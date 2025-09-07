Вибухи пролунали у Дніпрі на тлі атаки російських дронів
У ніч на неділю, 7 вересня, у Дніпрі лунали вибухи на тлі атаки російських ударних дронів.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - повідомлялося о 00:40.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 6 вересня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
У Києві працювали Сили протиповітряної оборони під час атаки російських безпілотників.
Також повідомлялося, що у Харкові лунали вибухи.
