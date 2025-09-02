УКР
2 692 28

Трамп, схоже, вичерпав ідеї щодо просування мирного процесу в Україні, - The Times

У Трампа більше немає ідей як примусити РФ до миру з Україною

Президент США Дональд Трамп відчуває розчарування щодо диктатора РФ Путіна, президента України Володимира Зеленського та європейських союзників, оскільки його останній ультиматум для припинення вогню та двосторонніх переговорів добігає кінця.

Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп, здається, вичерпав ідеї щодо просування мирного процесу в Україні, оскільки його останній двотижневий термін минув без бажаної ним зустрічі між президентами Путіним і Зеленським", - йдеться у матеріалі.

Більше ніж через два тижні після саміту з Путіним на Алясці та зустрічі європейських лідерів і Зеленського в Білому домі Трамп розчарувався через відсутність прогресу в організації двосторонньої зустрічі, яку він розглядав як наступний крок.

Хоча європейські союзники вважають, що Москва винна в пошуку причин для відмови від зустрічі із Зеленським, джерела в Білому домі припускають, що Трамп звинувачує європейців у тому, що вони заохочують Київ "домагатися кращих умов миру".

Думка Трампа про те, що винні обидві сторони, повертає його в ту саму позицію, в якій він перебував на початку червня, не виконавши погрози про "наслідки" у разі відсутності прогресу і відмовившись від своїх зусиль щодо досягнення перемир'я, пише видання.

Раніше глава Білого дому казав в інтервʼю, що сподівався на "особисту хімію" з Путіним для досягнення миру в Україні.

"Ми порозумілися. Ви це бачили, у нас були хороші стосунки протягом багатьох років, насправді дуже хороші. Ось чому я дійсно думав, що ми це зробимо", - сказав Трамп.

Водночас глава Білого дому розповів, що навів Путіну аналогію до війни РФ проти України, як "двоє маленьких дітей, які б'ються, як божевільні… в парку, а ти намагаєшся їх розʼєднати".

"Іноді краще дозволити їм битися певний час, а потім розʼєднати… Я навів цю аналогію Путіну вчора. Я сказав: "Президенте, можливо, вам доведеться продовжувати боротися і багато страждати, тому що обидві сторони страждають", - заявив американський лідер.

Зараз здається, що Путін сприйняв це як "зелене світло" для продовження атак на Україну, додає  The Times.

Водночас зараз, йдеться у статті, є ознаки того, що Трамп збирається звинуватити Європу в зриві його мирної ініціативи.

Адміністрація Трампа навряд чи візьме участь у зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі в четвер, а Білий дім, як повідомляється, попросив Міністерство фінансів скласти список додаткових санкцій, які Європа може застосувати до Росії.

Джерело в Білому домі повідомило Axios: "Якщо Європа хоче ескалації цієї війни, це її справа. Але вона безнадійно вирве поразку з рук перемоги".

+6
А хіба вони у нього були?
показати весь коментар
02.09.2025 20:29 Відповісти
+4
ПРОТЕСТУЮ!
У клінічних ідіотів та шахраїв ідєї николи не закінчюются.
показати весь коментар
02.09.2025 20:40 Відповісти
+3
чекаємо анансованого на сьогодні ввечері фантастичного стендапу рудого

.
показати весь коментар
02.09.2025 20:33 Відповісти
А хіба вони у нього були?
показати весь коментар
02.09.2025 20:29 Відповісти
Була одна. Нав'язлива. Злитиися з пуциним у братерських обіймах. Але ппуцин злився з Сі. То є таки зрада! Має бути відповідь рогатого ревнивця! Таки має бути!
показати весь коментар
02.09.2025 20:41 Відповісти
і що? Рудий донні знову дасть своєму другові ***** ще два тижні? А потім ще і ще? Афуєнні мирні зусилля
показати весь коментар
02.09.2025 20:30 Відповісти
Та ні - в нього ше ідей - "вокруг да около" ****** хмара
показати весь коментар
02.09.2025 20:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=txH5T86zmNg&t=16s

російськомовний американський канал БЮРО в Н-Йрку; очіккуваня зверненя Трампа- прямий ефир
показати весь коментар
02.09.2025 20:58 Відповісти
доречі Віткоф ,виявляється після тьорок З єрамком вже зганяв до хйла , 3 години зустрічі й зараз повертається , але звернення від хйла до Трмпа вдїже передане ...
показати весь коментар
02.09.2025 21:00 Відповісти
Після розмови - Віткофа з кремля до Трмапа - підключилися усі - європейці й Зеленський зараз ДО ВИХОДУ трампа НА ЗАЯВУ
показати весь коментар
02.09.2025 21:02 Відповісти
зєля а ти ж так топив за іржавог,так топив..... повний пшик як і з твоїми гарантіями безпеки. звільни свою посаду дорослим дядька наркоман ти нікчемний
показати весь коментар
02.09.2025 20:31 Відповісти
чекаємо анансованого на сьогодні ввечері фантастичного стендапу рудого

.
показати весь коментар
02.09.2025 20:33 Відповісти
"уж полночь близится, а трампушки всьо нет...."

публіка зачекалась

.
показати весь коментар
02.09.2025 21:20 Відповісти
Мир лише тоді є міцним, коли він рівносильно забезпечений зброєю з обох сторін протистояння.
показати весь коментар
02.09.2025 20:34 Відповісти
Яка ріжниця, що сьогодні вранці говорить Трумп?
Людина із біполярним розладом особистості, і його стан погіршується на очах. Трумпу потрібно піддакувати, до вечора механізммвмголові повернеться і Трумп видасть прямо протилежне.
показати весь коментар
02.09.2025 20:35 Відповісти
Догрався, що вже відкрито почали називати, агентом кремля! Геополітик...
показати весь коментар
02.09.2025 20:36 Відповісти
Лошара руда
показати весь коментар
02.09.2025 20:37 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
У клінічних ідіотів та шахраїв ідєї николи не закінчюются.
показати весь коментар
02.09.2025 20:40 Відповісти
Ну Трамп дав на вибір два варіанти - поганий мир з поступками, або хороша війна, тільки вже на гроші Європи, а не США.
Тепер уважно слідкуємо за тим, до чого призведе другий варіант.
показати весь коментар
02.09.2025 20:40 Відповісти
До того, що тебе штати викинуть, як погане кошеня.
показати весь коментар
02.09.2025 20:50 Відповісти
трампіст ? Бо тільки мага-фанатик може так думати, про якийсь вибір, варіанти.
Реальність: трамп не в змозі домовитись з путіним навіть про повітряне перемир'я . Все що трамп може - це продавати Європі зброю.
показати весь коментар
02.09.2025 20:57 Відповісти
тоді трампон просто піде нах..й
показати весь коментар
02.09.2025 20:49 Відповісти
У Тампона вже язик болить вилизувати *****. Як воно ***** тільки не старалося догодити, а ***** все одно дало йому під сраку і пішло до іншого до Сі
показати весь коментар
02.09.2025 20:51 Відповісти
Рудий цинічний дебіл.
показати весь коментар
02.09.2025 20:51 Відповісти
Він вичерпав їх тоді ,коли сказав про 24 години.
показати весь коментар
02.09.2025 20:55 Відповісти
Там вже дно, черпати можна тільки мул, що він і продовжує робити.
показати весь коментар
02.09.2025 20:59 Відповісти
Всі його ідеі це тягнути час. А кремль вбиває
показати весь коментар
02.09.2025 21:02 Відповісти
Я погоджуюся з Портниковим, який каже, що Трамп просто намагається зробити все можливе, щоб хутін виграв війну. Дивимося на факти: 8 місяців він президент США, 8 місяців жодної допомоги Україні та жодних санкцій проти *********, він просто постійно шукає відмовки, щоб затягуванням часу допомагати своєму другу владіміру, який в свою чергу на кую вертів "друга дональда". Трамп не просто наволоч, він ще й тупе чмо, якого диктатори тупо використовують як повію.
показати весь коментар
02.09.2025 21:05 Відповісти
не було, а тепер закінчилися
показати весь коментар
02.09.2025 21:27 Відповісти
Ніяких ідей в нього не було, принаймні реалістичних.
показати весь коментар
02.09.2025 21:27 Відповісти
 
 