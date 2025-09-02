Будут судить экс-руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры, который незаконно получил инвалидность, - ГБР

Бывший руководитель Хмельницкой окружной прокуратуры, который незаконно оформил себе пенсию по инвалидности, предстанет перед судом.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

"Следствие установило, что в 2020 году чиновник при содействии должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии незаконно получил пожизненно II группу инвалидности. При этом он точно знал об отсутствии у него функциональных нарушений, которые соответствуют критериям установления соответствующей группы.

В дальнейшем он обратился в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины и оформил пенсию. Общая сумма полученных им выплат составляет более 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Экс-прокурора обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

В то же время действия врача МСЭК, который способствовал в незаконном установлении группы инвалидности, квалифицированы по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (составление и выдача заведомо ложного официального документа, совершенные группой лиц).

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете главы Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

30 декабря президент Зеленский подписал Закон о ликвидации МСЭК с 1 января 2025 года.

