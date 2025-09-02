Трамп, похоже, исчерпал идеи относительно продвижения мирного процесса в Украине, - The Times

Президент США Дональд Трамп испытывает разочарование в отношении диктатора РФ Путина, президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников, поскольку его последний ультиматум для прекращения огня и двусторонних переговоров подходит к концу.

Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп, кажется, исчерпал идеи по продвижению мирного процесса в Украине, поскольку его последний двухнедельный срок прошел без желаемой им встречи между президентами Путиным и Зеленским", - говорится в материале.

Более чем через две недели после саммита с Путиным на Аляске и встречи европейских лидеров и Зеленского в Белом доме Трамп разочаровался из-за отсутствия прогресса в организации двусторонней встречи, которую он рассматривал как следующий шаг.

Хотя европейские союзники считают, что Москва виновата в поиске причин для отказа от встречи с Зеленским, источники в Белом доме предполагают, что Трамп обвиняет европейцев в том, что они поощряют Киев "добиваться лучших условий мира".

Мнение Трампа о том, что виноваты обе стороны, возвращает его в ту же позицию, в которой он находился в начале июня, не выполнив угрозы о "последствиях" в случае отсутствия прогресса и отказавшись от своих усилий по достижению перемирия, пишет издание.

Ранее глава Белого дома говорил в интервью, что надеялся на "личную химию" с Путиным для достижения мира в Украине.

"Мы нашли общий язык. Вы это видели, у нас были хорошие отношения в течение многих лет, на самом деле очень хорошие. Вот почему я действительно думал, что мы это сделаем", - сказал Трамп.

В то же время глава Белого дома рассказал, что привел Путину аналогию с войной РФ против Украины, как "двое маленьких детей, которые дерутся, как сумасшедшие... в парке, а ты пытаешься их разъединить".

"Иногда лучше позволить им драться определенное время, а потом разъединить... Я привел эту аналогию Путину вчера. Я сказал: "Президент, возможно, вам придется продолжать бороться и много страдать, потому что обе стороны страдают", - заявил американский лидер.

Сейчас кажется, что Путин воспринял это как "зеленый свет" для продолжения атак на Украину, добавляет The Times.

В то же время сейчас, говорится в статье, есть признаки того, что Трамп собирается обвинить Европу в срыве его мирной инициативы.

Администрация Трампа вряд ли примет участие во встрече "Коалиции желающих" в Париже в четверг, а Белый дом, как сообщается, попросил Министерство финансов составить список дополнительных санкций, которые Европа может применить к России.

Источник в Белом доме сообщил Axios: "Если Европа хочет эскалации этой войны, это ее дело. Но она безнадежно вырвет поражение из рук победы".

