Київстар" заплатив 240 млн грн чоловіку стилістки "Квартал-95" за частку в Helsi, - журналіст

Компанія "Київстар" придбала долю в ТОВ "ХЕЛСІ ЮА" за 240 млн грн у чоловіка колишньої стилістки "Квартал 95".

Про це у Фейсбуці повідомив журналіст Володимир Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до 2019 року Віолетта Дрепіна отримувала гонорари в ТОВ "Квартал 95", яким тоді володіли Зеленський, Міндіч та Шефір. Вона відповідала за зовнішній вигляд (стиль, гардероб, стрижка).

Читайте також: У співвласника "Київстару" Фрідмана "зависли" дивіденди на сотні мільйонів доларів у ЄС через санкції, – FT

Після 2019 року Дрепіна вже подавала декларацію, як Радник кабінету Президента України в Офісі Президента України.

"Отримувала заробітну плату за основним місцем роботи в ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ СПРАВАМИ (500 тис грн в 2023 р). За цей час вона купила: квартиру в Києві на Городецького, буд.10/1 (200 метрів від ОПУ), та три преміум-авто: BMW X7 XDRIVE 30D (2021рв), PORSCHE 911 CARRERA (2015рв), PORSCHE TAYCAN TAYCAN (2022рв). У березні 2024 році вона повернулась у бізнес – стала звичайним ФОПом (з видом діяльності: 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси).

Її чоловік Дрепін Антон Вікторович є власником та керівником АТ "ЗНВКІФ "МОНОЛІТ", який в грудні 2021 став власником 45% в ТОВ "ХЕЛСІ ЮА" (портал https://helsi.me/ ) вартістю 1,3 млн грн", - розповів журналіст.

У серпні 2022 року АТ "ЗНВКІФ "МОНОЛІТ" Дрепіна продав свою долю в в ТОВ "ХЕЛСІ ЮА" за 240 млн грн.

Читайте: Єрмаку вдалося роздратувати американських політиків з обох партій, - FT

"Офіційним покупцем виступив Київстар. Навіщо телекомгіганту знадобився медичний сайт з прибутком 2-3 млн грн, та ще й в самий розпал бойових дій? Можливо тому що російський власник Київстару підсанкційний Фрідман, таким чином бажав захиститися? Так чи інакше родина стилістки Президента Віолетти Дрепіної нажила $8 млн за 8 місяців.

У листопаді 2023 року на торгах ДП "СЕТАМ" АТ "ЗНВКІФ "МОНОЛІТ" Дрепіна купив у державного Укрексімбанку земельну ділянку площею 25 гектарів (31 ділянка) які знаходяться за адресою Київська область, Обухівський район, с. Козин в межах ландшафтного заказника Загальнодержавного значення "Козинський". Ціна 119 млн грн ($3 млн, тобто по $120 тис за гектар). Але це вже інша історія", - підсумував Бондаренко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Роботою з телеграм-каналами в ОП займається радник Зеленського Литвин, - Железняк. ВIДЕО