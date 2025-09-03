Зеленский о территориальных уступках: Украина не будет делать России подарки
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет дарить свои территории российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ.
"Для кого-то это просто территория, а для нас это наша жизнь, наша история, наша Конституция. Это дома, это семьи, это много-много аспектов, которые являются очень чувствительными для Украины. Те, кто жили, и те, кто сейчас оставили свои дома из-за бомбежек, из-за оккупации, они хотели бы вернуться. Да, возможно, сейчас это нереалистично, но они вернутся",- сказал глава государства.
Зеленский отметил, что нет "какого-то разумного подхода в вопросе обмена территориями", подчеркнув также, что Путину нельзя доверять.
"Если вы не доверяете этому человеку, если этот человек уже частично оккупировал вас, если вы понимаете все аспекты полномасштабной войны, то есть если даже вы выйдете, если кто-то поддерживает эту там безумную идею, кто может вам дать гарантии тогда, что Путин не будет продолжать? Никто не может дать гарантий",- сказал президент.
Также глава государства добавил, что Донетчина стала "очень мощной частью нашей линии обороны".
"Он (Путин. - Ред.) уже там много потерял военнослужащих. Более 100 тысяч военнослужащих, особенно на основных направлениях... Поэтому понятно, что в течение четырех лет он не смог оккупировать более 30% одной области на Донбассе... Если он пойдет дальше, то ему нужны будут годы, но вопрос не только во времени, но и в том, что он должен будет положить миллионы солдат. Именно поэтому мы не будем давать ему подобные подарки", - подчеркнул Зеленский.
