Вибухи пролунали у Дніпрі на тлі атаки російських дронів

Вибухи

У ніч на неділю, 7 вересня, у Дніпрі лунали вибухи на тлі атаки російських ударних дронів.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - повідомлялося о 00:40.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 6 вересня, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

У Києві працювали Сили протиповітряної оборони під час атаки російських безпілотників.

Також повідомлялося, що у Харкові лунали вибухи.

Читайте також: РФ масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками: збито 15 БпЛА, є влучання по підприємству

вибух (4607) Дніпро (3359) атака (491) Дніпропетровська область (4216) Дніпровський район (157)
