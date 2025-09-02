"Киевстар" заплатил 240 млн грн мужу стилистки "Квартал-95" за долю в Helsi, - журналист

Компания "Киевстар" приобрела долю в ООО "ХЕЛСИ ЮА" за 240 млн грн у мужа бывшей стилистки "Квартал 95".

Об этом в Фейсбуке сообщил журналист Владимир Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, до 2019 года Виолетта Дрепина получала гонорары в ООО "Квартал 95", которым тогда владели Зеленский, Миндич и Шефир. Она отвечала за внешний вид (стиль, гардероб, стрижка).

После 2019 года Дрепина уже подавала декларацию, как Советник кабинета Президента Украины в Офисе Президента Украины.

"Получала заработную плату по основному месту работы в ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ (500 тыс грн в 2023 г.). За это время она купила: квартиру в Киеве на Городецкого, д.10/1 (200 метров от ОПУ), и три премиум-авто: BMW X7 XDRIVE 30D (2021гв), PORSCHE 911 CARRERA (2015гв), PORSCHE TAYCAN TAYCAN (2022гв). В марте 2024 году она вернулась в бизнес - стала обычным ФЛП (с видом деятельности: 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты).

Ее муж Дрепин Антон Викторович является владельцем и руководителем АО "ЗНВКИФ "МОНОЛИТ", который в декабре 2021 стал владельцем 45% в ООО "ХЕЛСИ ЮА" (портал https://helsi.me/ ) стоимостью 1,3 млн грн", - рассказал журналист.

В августе 2022 года АО "ЗНВКИФ "МОНОЛИТ" Дрепин продал свою долю в ООО "ХЕЛСИ ЮА" за 240 млн грн.

"Официальным покупателем выступил Киевстар. Зачем телекомгиганту понадобился медицинский сайт с прибылью 2-3 млн грн, да еще и в самый разгар боевых действий? Возможно потому что российский владелец Киевстара подсанкционный Фридман, таким образом желал защититься? Так или иначе семья стилистки Президента Виолетты Дрепиной нажила $8 млн за 8 месяцев.

В ноябре 2023 года на торгах ГП "СЕТАМ" АО "ЗНВКИФ "МОНОЛИТ" Дрепина купил у государственного Укрэксимбанка земельный участок площадью 25 гектаров (31 участок) которые находятся по адресу Киевская область, Обуховский район, с. Козин в пределах ландшафтного заказника Общегосударственного значения "Козинский". Цена 119 млн грн ($3 млн, то есть по $120 тыс за гектар). Но это уже другая история", - подытожил Бондаренко.

