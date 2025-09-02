"Киевстар" заплатил 240 млн грн мужу стилистки "Квартал-95" за долю в Helsi, - журналист

РУС
Новости Киевстар приобрел долю в Helsi
4 008 53

Компания "Киевстар" приобрела долю в ООО "ХЕЛСИ ЮА" за 240 млн грн у мужа бывшей стилистки "Квартал 95".

Об этом в Фейсбуке сообщил журналист Владимир Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, до 2019 года Виолетта Дрепина получала гонорары в ООО "Квартал 95", которым тогда владели Зеленский, Миндич и Шефир. Она отвечала за внешний вид (стиль, гардероб, стрижка).

Читайте также: У совладельца "Киевстара" Фридмана "зависли" дивиденды на сотни миллионов долларов в ЕС из-за санкций, - FT

После 2019 года Дрепина уже подавала декларацию, как Советник кабинета Президента Украины в Офисе Президента Украины.

"Получала заработную плату по основному месту работы в ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ (500 тыс грн в 2023 г.). За это время она купила: квартиру в Киеве на Городецкого, д.10/1 (200 метров от ОПУ), и три премиум-авто: BMW X7 XDRIVE 30D (2021гв), PORSCHE 911 CARRERA (2015гв), PORSCHE TAYCAN TAYCAN (2022гв). В марте 2024 году она вернулась в бизнес - стала обычным ФЛП (с видом деятельности: 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты).

Ее муж Дрепин Антон Викторович является владельцем и руководителем АО "ЗНВКИФ "МОНОЛИТ", который в декабре 2021 стал владельцем 45% в ООО "ХЕЛСИ ЮА" (портал https://helsi.me/ ) стоимостью 1,3 млн грн", - рассказал журналист.

В августе 2022 года АО "ЗНВКИФ "МОНОЛИТ" Дрепин продал свою долю в ООО "ХЕЛСИ ЮА" за 240 млн грн.

Читайте: Ермаку удалось разозлить американских политиков из обеих партий, - FT

"Официальным покупателем выступил Киевстар. Зачем телекомгиганту понадобился медицинский сайт с прибылью 2-3 млн грн, да еще и в самый разгар боевых действий? Возможно потому что российский владелец Киевстара подсанкционный Фридман, таким образом желал защититься? Так или иначе семья стилистки Президента Виолетты Дрепиной нажила $8 млн за 8 месяцев.

В ноябре 2023 года на торгах ГП "СЕТАМ" АО "ЗНВКИФ "МОНОЛИТ" Дрепина купил у государственного Укрэксимбанка земельный участок площадью 25 гектаров (31 участок) которые находятся по адресу Киевская область, Обуховский район, с. Козин в пределах ландшафтного заказника Общегосударственного значения "Козинский". Цена 119 млн грн ($3 млн, то есть по $120 тыс за гектар). Но это уже другая история", - подытожил Бондаренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Работой с телеграм-каналами в ОП занимается советник Зеленского Литвин, - Железняк. ВИДЕО

Топ комментарии
+21
А пам'ятаєте як хрипате чмо гунділо "якщо знайдуть мого свинарчука - я піду".
Тут вже не свинарчуки, тут вже треті помічники п'ятих прибиральників усіх свинарчуків зеленого чма стали доларовими мультимільйонерами а чмо досі сидить і йти нікуди не збирається хоча його строк придатності давно сплив.
Смєтуни, альо, ніде не муляє ?
показать весь комментарий
02.09.2025 11:06 Ответить
+18
Зато біснес на крові в кого? Вірно, в Порошенка. Тут, головне, не сплутати!
показать весь комментарий
02.09.2025 11:06 Ответить
+13
........а що тут скажеш. В 2019 народ України вибрав бути Сомалі+банановою республікою
показать весь комментарий
02.09.2025 11:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нічого дивного....та вся партія така
показать весь комментарий
02.09.2025 11:06 Ответить
Відмінності між політичною партією та партією прострочених продуктів

Чомусь багато хто плутає ці два абсолютно різні поняття, хоча між ними насправді разючі відмінності. Спробуємо розібратися раз і назавжди.

Термін придатності: Головна відмінність, як ви вже здогадалися, полягає у терміні придатності. У партії прострочених продуктів він чітко зазначений на упаковці, ігнорувати його не можна. У політичної партії термін придатності зазвичай туманний, як київський туман у листопаді, і часто закінчується одразу після виборів. Це, до речі, одна з небагатьох речей, у якій політики дійсно послідовні.

Корисність: Партія прострочених продуктів, як правило, нікому не приносить користі, а може навіть призвести до отруєння. Хоча, є і ті, хто вірить, що вживання таких продуктів загартовує організм. Політична партія також може спричинити «отруєння», але вже не тільки вас, а й усю країну. А потім вони обов'язково розкажуть вам, що це було «необхідно для здоров'я нації».

Запах: Прострочені продукти зазвичай пахнуть досить специфічно, і цей запах неможливо ігнорувати. Він слугує своєрідним попередженням. Політична партія, навпаки, часто пахне дуже солодко, обіцяючи «золоті гори», «краще майбутнє» та «процвітання». Але потім, коли ви її розкриваєте, виявляється, що всередині там тільки порожні обіцянки, а «золоті гори» - це лише іржаві консервні банки.

Склад: На упаковці продуктів зазвичай вказаний повний склад, навіть якщо це не завжди зрозуміло. У політиків склад зазвичай засекречений, хоча в ньому завжди можна знайти щось на кшталт «корупція», «кумівство» та «власні інтереси». І, звісно, велику кількість води, щоб розбавити все вищеперераховане.

Ефект: З'ївши партію прострочених продуктів, ви, швидше за все, відчуєте дискомфорт, і єдине, що вам захочеться, це якнайшвидше про це забути. Після взаємодії з політичною партією ви також можете відчути дискомфорт, але забути про це не вийде, адже вони продовжуватимуть «дбати» про вас і ваших дітей.

Тож, як бачимо, відмінності є, і вони досить суттєві. Не варто плутати ці поняття, хоча визнаємо, іноді це буває дуже складно.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:40 Ответить
Хоть поржем, хуже не будет
показать весь комментарий
02.09.2025 11:21 Ответить
А що про білорусію скажеш?
показать весь комментарий
02.09.2025 11:13 Ответить
зенелох,а от всі хто за нього голосували ЛОХИ ще ті.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:10 Ответить
От кому дійсно "хуже не стало" після 2019, так це усіляким квартальним клоунам. А простий нарід стікає кров'ю за свій вибір
показать весь комментарий
02.09.2025 11:10 Ответить
Країна зелених мрій виключно для кварталу і олігархів проросійських сил. У них все виходить і тільки у них пруха, а ви лохи 73% в підвали і закрили свої хліборізки, не потрібно скігліти, беріть ліпати. Про Зебіла мають бути тільки гарні новини - решта порохоботи.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:11 Ответить
Корочше, гопники рулять. Яке їхало таке і здибало, був Янек, вибрали Зе, одне по-понятіям живе і інше також.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:12 Ответить
Афігєть
показать весь комментарий
02.09.2025 11:13 Ответить
Можна
показать весь комментарий
02.09.2025 11:14 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 11:13 Ответить
Це істота з тієї ж шобли "Плєвала я на всєх".
показать весь комментарий
02.09.2025 11:16 Ответить
Випускайте мавпу "Прі чьом здєсь зєлєнскій?"
показать весь комментарий
02.09.2025 11:14 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 11:19 Ответить
👍
показать весь комментарий
02.09.2025 11:26 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
показать весь комментарий
02.09.2025 11:52 Ответить
Сцарь хороший - боярє погані
показать весь комментарий
02.09.2025 12:03 Ответить
А куди поділася інша "робоча сосна"?? Навіть жебракує,бідолаха...
показать весь комментарий
02.09.2025 11:16 Ответить
Злодії у владі. Роблять гроші на крові.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:17 Ответить
Ну чим ви незадоволені Ну наділив Бог хорошим "передком" і "ніжними" губами. Ви ж вибрали кухарок для керування державою,бо прфесіонали вам не потрібні. Да і взагалі--"какая разніца"
показать весь комментарий
02.09.2025 11:18 Ответить
А-а-а…
показать весь комментарий
02.09.2025 11:35 Ответить
Навіщо у війну такі радники, або її роль не радити, а відмивати, в це їй кажуть що робити
показать весь комментарий
02.09.2025 11:18 Ответить
Навіщо телекомгіганту знадобився медичний сайт з прибутком 2-3 млн грн, та ще й в самий розпал бойових дій? - доступ до ще однієї бази даних, причому з конфідеційною інформацією про стан здоров'я. Зайва інформація Вимпєлкому не завадить.....
показать весь комментарий
02.09.2025 11:19 Ответить
Спочатку ти підстригаєш болонок та іншу живність. А потім стаєш радником президента України. Україна не просто країна мрій. Це рай. Відгукніться ті, хто працював у Кварталі освітлювачем чи працівником сцени. Розкажіть про ваші теперешні досягнення у галузі управління державою чи великим бізнесом. Разом порадуємся.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:23 Ответить
нічого не поняв. ДЕ "кримінал"? що "володіли" чи що "продали"??????
показать весь комментарий
02.09.2025 11:23 Ответить
звідки взяли?
показать весь комментарий
02.09.2025 11:35 Ответить
у сенсі? де ти гроші береш? в "тумбочці"?
показать весь комментарий
02.09.2025 11:38 Ответить
Непрнятлівий ти наш, за зєльца голосував?
показать весь комментарий
02.09.2025 11:43 Ответить
скажу так - за "Криголама" останній раз точно не голосував! із гарантією!
показать весь комментарий
02.09.2025 11:59 Ответить
Ну і як, задоволений результатами "роботи" твого обранця?
Велика тобі подяка за "гарантію"!
показать весь комментарий
02.09.2025 12:06 Ответить
Цьому недомірку , війна вигідна, такого тільки силою виковирювати а сила на фронті вся, мусорня прикормлена..
показать весь комментарий
02.09.2025 11:34 Ответить
КінецЕпохиБідносі!!!
Мудрий наріт не має дивуватися ні війні, ні животінню, обираючи владою українофобів кварталу 95.
показать весь комментарий
02.09.2025 11:38 Ответить
..а ви кажете - "доступна-легальна зброя - у кожну притомну хату Громадянина" для оборони та захисту Українця та Конституції України!
- зєлєнські мародери-скроспєлкІ-одноднєвки сцутся та сруться навіть свого (не дай Боже прозрілого) та злого ЗА УСЕ просране-зруйноване вУмного нАріду, не кажучи вже про "проклятих порохоботів", більше чим кацапа-окупанта...
показать весь комментарий
02.09.2025 11:41 Ответить
Кінець епохи бідності і брехні. Яскравий кінець
показать весь комментарий
02.09.2025 11:42 Ответить
хто мені відповість: чому все, що пов'язане з Зеленським, носить негативний характер ?
показать весь комментарий
02.09.2025 11:45 Ответить
Специфіка сайту тут така - однобоке висвітлення.
Але знаєш скільки у Зе позитивного, доброго та гарного?
показать весь комментарий
02.09.2025 12:04 Ответить
Ну, я впевнений що в Зеленського найкращий в світі кокаїн.
показать весь комментарий
02.09.2025 12:08 Ответить
О, розкажи - що саме і скільки?
показать весь комментарий
02.09.2025 12:08 Ответить
Гениально. Но не справедливо. Зачем этому жулику столько, если ему и четверти, Во. Молодец Володя Шарапов.🤣
показать весь комментарий
02.09.2025 11:51 Ответить
не хватае цензурних слів - "київстар" "заплатив"(як посмів?) чоловікові(!) "стилістки"(!) яка колись працювала, в самому "95кварталі"(ну це точно кримінал вищого рівня) і яка тепер працює(не переплутайте з чоловіком) радником у ДУСі! якщо я правильно зрозумів "розслідувача", дружину чоловіка, який продав київстару частину акцій СВООГО підприємства, як мінімум потрібно вигнати з роботи, за те, що вона колись працювала в "95 кварталі"??????????
показать весь комментарий
02.09.2025 11:55 Ответить
А хіба не цікаво як актив куплений за півтора мільйона гривень через рік продається за 240 мільйонів. Повернути кошти при прибутку в 2 млн річних можна аж за 120 років. Хіба це не смердить оборудкою?
показать весь комментарий
02.09.2025 12:05 Ответить
Те що коштує 1,3 млн. купили за 240. Виглядає як хабар. І скільки таких друзів Зеленського про яких піклується Фрідман?
показать весь комментарий
02.09.2025 11:55 Ответить
О, стилісти ;Квартал-95;, та навіть сантехніки студії ;Квартал-95;- нині великі люди в Україні. Читав ще шо в 2014 Зеленський на студії щоранку вмикав через гучномовці гімн РФ. Жарт у нього такий був.
показать весь комментарий
02.09.2025 12:06 Ответить
 
 