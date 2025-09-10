УКР
Новини Тиск на НАБУ
Офіс Президента та СБУ готують нові атаки проти НАБУ для захисту корупціонерів, - ЦПК

Атака на НАБУ та САП. Що готує Офіс Президента?

Проти Національного антикорупційного бюро готується нова хвиля атак.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст Ткач у своїй статті зазначає, що СБУ за вказівкою Офісу Президента готує нову хвилю дискредитації та тиску на НАБУ, щоб "врятувати своїх".

"Нові відеоролики із "страшними злочинами НАБУ" СБУ, за нашої інформацією, може опублікувати вже сьогодні. А НАБУшнику Руслану Магамедрасулову висунуть нову підозру, щоб і надалі тримати його у СІЗО. Очевидно – жодного відношення до відновлення правосуддя та справедливості ці нові справи не матимуть. Адже їхня суть – залякати детективів НАБУ, які ведуть справи щодо найближчого оточення президента", - зазначили у ЦПК.

Читайте: 5 років тому Зеленський призначив Татарова в ОП, - ЦПК

У матеріалі ЗМІ зазначається, що над розслідуваннями щодо працівників НАБУ і САП може працювати до 300 осіб, що більше, ніж кількість детективів, які працювали в НАБУ станом на липень 2025 року.

До вручання підозри генералу СБУ Вітюку представники Служби безпеки не раз пропонували НАБУ та САП передати цю справу в інший орган "в обмін на перекваліфікацію статті Магамедрасулову з подальшим його виходом із СІЗО під заставу", пише ЦПК.

"Над поверненням одного підозрюваного в держзраді народного депутата Христенка, який у телефонних розмовах хизувався впливом на НАБУ, могли працювати секретар РНБО Рустем Умєров та найвпливовіший контррозвідник країни Олександр Поклад.

Цікаво, що Офіс генпрокурора вже писав, що епізод із "впливом Христенка на НАБУ" стосується 2020–2021 років. За цей час в НАБУ та САП вже змінилося керівництво", - додали там.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Генерал СБУ Дука приховує родичів з російськими паспортами, - ЦПК. ВIДЕО

"Тож незрозуміло, чому СБУ та прокуратура вийшли із заявою саме стосовно цього періоду, і який стосунок вона може мати до ситуації в НАБУ і САП, станом на зараз. Так само незрозуміло, чим керувалися в ОП у боротьбі за депутата Христенка: інтересами держави чи своїми приватними.

З усього вище точно зрозуміло – попри липневий скандал із демонтажем НАБУ і САП, який ледь не коштував нашій країні європейського майбутнього, в ОП продовжать найперше думати про порятунок свого оточення", - підсумували у ЦПК.

Як підсумовує Ткач у статті: "Єдине, що, здається, у всій цій історії можна стверджувати, що з усіх можливих сценаріїв розвитку подій єдиним переможцем може вийти Росія, яка не приховує прагнень у знищенні антикорупційних органів, української влади та ліквідації української держави".

Читайте: Посадовця НАБУ викрито на недостовірному декларуванні та приховуванні нерухомості. У його батьків - російські паспорти, - СБУ. ФОТОрепортаж

НАБУ (5471) СБУ (13336) САП (2480) Центр протидії корупції (293)
+21
Дєрьмак з татаровим працюють. Війна? Геноцид? Та то дрібнички. Різноманітні міндічі-ось що головне для **********. Треш.
показати весь коментар
10.09.2025 12:47 Відповісти
+16
у влади одна війна-з тими хто проти того що вона коїть
показати весь коментар
10.09.2025 12:50 Відповісти
+12
Ви про що? Яка корупція? Зеленський переміг її ще в 19 році.
показати весь коментар
10.09.2025 12:46 Відповісти
Ви про що? Яка корупція? Зеленський переміг її ще в 19 році.
показати весь коментар
10.09.2025 12:46 Відповісти
" в ОП продовжать найперше думати про порятунок свого оточення " - не допоможе , один януковощ уже "думав".

Шашличники-шаурмісти , навіть не зрозуміли , що закінчать набагато трагічніше за проФФесора з Даунбаса . Бо він тупо бичара,яка повелась на бабло , в т. ч від ботоксного ,через свою жадібність і тупорилість, а шашличники -шаурмісти під дерегуванням понтовика-піаніста по одній клавіші , вирішили ,що розвели лохів 73 % під понти для манкуртів і на цьому моляв і далі виїдемо .
Не вдасться , бо 73% то від явки загальної в 2 турі 61,42%. Тож за любителя шаурми,шашликів і понтів голоснуло 44, 8 % від загальної кількості виборців .
Справа навіть не в тому ,що менше половини вирішило вкинути у владу те лайно ,яке вкинуло, а треба взяти до уваги, що далеко більше половини тих манкуртів ,які приймали участь в тому , вчому приймали в 2019 році , на сьогоднішній день ніколи і ні при яких обставинах не голоснуть за свого старого ,зеленого "куміра" , бо розвів їх на всі 100% і з весняними посадками ,і з новими ліцами , і з мільярдом дерев ,і з шашликами ,і з "миром" і найголовніше з тим , що впарив їм ,мовляв кожен з них президент, а по факту виявилось ,що вирішив разом з Бенею ,що коєжен лох.
показати весь коментар
10.09.2025 13:22 Відповісти
Дєрьмак з татаровим працюють. Війна? Геноцид? Та то дрібнички. Різноманітні міндічі-ось що головне для **********. Треш.
показати весь коментар
10.09.2025 12:47 Відповісти
у влади одна війна-з тими хто проти того що вона коїть
показати весь коментар
10.09.2025 12:50 Відповісти
,,Козаки" міряються ,,патріотизмом".
показати весь коментар
10.09.2025 12:51 Відповісти
Може треба ОПУ освятити??
показати весь коментар
10.09.2025 12:54 Відповісти
Вогнеметом.
показати весь коментар
10.09.2025 13:41 Відповісти
Окружение Президента понимает , что их нахождение у власти временно. Пора заметать следы....
показати весь коментар
10.09.2025 12:59 Відповісти
заголовок тягне на кілька статей Кримінального Кодексу України!
показати весь коментар
10.09.2025 12:59 Відповісти
Твій коментар тягне на шматок майського шашлику.
показати весь коментар
10.09.2025 13:39 Відповісти
Тепер зрозуміло навіщо було додатково наймати ще 10 000 сбушників, далі гірше.
показати весь коментар
10.09.2025 13:02 Відповісти
в країні розгул "демократії" - показав сержант ТРО пальчиком і все, не потрібно більше жодного суду - ти "корупціонер"!
показати весь коментар
10.09.2025 13:02 Відповісти
+шматок шашлику для зебіла
показати весь коментар
10.09.2025 13:40 Відповісти
Єврейська ОПГ дорвалася до влади і грабує Україну. Міндеч встав на лижі, слідуючими будуть Єрмак, Шмигаль...
показати весь коментар
10.09.2025 13:07 Відповісти
Без дЄрмака і його шохи Татарова нічого не відбувається в країні.ЗЕбіла це задовольняє бо втягнуте в справу СБУ прикриває його дупу яка обісралася зі зв'язками з Міндичем та Чернишовим.
показати весь коментар
10.09.2025 13:21 Відповісти
Павутина Малюка над НАБУ і САП. Малюк змаліл капитально.
показати весь коментар
10.09.2025 13:32 Відповісти
Взагалі то боротьба з корупцією й розкраданням - це загальнонаціональна ідея, і має бути в голові кожного прокурора. Тільки НАБУ ніяке розкраання не зупинить. Якщо ОПа бореться за корупцію - нехай НАБУ посадить усіх з ОПи. В чому взагалі проблама? Бо в Україні всі дурні?
показати весь коментар
10.09.2025 13:41 Відповісти
Бо тих, хто у НАБУ збирав докази проти ОПи зараз катують у СБУ.
показати весь коментар
10.09.2025 13:43 Відповісти
300 человек получает зарплату, чтобы гробить НАБУ.
показати весь коментар
10.09.2025 14:29 Відповісти
народ в окопах загибается, а жиды бабло не могут поделить
показати весь коментар
10.09.2025 14:35 Відповісти
На жаль СБУ на службі у ОП захищаючи корупціонерів ,перетворилось з героїв зі знищенних ворожих літаків в антигероїв.
показати весь коментар
10.09.2025 14:41 Відповісти
Влада що засіла в опі це збіговисько скупий, брехивих, мародерів вкраїні біда а ця мразота тільки все ускладнює. Їхні мерзені вчинкі говорять самі за себе.
показати весь коментар
10.09.2025 15:20 Відповісти
 
 