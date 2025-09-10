Офис Президента и СБУ готовят новые атаки против НАБУ для защиты коррупционеров, - ЦПК
Против Национального антикоррупционного бюро готовится новая волна атак.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Журналист Ткач в своей статье отмечает, что СБУ по указанию Офиса Президента готовит новую волну дискредитации и давления на НАБУ, чтобы "спасти своих".
"Новые видеоролики со "страшными преступлениями НАБУ" СБУ, по нашей информации, может опубликовать уже сегодня. А НАБУшнику Руслану Магамедрасулову выдвинут новое подозрение, чтобы и в дальнейшем держать его в СИЗО. Очевидно - никакого отношения к восстановлению правосудия и справедливости эти новые дела не будут иметь. Ведь их суть - запугать детективов НАБУ, которые ведут дела в отношении ближайшего окружения президента", - отметили в ЦПК.
В материале СМИ отмечается, что над расследованиями в отношении работников НАБУ и САП может работать до 300 человек, что больше, чем количество детективов, которые работали в НАБУ по состоянию на июль 2025 года.
До вручения подозрения генералу СБУ Витюку представители Службы безопасности не раз предлагали НАБУ и САП передать это дело в другой орган "в обмен на переквалификацию статьи Магамедрасулову с последующим его выходом из СИЗО под залог", пишет ЦПК.
"Над возвращением одного подозреваемого в госизмене народного депутата Христенко, который в телефонных разговорах хвастался влиянием на НАБУ, могли работать секретарь СНБО Рустем Умеров и самый влиятельный контрразведчик страны Александр Поклад.
Интересно, что Офис генпрокурора уже писал, что эпизод с "влиянием Христенко на НАБУ" касается 2020-2021 годов. За это время в НАБУ и САП уже сменилось руководство", - добавили там.
"Поэтому непонятно, почему СБУ и прокуратура вышли с заявлением именно в отношении этого периода, и какое отношение оно может иметь к ситуации в НАБУ и САП, по состоянию на сейчас. Так же непонятно, чем руководствовались в ОП в борьбе за депутата Христенко: интересами государства или своими частными.
Из всего выше точно понятно - несмотря на июльский скандал с демонтажем НАБУ и САП, который едва не стоил нашей стране европейского будущего, в ОП продолжат в первую очередь думать о спасении своего окружения", - подытожили в ЦПК.
Как заключает Ткач в статье: "Единственное, что, кажется, во всей этой истории можно утверждать, что из всех возможных сценариев развития событий единственным победителем может выйти Россия, которая не скрывает стремлений в уничтожении антикоррупционных органов, украинской власти и ликвидации украинского государства".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шашличники-шаурмісти , навіть не зрозуміли , що закінчать набагато трагічніше за проФФесора з Даунбаса . Бо він тупо бичара,яка повелась на бабло , в т. ч від ботоксного ,через свою жадібність і тупорилість, а шашличники -шаурмісти під дерегуванням понтовика-піаніста по одній клавіші , вирішили ,що розвели лохів 73 % під понти для манкуртів і на цьому моляв і далі виїдемо .
Не вдасться , бо 73% то від явки загальної в 2 турі 61,42%. Тож за любителя шаурми,шашликів і понтів голоснуло 44, 8 % від загальної кількості виборців .
Справа навіть не в тому ,що менше половини вирішило вкинути у владу те лайно ,яке вкинуло, а треба взяти до уваги, що далеко більше половини тих манкуртів ,які приймали участь в тому , вчому приймали в 2019 році , на сьогоднішній день ніколи і ні при яких обставинах не голоснуть за свого старого ,зеленого "куміра" , бо розвів їх на всі 100% і з весняними посадками ,і з новими ліцами , і з мільярдом дерев ,і з шашликами ,і з "миром" і найголовніше з тим , що впарив їм ,мовляв кожен з них президент, а по факту виявилось ,що вирішив разом з Бенею ,що коєжен лох.