Зеленський про територіальні поступки: Україна не робитиме Росії подарунки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не даруватиме свої території російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для когось це просто територія, а для нас це наше життя, наша історія, наша Конституція. Це будинки, це родини, це багато-багато аспектів, які є дуже чутливими для України. Ті, хто жили й ті, хто зараз залишили свої домівки через бомбардування, через окупацію, вони хотіли б повернутися. Так, можливо, зараз це нереалістично, але вони повернуться",- сказав глава держави.

Читайте також: Ані РФ, ані Україні "не вистачає сил" досягти перемоги лише військовим шляхом, - Зеленський

Зеленський зазначив, що немає "якогось розумного підходу у питанні обміну територіями", наголосивши також, що Путіну не можна довіряти.

"Якщо ви не довіряєте цій людині, якщо ця людина вже частково окуповувала вас, якщо ви розумієте всі аспекти повномасштабної війни, тобто якщо навіть ви вийдете, якщо хтось підтримує цю там божевільну ідею, хто може вам дати гарантії тоді, що Путін не буде продовжувати? Ніхто не може дати гарантії",- сказав президент.

Читайте також: Рубіо про територіальні поступки: Україна має вирішувати, це їхня територія

Також глава держави додав, що Донеччина стала "дуже потужною частиною нашої лінії оборони".

"Він (Путін. - ред.) вже там багато втратив військовослужбовців. Понад 100 тисяч військовослужбовців, особливо на основних напрямках... Тож зрозуміло, що протягом чотирьох років він не спромігся окупувати понад 30% однієї області на Донбасі... Якщо він піде далі, то йому потрібні будуть роки, але питання не лише в часі, а й в тому, що він муситиме покласти мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо давати йому подібні подарунки", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Україна не повинна віддавати Донбас Росії, - Мерц