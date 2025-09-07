РУС
Взрывы прогремели в Днепре на фоне атаки российских дронов

В ночь на воскресенье, 7 сентября, в Днепре раздавались взрывы на фоне атаки российских ударных дронов.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"В Днепре слышны звуки взрывов", - сообщалось в 00:40.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 6 сентября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

В Киеве работали Силы противовоздушной обороны во время атаки российских беспилотников.

Также сообщалось, что в Харькове раздавались взрывы.

Читайте также: РФ массированно атаковала Днепропетровщину беспилотниками: сбито 15 БпЛА, есть попадание по предприятию

