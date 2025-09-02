УКР
Новини Київстар купив частку в Helsi
5 441 66

"Київстар" заплатив 240 млн грн чоловіку стилістки "Квартал-95" за частку в Helsi, - журналіст

Чоловік стилістки Зеленського отримав 240 млн грн від Київстару

Компанія "Київстар" придбала долю в ТОВ "ХЕЛСІ ЮА" за 240 млн грн у чоловіка колишньої стилістки "Квартал 95".

Про це у Фейсбуці повідомив журналіст Володимир Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до 2019 року Віолетта Дрепіна отримувала гонорари в ТОВ "Квартал 95", яким тоді володіли Зеленський, Міндіч та Шефір. Вона відповідала за зовнішній вигляд (стиль, гардероб, стрижка).

Читайте також: У співвласника "Київстару" Фрідмана "зависли" дивіденди на сотні мільйонів доларів у ЄС через санкції, – FT

Після 2019 року Дрепіна вже подавала декларацію, як Радник кабінету Президента України в Офісі Президента України.

"Отримувала заробітну плату за основним місцем роботи в ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ СПРАВАМИ (500 тис грн в 2023 р). За цей час вона купила: квартиру в Києві на Городецького, буд.10/1 (200 метрів від ОПУ), та три преміум-авто: BMW X7 XDRIVE 30D (2021рв), PORSCHE 911 CARRERA (2015рв), PORSCHE TAYCAN TAYCAN (2022рв). У березні 2024 році вона повернулась у бізнес – стала звичайним ФОПом (з видом діяльності: 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси).

Її чоловік Дрепін Антон Вікторович є власником та керівником АТ "ЗНВКІФ "МОНОЛІТ", який в грудні 2021 став власником 45% в ТОВ "ХЕЛСІ ЮА" (портал https://helsi.me/ ) вартістю 1,3 млн грн", - розповів журналіст.

У серпні 2022 року АТ "ЗНВКІФ "МОНОЛІТ" Дрепіна продав свою долю в в ТОВ "ХЕЛСІ ЮА" за 240 млн грн.

Читайте: Єрмаку вдалося роздратувати американських політиків з обох партій, - FT

"Офіційним покупцем виступив Київстар. Навіщо телекомгіганту знадобився медичний сайт з прибутком 2-3 млн грн, та ще й в самий розпал бойових дій? Можливо тому що російський власник Київстару підсанкційний Фрідман, таким чином бажав захиститися? Так чи інакше родина стилістки Президента Віолетти Дрепіної нажила $8 млн за 8 місяців.

У листопаді 2023 року на торгах ДП "СЕТАМ" АТ "ЗНВКІФ "МОНОЛІТ" Дрепіна купив у державного Укрексімбанку земельну ділянку площею 25 гектарів (31 ділянка) які знаходяться за адресою Київська область, Обухівський район, с. Козин в межах ландшафтного заказника Загальнодержавного значення "Козинський". Ціна 119 млн грн ($3 млн, тобто по $120 тис за гектар). Але це вже інша історія", - підсумував Бондаренко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Роботою з телеграм-каналами в ОП займається радник Зеленського Литвин, - Железняк. ВIДЕО

Чоловік стилістки Зеленського отримав 240 млн грн від Київстару
+29
А пам'ятаєте як хрипате чмо гунділо "якщо знайдуть мого свинарчука - я піду".
Тут вже не свинарчуки, тут вже треті помічники п'ятих прибиральників усіх свинарчуків зеленого чма стали доларовими мультимільйонерами а чмо досі сидить і йти нікуди не збирається хоча його строк придатності давно сплив.
Смєтуни, альо, ніде не муляє ?
02.09.2025 11:06 Відповісти
02.09.2025 11:06 Відповісти
+24
Зато біснес на крові в кого? Вірно, в Порошенка. Тут, головне, не сплутати!
02.09.2025 11:06 Відповісти
02.09.2025 11:06 Відповісти
+16
........а що тут скажеш. В 2019 народ України вибрав бути Сомалі+банановою республікою
02.09.2025 11:06 Відповісти
02.09.2025 11:06 Відповісти
нічого дивного....та вся партія така
02.09.2025 11:06 Відповісти
02.09.2025 11:06 Відповісти
Відмінності між політичною партією та партією прострочених продуктів

Чомусь багато хто плутає ці два абсолютно різні поняття, хоча між ними насправді разючі відмінності. Спробуємо розібратися раз і назавжди.

Термін придатності: Головна відмінність, як ви вже здогадалися, полягає у терміні придатності. У партії прострочених продуктів він чітко зазначений на упаковці, ігнорувати його не можна. У політичної партії термін придатності зазвичай туманний, як київський туман у листопаді, і часто закінчується одразу після виборів. Це, до речі, одна з небагатьох речей, у якій політики дійсно послідовні.

Корисність: Партія прострочених продуктів, як правило, нікому не приносить користі, а може навіть призвести до отруєння. Хоча, є і ті, хто вірить, що вживання таких продуктів загартовує організм. Політична партія також може спричинити «отруєння», але вже не тільки вас, а й усю країну. А потім вони обов'язково розкажуть вам, що це було «необхідно для здоров'я нації».

Запах: Прострочені продукти зазвичай пахнуть досить специфічно, і цей запах неможливо ігнорувати. Він слугує своєрідним попередженням. Політична партія, навпаки, часто пахне дуже солодко, обіцяючи «золоті гори», «краще майбутнє» та «процвітання». Але потім, коли ви її розкриваєте, виявляється, що всередині там тільки порожні обіцянки, а «золоті гори» - це лише іржаві консервні банки.

Склад: На упаковці продуктів зазвичай вказаний повний склад, навіть якщо це не завжди зрозуміло. У політиків склад зазвичай засекречений, хоча в ньому завжди можна знайти щось на кшталт «корупція», «кумівство» та «власні інтереси». І, звісно, велику кількість води, щоб розбавити все вищеперераховане.

Ефект: З'ївши партію прострочених продуктів, ви, швидше за все, відчуєте дискомфорт, і єдине, що вам захочеться, це якнайшвидше про це забути. Після взаємодії з політичною партією ви також можете відчути дискомфорт, але забути про це не вийде, адже вони продовжуватимуть «дбати» про вас і ваших дітей.

Тож, як бачимо, відмінності є, і вони досить суттєві. Не варто плутати ці поняття, хоча визнаємо, іноді це буває дуже складно.
02.09.2025 11:40 Відповісти
02.09.2025 11:40 Відповісти
А пам'ятаєте як хрипате чмо гунділо "якщо знайдуть мого свинарчука - я піду".
Тут вже не свинарчуки, тут вже треті помічники п'ятих прибиральників усіх свинарчуків зеленого чма стали доларовими мультимільйонерами а чмо досі сидить і йти нікуди не збирається хоча його строк придатності давно сплив.
Смєтуни, альо, ніде не муляє ?
02.09.2025 11:06 Відповісти
02.09.2025 11:06 Відповісти
Хоть поржем, хуже не будет
02.09.2025 11:21 Відповісти
02.09.2025 11:21 Відповісти
Канєц епохі бєднасті.
02.09.2025 12:31 Відповісти
02.09.2025 12:31 Відповісти
Це ж мова йшла про одного... а коли їх багато, і рівень вишчій. Зе кришталево чиста людина.
02.09.2025 12:24 Відповісти
02.09.2025 12:24 Відповісти
........а що тут скажеш. В 2019 народ України вибрав бути Сомалі+банановою республікою
02.09.2025 11:06 Відповісти
02.09.2025 11:06 Відповісти
А що про білорусію скажеш?
02.09.2025 11:13 Відповісти
02.09.2025 11:13 Відповісти
Зато біснес на крові в кого? Вірно, в Порошенка. Тут, головне, не сплутати!
02.09.2025 11:06 Відповісти
02.09.2025 11:06 Відповісти
зенелох,а от всі хто за нього голосували ЛОХИ ще ті.
02.09.2025 11:10 Відповісти
02.09.2025 11:10 Відповісти
От кому дійсно "хуже не стало" після 2019, так це усіляким квартальним клоунам. А простий нарід стікає кров'ю за свій вибір
02.09.2025 11:10 Відповісти
02.09.2025 11:10 Відповісти
Країна зелених мрій виключно для кварталу і олігархів проросійських сил. У них все виходить і тільки у них пруха, а ви лохи 73% в підвали і закрили свої хліборізки, не потрібно скігліти, беріть ліпати. Про Зебіла мають бути тільки гарні новини - решта порохоботи.
02.09.2025 11:11 Відповісти
02.09.2025 11:11 Відповісти
«Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?»
02.09.2025 12:34 Відповісти
02.09.2025 12:34 Відповісти
Корочше, гопники рулять. Яке їхало таке і здибало, був Янек, вибрали Зе, одне по-понятіям живе і інше також.
02.09.2025 11:12 Відповісти
02.09.2025 11:12 Відповісти
Афігєть
02.09.2025 11:13 Відповісти
02.09.2025 11:13 Відповісти
Можна
02.09.2025 11:14 Відповісти
02.09.2025 11:14 Відповісти
02.09.2025 11:13 Відповісти
02.09.2025 11:13 Відповісти
Це істота з тієї ж шобли "Плєвала я на всєх".
02.09.2025 11:16 Відповісти
02.09.2025 11:16 Відповісти
Зицпредседатель Фунт
02.09.2025 12:35 Відповісти
02.09.2025 12:35 Відповісти
Випускайте мавпу "Прі чьом здєсь зєлєнскій?"
02.09.2025 11:14 Відповісти
02.09.2025 11:14 Відповісти
02.09.2025 11:19 Відповісти
02.09.2025 11:19 Відповісти
👍
02.09.2025 11:26 Відповісти
02.09.2025 11:26 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
02.09.2025 11:52 Відповісти
02.09.2025 11:52 Відповісти
Сцарь хороший - боярє погані
02.09.2025 12:03 Відповісти
02.09.2025 12:03 Відповісти
А куди поділася інша "робоча сосна"?? Навіть жебракує,бідолаха...
02.09.2025 11:16 Відповісти
02.09.2025 11:16 Відповісти
Злодії у владі. Роблять гроші на крові.
02.09.2025 11:17 Відповісти
02.09.2025 11:17 Відповісти
Ну чим ви незадоволені Ну наділив Бог хорошим "передком" і "ніжними" губами. Ви ж вибрали кухарок для керування державою,бо прфесіонали вам не потрібні. Да і взагалі--"какая разніца"
02.09.2025 11:18 Відповісти
02.09.2025 11:18 Відповісти
А-а-а…
02.09.2025 11:35 Відповісти
02.09.2025 11:35 Відповісти
Навіщо у війну такі радники, або її роль не радити, а відмивати, в це їй кажуть що робити
02.09.2025 11:18 Відповісти
02.09.2025 11:18 Відповісти
Навіщо телекомгіганту знадобився медичний сайт з прибутком 2-3 млн грн, та ще й в самий розпал бойових дій? - доступ до ще однієї бази даних, причому з конфідеційною інформацією про стан здоров'я. Зайва інформація Вимпєлкому не завадить.....
02.09.2025 11:19 Відповісти
02.09.2025 11:19 Відповісти
Спочатку ти підстригаєш болонок та іншу живність. А потім стаєш радником президента України. Україна не просто країна мрій. Це рай. Відгукніться ті, хто працював у Кварталі освітлювачем чи працівником сцени. Розкажіть про ваші теперешні досягнення у галузі управління державою чи великим бізнесом. Разом порадуємся.
02.09.2025 11:23 Відповісти
02.09.2025 11:23 Відповісти
нічого не поняв. ДЕ "кримінал"? що "володіли" чи що "продали"??????
02.09.2025 11:23 Відповісти
02.09.2025 11:23 Відповісти
звідки взяли?
02.09.2025 11:35 Відповісти
02.09.2025 11:35 Відповісти
у сенсі? де ти гроші береш? в "тумбочці"?
02.09.2025 11:38 Відповісти
02.09.2025 11:38 Відповісти
Непрнятлівий ти наш, за зєльца голосував?
02.09.2025 11:43 Відповісти
02.09.2025 11:43 Відповісти
скажу так - за "Криголама" останній раз точно не голосував! із гарантією!
02.09.2025 11:59 Відповісти
02.09.2025 11:59 Відповісти
Ну і як, задоволений результатами "роботи" твого обранця?
Велика тобі подяка за "гарантію"!
02.09.2025 12:06 Відповісти
02.09.2025 12:06 Відповісти
Цьому недомірку , війна вигідна, такого тільки силою виковирювати а сила на фронті вся, мусорня прикормлена..
02.09.2025 11:34 Відповісти
02.09.2025 11:34 Відповісти
КінецЕпохиБідносі!!!
Мудрий наріт не має дивуватися ні війні, ні животінню, обираючи владою українофобів кварталу 95.
02.09.2025 11:38 Відповісти
02.09.2025 11:38 Відповісти
..а ви кажете - "доступна-легальна зброя - у кожну притомну хату Громадянина" для оборони та захисту Українця та Конституції України!
- зєлєнські мародери-скроспєлкІ-одноднєвки сцутся та сруться навіть свого (не дай Боже прозрілого) та злого ЗА УСЕ просране-зруйноване вУмного нАріду, не кажучи вже про "проклятих порохоботів", більше чим кацапа-окупанта...
02.09.2025 11:41 Відповісти
02.09.2025 11:41 Відповісти
компанія мають надію (а можливо і гарантію) на домовленість із кацапнею. А чому і ні ?
02.09.2025 12:44 Відповісти
02.09.2025 12:44 Відповісти
Кінець епохи бідності і брехні. Яскравий кінець
02.09.2025 11:42 Відповісти
02.09.2025 11:42 Відповісти
хто мені відповість: чому все, що пов'язане з Зеленським, носить негативний характер ?
02.09.2025 11:45 Відповісти
02.09.2025 11:45 Відповісти
Специфіка сайту тут така - однобоке висвітлення.
Але знаєш скільки у Зе позитивного, доброго та гарного?
02.09.2025 12:04 Відповісти
02.09.2025 12:04 Відповісти
Ну, я впевнений що в Зеленського найкращий в світі кокаїн.
02.09.2025 12:08 Відповісти
02.09.2025 12:08 Відповісти
Заздриш? Ну ось бачиш навіть такий песиміст, як ти, бачить щось позитивне та якісне
02.09.2025 12:14 Відповісти
02.09.2025 12:14 Відповісти
О, розкажи - що саме і скільки?
02.09.2025 12:08 Відповісти
02.09.2025 12:08 Відповісти
Забув дописати що то був сарказм!
Вибач друже
02.09.2025 12:11 Відповісти
02.09.2025 12:11 Відповісти
Гениально. Но не справедливо. Зачем этому жулику столько, если ему и четверти, Во. Молодец Володя Шарапов.🤣
02.09.2025 11:51 Відповісти
02.09.2025 11:51 Відповісти
не хватае цензурних слів - "київстар" "заплатив"(як посмів?) чоловікові(!) "стилістки"(!) яка колись працювала, в самому "95кварталі"(ну це точно кримінал вищого рівня) і яка тепер працює(не переплутайте з чоловіком) радником у ДУСі! якщо я правильно зрозумів "розслідувача", дружину чоловіка, який продав київстару частину акцій СВООГО підприємства, як мінімум потрібно вигнати з роботи, за те, що вона колись працювала в "95 кварталі"??????????
02.09.2025 11:55 Відповісти
02.09.2025 11:55 Відповісти
А хіба не цікаво як актив куплений за півтора мільйона гривень через рік продається за 240 мільйонів. Повернути кошти при прибутку в 2 млн річних можна аж за 120 років. Хіба це не смердить оборудкою?
02.09.2025 12:05 Відповісти
02.09.2025 12:05 Відповісти
Те що коштує 1,3 млн. купили за 240. Виглядає як хабар. І скільки таких друзів Зеленського про яких піклується Фрідман?
02.09.2025 11:55 Відповісти
02.09.2025 11:55 Відповісти
О, стилісти ;Квартал-95;, та навіть сантехніки студії ;Квартал-95;- нині великі люди в Україні. Читав ще шо в 2014 Зеленський на студії щоранку вмикав через гучномовці гімн РФ. Жарт у нього такий був.
02.09.2025 12:06 Відповісти
02.09.2025 12:06 Відповісти
Ну так по рейтингу Зе підримує дохера і більше,значить облапошує придурків вірно!!!
02.09.2025 12:11 Відповісти
02.09.2025 12:11 Відповісти
Попробуй виштовхати від кормушки ЗЕленського,Єрмака,Татарова,Стефанчука,Корнієнка,Арахамію і прочу ЗЕлену сволоту.Не було б шобла ЗЕбільнохлорофільних все було б по другому Такої війни не було б.
02.09.2025 12:13 Відповісти
02.09.2025 12:13 Відповісти
А скільки вона податків сплатила? Може хтось з депутатів зробити запит до налогової? Є матеріал для Бігуса.
02.09.2025 12:13 Відповісти
02.09.2025 12:13 Відповісти
слава Богу всем невыездным роуминг за бугор всунул вонючий киевстаришко, и зелёного смс-спама с приглашением повоевать много, так что бабки мутятся
02.09.2025 12:24 Відповісти
02.09.2025 12:24 Відповісти
дякуємо 73%, ось це ви понавибирали.

Хоч не барига Порошенко . А як і обіцялось, прості люди з народу, стилістки з квартал 95 з 240 лямами на балансі. По простому, по людськи
02.09.2025 12:29 Відповісти
02.09.2025 12:29 Відповісти
А чому країна з такими успішними бізнесменами в такій опі?
02.09.2025 12:45 Відповісти
02.09.2025 12:45 Відповісти
 
 