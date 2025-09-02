Судитимуть екскерівника Хмельницької окружної прокуратури, який незаконно отримав інвалідність, - ДБР

Колишній керівник Хмельницької окружної прокуратури, який незаконно оформив собі пенсію по інвалідності, постане перед судом.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

"Слідство встановило, що у 2020 році посадовець за сприяння службових осіб медико-соціальної експертної комісії незаконно отримав довічно ІІ групу інвалідності. При цьому він достеменно знав про відсутність у нього функціональних порушень, які відповідають критеріям встановлення відповідної групи.

Надалі він звернувся до територіального підрозділу Пенсійного фонду України та оформив пенсію. Загальна сума отриманих ним виплат становить понад 1 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Експрокурора обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Водночас дії лікаря МСЕК, який сприяв у незаконному встановленні групи інвалідності, кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (складання та видача завідомо неправдивого офіційного документа, вчинені групою осіб).

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня 2024 року в ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

30 грудня президент Зеленський підписав Закон про ліквідацію МСЕК з 1 січня 2025 року.

