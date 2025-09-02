Трамп, схоже, вичерпав ідеї щодо просування мирного процесу в Україні, - The Times

Президент США Дональд Трамп відчуває розчарування щодо диктатора РФ Путіна, президента України Володимира Зеленського та європейських союзників, оскільки його останній ультиматум для припинення вогню та двосторонніх переговорів добігає кінця.

Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп, здається, вичерпав ідеї щодо просування мирного процесу в Україні, оскільки його останній двотижневий термін минув без бажаної ним зустрічі між президентами Путіним і Зеленським", - йдеться у матеріалі.

Більше ніж через два тижні після саміту з Путіним на Алясці та зустрічі європейських лідерів і Зеленського в Білому домі Трамп розчарувався через відсутність прогресу в організації двосторонньої зустрічі, яку він розглядав як наступний крок.

Хоча європейські союзники вважають, що Москва винна в пошуку причин для відмови від зустрічі із Зеленським, джерела в Білому домі припускають, що Трамп звинувачує європейців у тому, що вони заохочують Київ "домагатися кращих умов миру".

Думка Трампа про те, що винні обидві сторони, повертає його в ту саму позицію, в якій він перебував на початку червня, не виконавши погрози про "наслідки" у разі відсутності прогресу і відмовившись від своїх зусиль щодо досягнення перемир'я, пише видання.

Раніше глава Білого дому казав в інтервʼю, що сподівався на "особисту хімію" з Путіним для досягнення миру в Україні.

"Ми порозумілися. Ви це бачили, у нас були хороші стосунки протягом багатьох років, насправді дуже хороші. Ось чому я дійсно думав, що ми це зробимо", - сказав Трамп.

Водночас глава Білого дому розповів, що навів Путіну аналогію до війни РФ проти України, як "двоє маленьких дітей, які б'ються, як божевільні… в парку, а ти намагаєшся їх розʼєднати".

"Іноді краще дозволити їм битися певний час, а потім розʼєднати… Я навів цю аналогію Путіну вчора. Я сказав: "Президенте, можливо, вам доведеться продовжувати боротися і багато страждати, тому що обидві сторони страждають", - заявив американський лідер.

Зараз здається, що Путін сприйняв це як "зелене світло" для продовження атак на Україну, додає The Times.

Водночас зараз, йдеться у статті, є ознаки того, що Трамп збирається звинуватити Європу в зриві його мирної ініціативи.

Адміністрація Трампа навряд чи візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі в четвер, а Білий дім, як повідомляється, попросив Міністерство фінансів скласти список додаткових санкцій, які Європа може застосувати до Росії.

Джерело в Білому домі повідомило Axios: "Якщо Європа хоче ескалації цієї війни, це її справа. Але вона безнадійно вирве поразку з рук перемоги".

