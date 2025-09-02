РУС
Трамп, похоже, исчерпал идеи относительно продвижения мирного процесса в Украине, - The Times

У Трампа больше нет идей, как принудить РФ к миру с Украиной

Президент США Дональд Трамп испытывает разочарование в отношении диктатора РФ Путина, президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников, поскольку его последний ультиматум для прекращения огня и двусторонних переговоров подходит к концу.

Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп, кажется, исчерпал идеи по продвижению мирного процесса в Украине, поскольку его последний двухнедельный срок прошел без желаемой им встречи между президентами Путиным и Зеленским", - говорится в материале.

Более чем через две недели после саммита с Путиным на Аляске и встречи европейских лидеров и Зеленского в Белом доме Трамп разочаровался из-за отсутствия прогресса в организации двусторонней встречи, которую он рассматривал как следующий шаг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о Нобелевской премии мира: "Я не стремлюсь, но никто в истории не делал того, что сделал я"

Хотя европейские союзники считают, что Москва виновата в поиске причин для отказа от встречи с Зеленским, источники в Белом доме предполагают, что Трамп обвиняет европейцев в том, что они поощряют Киев "добиваться лучших условий мира".

Мнение Трампа о том, что виноваты обе стороны, возвращает его в ту же позицию, в которой он находился в начале июня, не выполнив угрозы о "последствиях" в случае отсутствия прогресса и отказавшись от своих усилий по достижению перемирия, пишет издание.

Ранее глава Белого дома говорил в интервью, что надеялся на "личную химию" с Путиным для достижения мира в Украине.

Читайте также: Трамп разочарован требованиями Украины и Европы по территориям и считает их нереалистичными, - СМИ

"Мы нашли общий язык. Вы это видели, у нас были хорошие отношения в течение многих лет, на самом деле очень хорошие. Вот почему я действительно думал, что мы это сделаем", - сказал Трамп.

В то же время глава Белого дома рассказал, что привел Путину аналогию с войной РФ против Украины, как "двое маленьких детей, которые дерутся, как сумасшедшие... в парке, а ты пытаешься их разъединить".

"Иногда лучше позволить им драться определенное время, а потом разъединить... Я привел эту аналогию Путину вчера. Я сказал: "Президент, возможно, вам придется продолжать бороться и много страдать, потому что обе стороны страдают", - заявил американский лидер.

Сейчас кажется, что Путин воспринял это как "зеленый свет" для продолжения атак на Украину, добавляет The Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давно пришло время для прекращения огня в Украине, - генсек ООН Гутерриш

В то же время сейчас, говорится в статье, есть признаки того, что Трамп собирается обвинить Европу в срыве его мирной инициативы.

Администрация Трампа вряд ли примет участие во встрече "Коалиции желающих" в Париже в четверг, а Белый дом, как сообщается, попросил Министерство финансов составить список дополнительных санкций, которые Европа может применить к России.

Источник в Белом доме сообщил Axios: "Если Европа хочет эскалации этой войны, это ее дело. Но она безнадежно вырвет поражение из рук победы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирные усилия Трампа по прекращению войны в Украине зашли в тупик, - WSJ

путин владимир (32119) россия (97035) Трамп Дональд (6508) война в Украине (5930)
і що? Рудий донні знову дасть своєму другові ***** ще два тижні? А потім ще і ще? Афуєнні мирні зусилля
показать весь комментарий
02.09.2025 20:30 Ответить
Та ні - в нього ше ідей - "вокруг да около" ****** хмара
показать весь комментарий
02.09.2025 20:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=txH5T86zmNg&t=16s

російськомовний американський канал БЮРО в Н-Йрку; очіккуваня зверненя Трампа- прямий ефир
показать весь комментарий
02.09.2025 20:58 Ответить
доречі Віткоф ,виявляється після тьорок З єрамком вже зганяв до хйла , 3 години зустрічі й зараз повертається , але звернення від хйла до Трмпа вдїже передане ...
показать весь комментарий
02.09.2025 21:00 Ответить
Після розмови - Віткофа з кремля до Трмапа - підключилися усі - європейці й Зеленський зараз ДО ВИХОДУ трампа НА ЗАЯВУ
показать весь комментарий
02.09.2025 21:02 Ответить
зєля а ти ж так топив за іржавог,так топив..... повний пшик як і з твоїми гарантіями безпеки. звільни свою посаду дорослим дядька наркоман ти нікчемний
показать весь комментарий
02.09.2025 20:31 Ответить
чекаємо анансованого на сьогодні ввечері фантастичного стендапу рудого

.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:33 Ответить
"уж полночь близится, а трампушки всьо нет...."

публіка зачекалась

.
показать весь комментарий
02.09.2025 21:20 Ответить
Мир лише тоді є міцним, коли він рівносильно забезпечений зброєю з обох сторін протистояння.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:34 Ответить
Яка ріжниця, що сьогодні вранці говорить Трумп?
Людина із біполярним розладом особистості, і його стан погіршується на очах. Трумпу потрібно піддакувати, до вечора механізммвмголові повернеться і Трумп видасть прямо протилежне.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:35 Ответить
Догрався, що вже відкрито почали називати, агентом кремля! Геополітик...
показать весь комментарий
02.09.2025 20:36 Ответить
Лошара руда
показать весь комментарий
02.09.2025 20:37 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
У клінічних ідіотів та шахраїв ідєї николи не закінчюются.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:40 Ответить
Ну Трамп дав на вибір два варіанти - поганий мир з поступками, або хороша війна, тільки вже на гроші Європи, а не США.
Тепер уважно слідкуємо за тим, до чого призведе другий варіант.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:40 Ответить
До того, що тебе штати викинуть, як погане кошеня.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:50 Ответить
трампіст ? Бо тільки мага-фанатик може так думати, про якийсь вибір, варіанти.
Реальність: трамп не в змозі домовитись з путіним навіть про повітряне перемир'я . Все що трамп може - це продавати Європі зброю.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:57 Ответить
тоді трампон просто піде нах..й
показать весь комментарий
02.09.2025 20:49 Ответить
У Тампона вже язик болить вилизувати *****. Як воно ***** тільки не старалося догодити, а ***** все одно дало йому під сраку і пішло до іншого до Сі
показать весь комментарий
02.09.2025 20:51 Ответить
Рудий цинічний дебіл.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:51 Ответить
Він вичерпав їх тоді ,коли сказав про 24 години.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:55 Ответить
Там вже дно, черпати можна тільки мул, що він і продовжує робити.
показать весь комментарий
02.09.2025 20:59 Ответить
Всі його ідеі це тягнути час. А кремль вбиває
показать весь комментарий
02.09.2025 21:02 Ответить
Я погоджуюся з Портниковим, який каже, що Трамп просто намагається зробити все можливе, щоб хутін виграв війну. Дивимося на факти: 8 місяців він президент США, 8 місяців жодної допомоги Україні та жодних санкцій проти *********, він просто постійно шукає відмовки, щоб затягуванням часу допомагати своєму другу владіміру, який в свою чергу на кую вертів "друга дональда". Трамп не просто наволоч, він ще й тупе чмо, якого диктатори тупо використовують як повію.
показать весь комментарий
02.09.2025 21:05 Ответить
не було, а тепер закінчилися
показать весь комментарий
02.09.2025 21:27 Ответить
Ніяких ідей в нього не було, принаймні реалістичних.
показать весь комментарий
02.09.2025 21:27 Ответить
исчерпал идеи но бла бла бла НЕТ
показать весь комментарий
02.09.2025 22:08 Ответить
Дайте ему уже Шнобелевскую премию...пусть ****...в гольф играет
показать весь комментарий
02.09.2025 22:19 Ответить
 
 