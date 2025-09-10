НАБУ про підозру посадовцю Бюро від СБУ: Розпочато службове розслідування

У НАБУ прокоментували інформацію про недостовірне декларування заступником керівника одного з підрозділів детективів Бюро.

Про це йдеться в заяві, інформує Цензор.НЕТ.

"У другій половині 2024 року Управління внутрішнього контролю НАБУ проводило перевірку особистих, ділових і моральних якостей вказаного детектива як кандидата на посаду. Зазначена перевірка проводилася щодо кандидата та членів його сімʼї, не стосувалася третіх осіб та не виявила фактів недостовірного декларування.

Національне бюро розпочинає службове розслідування щодо фактів, викладених у матеріалах Служби безпеки України. У разі підтвердження оприлюдненої інформації Бюро вживатиме передбачених внутрішніми процедурами адміністративних заходів", - йдеться в повідомленні.

Також у НАБУ заявили, що після проведених 21 липня 2025 року обшуків працівниками СБУ та ДБР і вилучення особистої техніки у співробітників НАБУ Управління внутрішнього контролю НАБУ надіслало вказаним органам та Офісу Генерального прокурора офіційні листи з проханням невідкладно поінформувати УВК у разі виявлення фактів протиправних дій з боку працівників НАБУ та включити УВК до складу слідчої групи.

"На даний час вказані органи офіційно не повідомляли УВК НАБУ про виявлені факти щодо згаданого детектива та не включили детективів УВК до складу слідчих груп. СБУ та ДБР проситимуть для вказаного детектива запобіжний захід у вигляді застави та відсторонення від посади. Справу розглядатиме Печерський суд міста Києва", - додали там.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що викрила посадовця НАБУ викрито на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості. У його батьків - російські паспорти.

