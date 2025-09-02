"Киевстар" заплатил 240 млн грн мужу стилистки "Квартал-95" за долю в Helsi, - журналист
Компания "Киевстар" приобрела долю в ООО "ХЕЛСИ ЮА" за 240 млн грн у мужа бывшей стилистки "Квартал 95".
Об этом в Фейсбуке сообщил журналист Владимир Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, до 2019 года Виолетта Дрепина получала гонорары в ООО "Квартал 95", которым тогда владели Зеленский, Миндич и Шефир. Она отвечала за внешний вид (стиль, гардероб, стрижка).
После 2019 года Дрепина уже подавала декларацию, как Советник кабинета Президента Украины в Офисе Президента Украины.
"Получала заработную плату по основному месту работы в ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ (500 тыс грн в 2023 г.). За это время она купила: квартиру в Киеве на Городецкого, д.10/1 (200 метров от ОПУ), и три премиум-авто: BMW X7 XDRIVE 30D (2021гв), PORSCHE 911 CARRERA (2015гв), PORSCHE TAYCAN TAYCAN (2022гв). В марте 2024 году она вернулась в бизнес - стала обычным ФЛП (с видом деятельности: 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты).
Ее муж Дрепин Антон Викторович является владельцем и руководителем АО "ЗНВКИФ "МОНОЛИТ", который в декабре 2021 стал владельцем 45% в ООО "ХЕЛСИ ЮА" (портал https://helsi.me/ ) стоимостью 1,3 млн грн", - рассказал журналист.
В августе 2022 года АО "ЗНВКИФ "МОНОЛИТ" Дрепин продал свою долю в ООО "ХЕЛСИ ЮА" за 240 млн грн.
"Официальным покупателем выступил Киевстар. Зачем телекомгиганту понадобился медицинский сайт с прибылью 2-3 млн грн, да еще и в самый разгар боевых действий? Возможно потому что российский владелец Киевстара подсанкционный Фридман, таким образом желал защититься? Так или иначе семья стилистки Президента Виолетты Дрепиной нажила $8 млн за 8 месяцев.
В ноябре 2023 года на торгах ГП "СЕТАМ" АО "ЗНВКИФ "МОНОЛИТ" Дрепина купил у государственного Укрэксимбанка земельный участок площадью 25 гектаров (31 участок) которые находятся по адресу Киевская область, Обуховский район, с. Козин в пределах ландшафтного заказника Общегосударственного значения "Козинский". Цена 119 млн грн ($3 млн, то есть по $120 тыс за гектар). Но это уже другая история", - подытожил Бондаренко.
Чомусь багато хто плутає ці два абсолютно різні поняття, хоча між ними насправді разючі відмінності. Спробуємо розібратися раз і назавжди.
Термін придатності: Головна відмінність, як ви вже здогадалися, полягає у терміні придатності. У партії прострочених продуктів він чітко зазначений на упаковці, ігнорувати його не можна. У політичної партії термін придатності зазвичай туманний, як київський туман у листопаді, і часто закінчується одразу після виборів. Це, до речі, одна з небагатьох речей, у якій політики дійсно послідовні.
Корисність: Партія прострочених продуктів, як правило, нікому не приносить користі, а може навіть призвести до отруєння. Хоча, є і ті, хто вірить, що вживання таких продуктів загартовує організм. Політична партія також може спричинити «отруєння», але вже не тільки вас, а й усю країну. А потім вони обов'язково розкажуть вам, що це було «необхідно для здоров'я нації».
Запах: Прострочені продукти зазвичай пахнуть досить специфічно, і цей запах неможливо ігнорувати. Він слугує своєрідним попередженням. Політична партія, навпаки, часто пахне дуже солодко, обіцяючи «золоті гори», «краще майбутнє» та «процвітання». Але потім, коли ви її розкриваєте, виявляється, що всередині там тільки порожні обіцянки, а «золоті гори» - це лише іржаві консервні банки.
Склад: На упаковці продуктів зазвичай вказаний повний склад, навіть якщо це не завжди зрозуміло. У політиків склад зазвичай засекречений, хоча в ньому завжди можна знайти щось на кшталт «корупція», «кумівство» та «власні інтереси». І, звісно, велику кількість води, щоб розбавити все вищеперераховане.
Ефект: З'ївши партію прострочених продуктів, ви, швидше за все, відчуєте дискомфорт, і єдине, що вам захочеться, це якнайшвидше про це забути. Після взаємодії з політичною партією ви також можете відчути дискомфорт, але забути про це не вийде, адже вони продовжуватимуть «дбати» про вас і ваших дітей.
Тож, як бачимо, відмінності є, і вони досить суттєві. Не варто плутати ці поняття, хоча визнаємо, іноді це буває дуже складно.
Тут вже не свинарчуки, тут вже треті помічники п'ятих прибиральників усіх свинарчуків зеленого чма стали доларовими мультимільйонерами а чмо досі сидить і йти нікуди не збирається хоча його строк придатності давно сплив.
Смєтуни, альо, ніде не муляє ?
Велика тобі подяка за "гарантію"!
Мудрий наріт не має дивуватися ні війні, ні животінню, обираючи владою українофобів кварталу 95.
- зєлєнські мародери-скроспєлкІ-одноднєвки сцутся та сруться навіть свого (не дай Боже прозрілого) та злого ЗА УСЕ просране-зруйноване вУмного нАріду, не кажучи вже про "проклятих порохоботів", більше чим кацапа-окупанта...
Але знаєш скільки у Зе позитивного, доброго та гарного?