УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8772 відвідувача онлайн
Новини Територіальні поступки
1 492 21

Зеленський про територіальні поступки: Україна не робитиме Росії подарунки

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не даруватиме свої території російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для когось це просто територія, а для нас це наше життя, наша історія, наша Конституція. Це будинки, це родини, це багато-багато аспектів, які є дуже чутливими для України. Ті, хто жили й ті, хто зараз залишили свої домівки через бомбардування, через окупацію, вони хотіли б повернутися. Так, можливо, зараз це нереалістично, але вони повернуться",- сказав глава держави.

Читайте також: Ані РФ, ані Україні "не вистачає сил" досягти перемоги лише військовим шляхом, - Зеленський

Зеленський зазначив, що немає "якогось розумного підходу у питанні обміну територіями", наголосивши також, що Путіну не можна довіряти.

"Якщо ви не довіряєте цій людині, якщо ця людина вже частково окуповувала вас, якщо ви розумієте всі аспекти повномасштабної війни, тобто якщо навіть ви вийдете, якщо хтось підтримує цю там божевільну ідею, хто може вам дати гарантії тоді, що Путін не буде продовжувати? Ніхто не може дати гарантії",- сказав президент.

Читайте також: Рубіо про територіальні поступки: Україна має вирішувати, це їхня територія

Також глава держави додав, що Донеччина стала "дуже потужною частиною нашої лінії оборони".

"Він (Путін. - ред.) вже там багато втратив військовослужбовців. Понад 100 тисяч військовослужбовців, особливо на основних напрямках... Тож зрозуміло, що протягом чотирьох років він не спромігся окупувати понад 30% однієї області на Донбасі... Якщо він піде далі, то йому потрібні будуть роки, але питання не лише в часі, а й в тому, що він муситиме покласти мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо давати йому подібні подарунки", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Україна не повинна віддавати Донбас Росії, - Мерц

Автор: 

Зеленський Володимир (25339) територіальна цілісність (216) Донецька область (9486)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А що було після 2019?

показати весь коментар
03.09.2025 17:55 Відповісти
+5
Та "крутішого " "подарунка" Росії, ніж твоє правління, годі й шукать... Розвалив країну, її економіку, розхвиськав бюджет, розбудував радіальні дороги, для наступу окупаційних військ, вглиб країни, залишив армію без зброї, посрався з союзниками - зробив усе для того, щоб країну швидше та легше було завоювать... Наче, нічого не забув - усе перечислив...
показати весь коментар
03.09.2025 18:00 Відповісти
+4
Так ти вже з 24 лютого 2022 року "робиш подарунки" просрав тітериторії і просираєш до цих пір ,
показати весь коментар
03.09.2025 17:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Достойна відповідь кремлівському упирю.
показати весь коментар
03.09.2025 17:52 Відповісти
яка там достойна відповідь??? воно просто мімікрує під тренд в суспільстві, як той хамелеон. У 2019, коли вже йшла війна і теж гинули наші люди, воно казало, що зазирне в глаза путіна, чтоби увідєть там мір... воно тоді було дагарівацца пасрєдінє і казало, що, якщо він не завершить війну, то піде... Війна не завершилася, ба більше, завдяки тому, що цей покидьок не готувався до війни, роззброював армію та саботував ракетні програми, ми щу 2022 втратили 20% нашої землі, вже сотні тисяч українців загинуло та біля 8 мільйонів стали біженцями. То де тут "достойна відповідь"? Це чергове зачитування правильних фраз чуваком, який бреше як дише та вміє хіба що торгувати своїм неголеним хлєбалом в тєлєкє.
показати весь коментар
03.09.2025 18:01 Відповісти
Подарунки ні.
Що там на Дніпропетровщини? Лідор ти **********.
показати весь коментар
03.09.2025 17:52 Відповісти
А що було після 2019?

показати весь коментар
03.09.2025 17:55 Відповісти
Так ти вже з 24 лютого 2022 року "робиш подарунки" просрав тітериторії і просираєш до цих пір ,
показати весь коментар
03.09.2025 17:55 Відповісти
Це тому шо ти не пішов до ТЦК.
показати весь коментар
03.09.2025 18:00 Відповісти
Так мені вже 55 років і я ще з 18 років - "годєн к нєстроєвой " і взагалі за совітів мобілізаційний вік був з 18 до 50 років ,а в нас взагалі 18-22 річних випустили за кордон ,чи вони вже пенсіонерів зібрались мобілізувати ?
показати весь коментар
03.09.2025 18:08 Відповісти
Ну хоч по клаві тицяєш завзято...
показати весь коментар
03.09.2025 18:19 Відповісти
Ну так в армії багато посад де і ти можеш служити. Не всім же штурмовиками бути.
Але ти стільки аргументів привів проти, що стає зрозуміло - боягуз.
показати весь коментар
03.09.2025 18:25 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2025 18:28 Відповісти
дрищ зелений, продав 20 % України , а тепер ще щось хрюкає.
показати весь коментар
03.09.2025 17:58 Відповісти
Та "крутішого " "подарунка" Росії, ніж твоє правління, годі й шукать... Розвалив країну, її економіку, розхвиськав бюджет, розбудував радіальні дороги, для наступу окупаційних військ, вглиб країни, залишив армію без зброї, посрався з союзниками - зробив усе для того, щоб країну швидше та легше було завоювать... Наче, нічого не забув - усе перечислив...
показати весь коментар
03.09.2025 18:00 Відповісти
...........чому, взагалі, ведуться якісь розмови про територіальні поступки окупанту-загарбнику?...
притомні люди, чи, навіть, беБЕЗПОМІЧНЕ-ІМПОТЕННТНЕ оон.. про що взагалі з кацапським окупаном йде розмова?!.. набуй з пляжа цього агресора-імпотента.. нехай сношаються у своїх Є-бєнях, як у них заведено та нехай не займають цивілізовані Держави.. нема чого їм потурати..
показати весь коментар
03.09.2025 18:03 Відповісти
Підтримую.
показати весь коментар
03.09.2025 18:05 Відповісти
Коломойське брехло вже про все домовилося з кацапами, але ще не зна як зламати українців на територіальні поступки.
показати весь коментар
03.09.2025 18:10 Відповісти
краще ще 100 тисяч українці покласти
показати весь коментар
03.09.2025 18:18 Відповісти
Шашличний прочитав текст, який йому написав прихильник Януковича Литвин, тому не треба вимагати щось від чергових промов
показати весь коментар
03.09.2025 18:11 Відповісти
щось десь якась *****!!!
ти, зе!поц не україна!
україна, не ти, зе!гніда!

строку до жовтня!!!!!
жовтень, коли всі врожаї убрані.
жовтень, коли всі свадьби відіграні.
жовтень, час насаджувати на палю малоросів!!!!!
показати весь коментар
03.09.2025 18:13 Відповісти
Ти вже їх зробив. В зараз треба думати як зупинити війну і зализати рани.
показати весь коментар
03.09.2025 18:18 Відповісти
які там втрати в росії має хвилювати путіна, а не нас. От скільки загинуло українців і скільки ще загине, схоже, нікого не турбує, головне - території.
показати весь коментар
03.09.2025 18:18 Відповісти
ты ему подарок сделал когда ко власти пришел
показати весь коментар
03.09.2025 18:21 Відповісти
 
 