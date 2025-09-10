РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11518 посетителей онлайн
Новости Давление на НАБУ
2 853 23

Офис Президента и СБУ готовят новые атаки против НАБУ для защиты коррупционеров, - ЦПК

Атака на НАБУ и САП. Что готовит Офис Президента?

Против Национального антикоррупционного бюро готовится новая волна атак.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист Ткач в своей статье отмечает, что СБУ по указанию Офиса Президента готовит новую волну дискредитации и давления на НАБУ, чтобы "спасти своих".

"Новые видеоролики со "страшными преступлениями НАБУ" СБУ, по нашей информации, может опубликовать уже сегодня. А НАБУшнику Руслану Магамедрасулову выдвинут новое подозрение, чтобы и в дальнейшем держать его в СИЗО. Очевидно - никакого отношения к восстановлению правосудия и справедливости эти новые дела не будут иметь. Ведь их суть - запугать детективов НАБУ, которые ведут дела в отношении ближайшего окружения президента", - отметили в ЦПК.

Читайте: 5 лет назад Зеленский назначил Татарова в ОП, - ЦПК

В материале СМИ отмечается, что над расследованиями в отношении работников НАБУ и САП может работать до 300 человек, что больше, чем количество детективов, которые работали в НАБУ по состоянию на июль 2025 года.

До вручения подозрения генералу СБУ Витюку представители Службы безопасности не раз предлагали НАБУ и САП передать это дело в другой орган "в обмен на переквалификацию статьи Магамедрасулову с последующим его выходом из СИЗО под залог", пишет ЦПК.

"Над возвращением одного подозреваемого в госизмене народного депутата Христенко, который в телефонных разговорах хвастался влиянием на НАБУ, могли работать секретарь СНБО Рустем Умеров и самый влиятельный контрразведчик страны Александр Поклад.

Интересно, что Офис генпрокурора уже писал, что эпизод с "влиянием Христенко на НАБУ" касается 2020-2021 годов. За это время в НАБУ и САП уже сменилось руководство", - добавили там.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Генерал СБУ Дука скрывает родственников с российскими паспортами, - ЦПК. ВИДЕО

"Поэтому непонятно, почему СБУ и прокуратура вышли с заявлением именно в отношении этого периода, и какое отношение оно может иметь к ситуации в НАБУ и САП, по состоянию на сейчас. Так же непонятно, чем руководствовались в ОП в борьбе за депутата Христенко: интересами государства или своими частными.

Из всего выше точно понятно - несмотря на июльский скандал с демонтажем НАБУ и САП, который едва не стоил нашей стране европейского будущего, в ОП продолжат в первую очередь думать о спасении своего окружения", - подытожили в ЦПК.

Как заключает Ткач в статье: "Единственное, что, кажется, во всей этой истории можно утверждать, что из всех возможных сценариев развития событий единственным победителем может выйти Россия, которая не скрывает стремлений в уничтожении антикоррупционных органов, украинской власти и ликвидации украинского государства".

Читайте: Чиновник НАБУ уличен в недостоверном декларировании и сокрытии недвижимости. У его родителей - российские паспорта, - СБУ. ФОТОрепортаж

Атака на НАБУ и САП. Что готовит Офис Президента?

Автор: 

НАБУ (4573) СБУ (20393) САП (2305) Центр противодействия коррупции (274)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Дєрьмак з татаровим працюють. Війна? Геноцид? Та то дрібнички. Різноманітні міндічі-ось що головне для **********. Треш.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:47 Ответить
+14
у влади одна війна-з тими хто проти того що вона коїть
показать весь комментарий
10.09.2025 12:50 Ответить
+11
Ви про що? Яка корупція? Зеленський переміг її ще в 19 році.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви про що? Яка корупція? Зеленський переміг її ще в 19 році.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:46 Ответить
" в ОП продовжать найперше думати про порятунок свого оточення " - не допоможе , один януковощ уже "думав".

Шашличники-шаурмісти , навіть не зрозуміли , що закінчать набагато трагічніше за проФФесора з Даунбаса . Бо він тупо бичара,яка повелась на бабло , в т. ч від ботоксного ,через свою жадібність і тупорилість, а шашличники -шаурмісти під дерегуванням понтовика-піаніста по одній клавіші , вирішили ,що розвели лохів 73 % під понти для манкуртів і на цьому моляв і далі виїдемо .
Не вдасться , бо 73% то від явки загальної в 2 турі 61,42%. Тож за любителя шаурми,шашликів і понтів голоснуло 44, 8 % від загальної кількості виборців .
Справа навіть не в тому ,що менше половини вирішило вкинути у владу те лайно ,яке вкинуло, а треба взяти до уваги, що далеко більше половини тих манкуртів ,які приймали участь в тому , вчому приймали в 2019 році , на сьогоднішній день ніколи і ні при яких обставинах не голоснуть за свого старого ,зеленого "куміра" , бо розвів їх на всі 100% і з весняними посадками ,і з новими ліцами , і з мільярдом дерев ,і з шашликами ,і з "миром" і найголовніше з тим , що впарив їм ,мовляв кожен з них президент, а по факту виявилось ,що вирішив разом з Бенею ,що коєжен лох.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:22 Ответить
Дєрьмак з татаровим працюють. Війна? Геноцид? Та то дрібнички. Різноманітні міндічі-ось що головне для **********. Треш.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:47 Ответить
у влади одна війна-з тими хто проти того що вона коїть
показать весь комментарий
10.09.2025 12:50 Ответить
,,Козаки" міряються ,,патріотизмом".
показать весь комментарий
10.09.2025 12:51 Ответить
Може треба ОПУ освятити??
показать весь комментарий
10.09.2025 12:54 Ответить
Вогнеметом.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:41 Ответить
Окружение Президента понимает , что их нахождение у власти временно. Пора заметать следы....
показать весь комментарий
10.09.2025 12:59 Ответить
заголовок тягне на кілька статей Кримінального Кодексу України!
показать весь комментарий
10.09.2025 12:59 Ответить
Твій коментар тягне на шматок майського шашлику.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:39 Ответить
Тепер зрозуміло навіщо було додатково наймати ще 10 000 сбушників, далі гірше.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:02 Ответить
в країні розгул "демократії" - показав сержант ТРО пальчиком і все, не потрібно більше жодного суду - ти "корупціонер"!
показать весь комментарий
10.09.2025 13:02 Ответить
+шматок шашлику для зебіла
показать весь комментарий
10.09.2025 13:40 Ответить
Єврейська ОПГ дорвалася до влади і грабує Україну. Міндеч встав на лижі, слідуючими будуть Єрмак, Шмигаль...
показать весь комментарий
10.09.2025 13:07 Ответить
Без дЄрмака і його шохи Татарова нічого не відбувається в країні.ЗЕбіла це задовольняє бо втягнуте в справу СБУ прикриває його дупу яка обісралася зі зв'язками з Міндичем та Чернишовим.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:21 Ответить
Павутина Малюка над НАБУ і САП. Малюк змаліл капитально.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:32 Ответить
Взагалі то боротьба з корупцією й розкраданням - це загальнонаціональна ідея, і має бути в голові кожного прокурора. Тільки НАБУ ніяке розкраання не зупинить. Якщо ОПа бореться за корупцію - нехай НАБУ посадить усіх з ОПи. В чому взагалі проблама? Бо в Україні всі дурні?
показать весь комментарий
10.09.2025 13:41 Ответить
Бо тих, хто у НАБУ збирав докази проти ОПи зараз катують у СБУ.
показать весь комментарий
10.09.2025 13:43 Ответить
300 человек получает зарплату, чтобы гробить НАБУ.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:29 Ответить
народ в окопах загибается, а жиды бабло не могут поделить
показать весь комментарий
10.09.2025 14:35 Ответить
На жаль СБУ на службі у ОП захищаючи корупціонерів ,перетворилось з героїв зі знищенних ворожих літаків в антигероїв.
показать весь комментарий
10.09.2025 14:41 Ответить
 
 