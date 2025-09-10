Офіс Президента та СБУ готують нові атаки проти НАБУ для захисту корупціонерів, - ЦПК
Проти Національного антикорупційного бюро готується нова хвиля атак.
Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Журналіст Ткач у своїй статті зазначає, що СБУ за вказівкою Офісу Президента готує нову хвилю дискредитації та тиску на НАБУ, щоб "врятувати своїх".
"Нові відеоролики із "страшними злочинами НАБУ" СБУ, за нашої інформацією, може опублікувати вже сьогодні. А НАБУшнику Руслану Магамедрасулову висунуть нову підозру, щоб і надалі тримати його у СІЗО. Очевидно – жодного відношення до відновлення правосуддя та справедливості ці нові справи не матимуть. Адже їхня суть – залякати детективів НАБУ, які ведуть справи щодо найближчого оточення президента", - зазначили у ЦПК.
У матеріалі ЗМІ зазначається, що над розслідуваннями щодо працівників НАБУ і САП може працювати до 300 осіб, що більше, ніж кількість детективів, які працювали в НАБУ станом на липень 2025 року.
До вручання підозри генералу СБУ Вітюку представники Служби безпеки не раз пропонували НАБУ та САП передати цю справу в інший орган "в обмін на перекваліфікацію статті Магамедрасулову з подальшим його виходом із СІЗО під заставу", пише ЦПК.
"Над поверненням одного підозрюваного в держзраді народного депутата Христенка, який у телефонних розмовах хизувався впливом на НАБУ, могли працювати секретар РНБО Рустем Умєров та найвпливовіший контррозвідник країни Олександр Поклад.
Цікаво, що Офіс генпрокурора вже писав, що епізод із "впливом Христенка на НАБУ" стосується 2020–2021 років. За цей час в НАБУ та САП вже змінилося керівництво", - додали там.
"Тож незрозуміло, чому СБУ та прокуратура вийшли із заявою саме стосовно цього періоду, і який стосунок вона може мати до ситуації в НАБУ і САП, станом на зараз. Так само незрозуміло, чим керувалися в ОП у боротьбі за депутата Христенка: інтересами держави чи своїми приватними.
З усього вище точно зрозуміло – попри липневий скандал із демонтажем НАБУ і САП, який ледь не коштував нашій країні європейського майбутнього, в ОП продовжать найперше думати про порятунок свого оточення", - підсумували у ЦПК.
Як підсумовує Ткач у статті: "Єдине, що, здається, у всій цій історії можна стверджувати, що з усіх можливих сценаріїв розвитку подій єдиним переможцем може вийти Росія, яка не приховує прагнень у знищенні антикорупційних органів, української влади та ліквідації української держави".
Шашличники-шаурмісти , навіть не зрозуміли , що закінчать набагато трагічніше за проФФесора з Даунбаса . Бо він тупо бичара,яка повелась на бабло , в т. ч від ботоксного ,через свою жадібність і тупорилість, а шашличники -шаурмісти під дерегуванням понтовика-піаніста по одній клавіші , вирішили ,що розвели лохів 73 % під понти для манкуртів і на цьому моляв і далі виїдемо .
Не вдасться , бо 73% то від явки загальної в 2 турі 61,42%. Тож за любителя шаурми,шашликів і понтів голоснуло 44, 8 % від загальної кількості виборців .
Справа навіть не в тому ,що менше половини вирішило вкинути у владу те лайно ,яке вкинуло, а треба взяти до уваги, що далеко більше половини тих манкуртів ,які приймали участь в тому , вчому приймали в 2019 році , на сьогоднішній день ніколи і ні при яких обставинах не голоснуть за свого старого ,зеленого "куміра" , бо розвів їх на всі 100% і з весняними посадками ,і з новими ліцами , і з мільярдом дерев ,і з шашликами ,і з "миром" і найголовніше з тим , що впарив їм ,мовляв кожен з них президент, а по факту виявилось ,що вирішив разом з Бенею ,що коєжен лох.