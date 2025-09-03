РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10251 посетитель онлайн
Новости Территориальные уступки
3 813 49

Зеленский о территориальных уступках: Украина не будет делать России подарки

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет дарить свои территории российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для кого-то это просто территория, а для нас это наша жизнь, наша история, наша Конституция. Это дома, это семьи, это много-много аспектов, которые являются очень чувствительными для Украины. Те, кто жили, и те, кто сейчас оставили свои дома из-за бомбежек, из-за оккупации, они хотели бы вернуться. Да, возможно, сейчас это нереалистично, но они вернутся",- сказал глава государства.

Читайте также: Ни РФ, ни Украине "не хватает сил" достичь победы только военным путем, - Зеленский

Зеленский отметил, что нет "какого-то разумного подхода в вопросе обмена территориями", подчеркнув также, что Путину нельзя доверять.

"Если вы не доверяете этому человеку, если этот человек уже частично оккупировал вас, если вы понимаете все аспекты полномасштабной войны, то есть если даже вы выйдете, если кто-то поддерживает эту там безумную идею, кто может вам дать гарантии тогда, что Путин не будет продолжать? Никто не может дать гарантий",- сказал президент.

Читайте также: Рубио о территориальных уступках: Украина должна решать, это их территория

Также глава государства добавил, что Донетчина стала "очень мощной частью нашей линии обороны".

"Он (Путин. - Ред.) уже там много потерял военнослужащих. Более 100 тысяч военнослужащих, особенно на основных направлениях... Поэтому понятно, что в течение четырех лет он не смог оккупировать более 30% одной области на Донбассе... Если он пойдет дальше, то ему нужны будут годы, но вопрос не только во времени, но и в том, что он должен будет положить миллионы солдат. Именно поэтому мы не будем давать ему подобные подарки", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Украина не должна отдавать Донбасс России, - Мерц

Автор: 

Зеленский Владимир (21798) территориальная целостность (274) Донецкая область (10663)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Та "крутішого " "подарунка" Росії, ніж твоє правління, годі й шукать... Розвалив країну, її економіку, розхвиськав бюджет, розбудував радіальні дороги, для наступу окупаційних військ, вглиб країни, залишив армію без зброї, посрався з союзниками - зробив усе для того, щоб країну швидше та легше було завоювать... Наче, нічого не забув - усе перечислив...
показать весь комментарий
03.09.2025 18:00 Ответить
+26
яка там достойна відповідь??? воно просто мімікрує під тренд в суспільстві, як той хамелеон. У 2019, коли вже йшла війна і теж гинули наші люди, воно казало, що зазирне в глаза путіна, чтоби увідєть там мір... воно тоді було дагарівацца пасрєдінє і казало, що, якщо він не завершить війну, то піде... Війна не завершилася, ба більше, завдяки тому, що цей покидьок не готувався до війни, роззброював армію та саботував ракетні програми, ми щу 2022 втратили 20% нашої землі, вже сотні тисяч українців загинуло та біля 8 мільйонів стали біженцями. То де тут "достойна відповідь"? Це чергове зачитування правильних фраз чуваком, який бреше як дише та вміє хіба що торгувати своїм неголеним хлєбалом в тєлєкє.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:01 Ответить
+18
Так ти вже з 24 лютого 2022 року "робиш подарунки" просрав тітериторії і просираєш до цих пір ,
показать весь комментарий
03.09.2025 17:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Достойна відповідь кремлівському упирю.
показать весь комментарий
03.09.2025 17:52 Ответить
яка там достойна відповідь??? воно просто мімікрує під тренд в суспільстві, як той хамелеон. У 2019, коли вже йшла війна і теж гинули наші люди, воно казало, що зазирне в глаза путіна, чтоби увідєть там мір... воно тоді було дагарівацца пасрєдінє і казало, що, якщо він не завершить війну, то піде... Війна не завершилася, ба більше, завдяки тому, що цей покидьок не готувався до війни, роззброював армію та саботував ракетні програми, ми щу 2022 втратили 20% нашої землі, вже сотні тисяч українців загинуло та біля 8 мільйонів стали біженцями. То де тут "достойна відповідь"? Це чергове зачитування правильних фраз чуваком, який бреше як дише та вміє хіба що торгувати своїм неголеним хлєбалом в тєлєкє.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:01 Ответить
Та да, всі " достойні відповіді", написані " потужним" Литвином, для зачитування " Незламним Імітатором". А розуміє Імітатор, чи нерозуміє написане, то не має ніякого значення.
показать весь комментарий
03.09.2025 20:49 Ответить
підлизнула зелохові на 50 грн
показать весь комментарий
03.09.2025 19:25 Ответить
А що було після 2019?

показать весь комментарий
03.09.2025 17:55 Ответить
Потужмен
показать весь комментарий
03.09.2025 20:50 Ответить
Так ти вже з 24 лютого 2022 року "робиш подарунки" просрав тітериторії і просираєш до цих пір ,
показать весь комментарий
03.09.2025 17:55 Ответить
Це тому шо ти не пішов до ТЦК.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:00 Ответить
Так мені вже 55 років і я ще з 18 років - "годєн к нєстроєвой " і взагалі за совітів мобілізаційний вік був з 18 до 50 років ,а в нас взагалі 18-22 річних випустили за кордон ,чи вони вже пенсіонерів зібрались мобілізувати ?
показать весь комментарий
03.09.2025 18:08 Ответить
Ну хоч по клаві тицяєш завзято...
показать весь комментарий
03.09.2025 18:19 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 18:32 Ответить
Ну так в армії багато посад де і ти можеш служити. Не всім же штурмовиками бути.
Але ти стільки аргументів привів проти, що стає зрозуміло - боягуз.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:25 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 18:28 Ответить
Ти це багатіям кажи ,а не мені ,вони люди мотивовані ,в них є що захищати ,а я не збираюсь захищати їхні статки
показать весь комментарий
03.09.2025 18:33 Ответить
А, поняв. Тобі " какая разница"?
показать весь комментарий
03.09.2025 19:01 Ответить
Так ці слова не я казав , а наш вєлікій палкаводєц всєх врємьон і народов янєлох боневтікович бонапарт наполєоновіч ,так що це звернення не за адресою .
показать весь комментарий
03.09.2025 19:38 Ответить
За совітів з 1945-го війни не було. А зараз годні всі кому немає 60+. Так шо йди смєло тАвАріщь в ногу.
показать весь комментарий
03.09.2025 19:37 Ответить
Та іди ,хто тебе тримає ?
показать весь комментарий
03.09.2025 19:48 Ответить
Та ходив ще 2014-му. Мені тоді було скільки тобі зараз.
показать весь комментарий
03.09.2025 20:17 Ответить
От сходив ,а тепер сиди і чекай пенсію.
показать весь комментарий
03.09.2025 21:00 Ответить
дрищ зелений, продав 20 % України , а тепер ще щось хрюкає.
показать весь комментарий
03.09.2025 17:58 Ответить
Та "крутішого " "подарунка" Росії, ніж твоє правління, годі й шукать... Розвалив країну, її економіку, розхвиськав бюджет, розбудував радіальні дороги, для наступу окупаційних військ, вглиб країни, залишив армію без зброї, посрався з союзниками - зробив усе для того, щоб країну швидше та легше було завоювать... Наче, нічого не забув - усе перечислив...
показать весь комментарий
03.09.2025 18:00 Ответить
Прєзідєнт кожного вечора за вас віджимається, а ви... неблагодарниє.
показать весь комментарий
03.09.2025 19:08 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 19:10 Ответить
...........чому, взагалі, ведуться якісь розмови про територіальні поступки окупанту-загарбнику?...
притомні люди, чи, навіть, беБЕЗПОМІЧНЕ-ІМПОТЕННТНЕ оон.. про що взагалі з кацапським окупаном йде розмова?!.. набуй з пляжа цього агресора-імпотента.. нехай сношаються у своїх Є-бєнях, як у них заведено та нехай не займають цивілізовані Держави.. нема чого їм потурати..
показать весь комментарий
03.09.2025 18:03 Ответить
Так мова йде про Слов'янсько- Краматорську агломерацію ,хоча б її втримати ,а про окуповані території і мови немає ,її кацапи вже хрін повернуть .
показать весь комментарий
03.09.2025 19:46 Ответить
Є дві штуки на терезах: всякі лінії суровікіна і хунь'вейбіни всякі. На іншій - вигорання НПЗ або інші фатальні втрати для каРФагену . Поки строки невідомі.
Але одне ясно - з Смарагдовою пліснявою ніякі "до кордонів 91го " у цій формулі не існують..
Отака хірня малята
показать весь комментарий
03.09.2025 20:55 Ответить
Підтримую.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:05 Ответить
краще ще 100тыс кацапов покласти.я уже без видосиков но ночь как дроны кацапов разрывают на куски говна плохо сплю.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:38 Ответить
Шашличний прочитав текст, який йому написав прихильник Януковича Литвин, тому не треба вимагати щось від чергових промов
показать весь комментарий
03.09.2025 18:11 Ответить
щось десь якась *****!!!
ти, зе!поц не україна!
україна, не ти, зе!гніда!

строку до жовтня!!!!!
жовтень, коли всі врожаї убрані.
жовтень, коли всі свадьби відіграні.
жовтень, час насаджувати на палю малоросів!!!!!
показать весь комментарий
03.09.2025 18:13 Ответить
То ти ухилянте збираєшся когось кудись насаджувати ???
Спочатку ПАМПЕРСИ ЗМІНИ БО СМЕРДЯТЬ.
А ТЦК саме по смердячим памперсам вас одразу і вичісляє.
показать весь комментарий
03.09.2025 19:14 Ответить
Ти вже їх зробив. В зараз треба думати як зупинити війну і зализати рани.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:18 Ответить
які там втрати в росії має хвилювати путіна, а не нас. От скільки загинуло українців і скільки ще загине, схоже, нікого не турбує, головне - території.
показать весь комментарий
03.09.2025 18:18 Ответить
Україна не робитиме, а Зеля да
показать весь комментарий
03.09.2025 19:07 Ответить
Это было невероятное выступление. Зеленский фактически объявил что никаких переговоров не будет. Украина будет биться до конца.
показать весь комментарий
03.09.2025 19:10 Ответить
Цікава заява від ЛІДОРА .
То так виявляється, що вже Курщину не міняємо на свої території, що Мацковія зайняла в перший тиждень вторгнення , коли ординці с комфортом проїхались на бронетехніці як поважні туристи по дорогам "великого будівництва" , завчасно побудованим ЗЕвладою по напрямкам майбутнього вторгнення.
показать весь комментарий
03.09.2025 19:17 Ответить
боти падлякові на зелоха висери злетілися, на роботу йдіть уроди
показать весь комментарий
03.09.2025 19:26 Ответить
Клапоть курскої волості тіпа не він подарував взад.
показать весь комментарий
03.09.2025 19:35 Ответить
Первое, дальше не куй писать, Крым просрали , 2014, о чем можно говорить , о каких *** подарках речь Вова ?
показать весь комментарий
03.09.2025 19:41 Ответить
Буба ніби виправдовується перед ×уйлом, що не може догодити більше. А чому б просто на×уй не послати опариша?
показать весь комментарий
03.09.2025 19:54 Ответить
Подарунок ти зробив пуйлу,що прийшов в 2019.А ще залишається загадкою оманські зустрічі.Можливо звідти вуха стирчать
показать весь комментарий
03.09.2025 19:58 Ответить
...тобто, міжн право вже макулатура разом з уставом оон?!
.. зараз прав той, у кого ядерка...
показать весь комментарий
03.09.2025 20:49 Ответить
 
 