"Київстар" заплатив 240 млн грн чоловіку стилістки "Квартал-95" за частку в Helsi, - журналіст
Компанія "Київстар" придбала долю в ТОВ "ХЕЛСІ ЮА" за 240 млн грн у чоловіка колишньої стилістки "Квартал 95".
Про це у Фейсбуці повідомив журналіст Володимир Бондаренко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, до 2019 року Віолетта Дрепіна отримувала гонорари в ТОВ "Квартал 95", яким тоді володіли Зеленський, Міндіч та Шефір. Вона відповідала за зовнішній вигляд (стиль, гардероб, стрижка).
Після 2019 року Дрепіна вже подавала декларацію, як Радник кабінету Президента України в Офісі Президента України.
"Отримувала заробітну плату за основним місцем роботи в ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ СПРАВАМИ (500 тис грн в 2023 р). За цей час вона купила: квартиру в Києві на Городецького, буд.10/1 (200 метрів від ОПУ), та три преміум-авто: BMW X7 XDRIVE 30D (2021рв), PORSCHE 911 CARRERA (2015рв), PORSCHE TAYCAN TAYCAN (2022рв). У березні 2024 році вона повернулась у бізнес – стала звичайним ФОПом (з видом діяльності: 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси).
Її чоловік Дрепін Антон Вікторович є власником та керівником АТ "ЗНВКІФ "МОНОЛІТ", який в грудні 2021 став власником 45% в ТОВ "ХЕЛСІ ЮА" (портал https://helsi.me/ ) вартістю 1,3 млн грн", - розповів журналіст.
У серпні 2022 року АТ "ЗНВКІФ "МОНОЛІТ" Дрепіна продав свою долю в в ТОВ "ХЕЛСІ ЮА" за 240 млн грн.
"Офіційним покупцем виступив Київстар. Навіщо телекомгіганту знадобився медичний сайт з прибутком 2-3 млн грн, та ще й в самий розпал бойових дій? Можливо тому що російський власник Київстару підсанкційний Фрідман, таким чином бажав захиститися? Так чи інакше родина стилістки Президента Віолетти Дрепіної нажила $8 млн за 8 місяців.
У листопаді 2023 року на торгах ДП "СЕТАМ" АТ "ЗНВКІФ "МОНОЛІТ" Дрепіна купив у державного Укрексімбанку земельну ділянку площею 25 гектарів (31 ділянка) які знаходяться за адресою Київська область, Обухівський район, с. Козин в межах ландшафтного заказника Загальнодержавного значення "Козинський". Ціна 119 млн грн ($3 млн, тобто по $120 тис за гектар). Але це вже інша історія", - підсумував Бондаренко.
Чомусь багато хто плутає ці два абсолютно різні поняття, хоча між ними насправді разючі відмінності. Спробуємо розібратися раз і назавжди.
Термін придатності: Головна відмінність, як ви вже здогадалися, полягає у терміні придатності. У партії прострочених продуктів він чітко зазначений на упаковці, ігнорувати його не можна. У політичної партії термін придатності зазвичай туманний, як київський туман у листопаді, і часто закінчується одразу після виборів. Це, до речі, одна з небагатьох речей, у якій політики дійсно послідовні.
Корисність: Партія прострочених продуктів, як правило, нікому не приносить користі, а може навіть призвести до отруєння. Хоча, є і ті, хто вірить, що вживання таких продуктів загартовує організм. Політична партія також може спричинити «отруєння», але вже не тільки вас, а й усю країну. А потім вони обов'язково розкажуть вам, що це було «необхідно для здоров'я нації».
Запах: Прострочені продукти зазвичай пахнуть досить специфічно, і цей запах неможливо ігнорувати. Він слугує своєрідним попередженням. Політична партія, навпаки, часто пахне дуже солодко, обіцяючи «золоті гори», «краще майбутнє» та «процвітання». Але потім, коли ви її розкриваєте, виявляється, що всередині там тільки порожні обіцянки, а «золоті гори» - це лише іржаві консервні банки.
Склад: На упаковці продуктів зазвичай вказаний повний склад, навіть якщо це не завжди зрозуміло. У політиків склад зазвичай засекречений, хоча в ньому завжди можна знайти щось на кшталт «корупція», «кумівство» та «власні інтереси». І, звісно, велику кількість води, щоб розбавити все вищеперераховане.
Ефект: З'ївши партію прострочених продуктів, ви, швидше за все, відчуєте дискомфорт, і єдине, що вам захочеться, це якнайшвидше про це забути. Після взаємодії з політичною партією ви також можете відчути дискомфорт, але забути про це не вийде, адже вони продовжуватимуть «дбати» про вас і ваших дітей.
Тож, як бачимо, відмінності є, і вони досить суттєві. Не варто плутати ці поняття, хоча визнаємо, іноді це буває дуже складно.
Тут вже не свинарчуки, тут вже треті помічники п'ятих прибиральників усіх свинарчуків зеленого чма стали доларовими мультимільйонерами а чмо досі сидить і йти нікуди не збирається хоча його строк придатності давно сплив.
Смєтуни, альо, ніде не муляє ?
Велика тобі подяка за "гарантію"!
Мудрий наріт не має дивуватися ні війні, ні животінню, обираючи владою українофобів кварталу 95.
- зєлєнські мародери-скроспєлкІ-одноднєвки сцутся та сруться навіть свого (не дай Боже прозрілого) та злого ЗА УСЕ просране-зруйноване вУмного нАріду, не кажучи вже про "проклятих порохоботів", більше чим кацапа-окупанта...
Але знаєш скільки у Зе позитивного, доброго та гарного?
Вибач друже
Хоч не барига Порошенко . А як і обіцялось, прості люди з народу, стилістки з квартал 95 з 240 лямами на балансі. По простому, по людськи