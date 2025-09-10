НАБУ о подозрении чиновнику Бюро от СБУ: Начато служебное расследование

В НАБУ прокомментировали информацию о недостоверном декларировании заместителем руководителя одного из подразделений детективов Бюро.

"Во второй половине 2024 года Управление внутреннего контроля НАБУ проводило проверку личных, деловых и моральных качеств указанного детектива как кандидата на должность. Указанная проверка проводилась в отношении кандидата и членов его семьи, не касалась третьих лиц и не выявила фактов недостоверного декларирования.

Национальное бюро начинает служебное расследование по фактам, изложенным в материалах Службы безопасности Украины. В случае подтверждения обнародованной информации Бюро примет предусмотренные внутренними процедурами административные меры", - говорится в сообщении.

Также в НАБУ заявили, что после проведенных 21 июля 2025 года обысков работниками СБУ и ГБР и изъятия личной техники у сотрудников НАБУ Управление внутреннего контроля НАБУ направило указанным органам и Офису Генерального прокурора официальные письма с просьбой безотлагательно проинформировать УВК в случае выявления фактов противоправных действий со стороны работников НАБУ и включить УВК в состав следственной группы.

"В настоящее время указанные органы официально не сообщали УВК НАБУ о выявленных фактах в отношении упомянутого детектива и не включили детективов УВК в состав следственных групп. СБУ и ГБР будут просить для указанного детектива меру пресечения в виде залога и отстранения от должности. Дело будет рассматривать Печерский суд города Киева", - добавили там.

