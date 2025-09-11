Конгрес США схвалив оборонні витрати на 2026 рік: $400 млн виділять для України

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонну політику на 892,6 млрд доларів. Він передбачає підвищення військової готовності та збільшення заробітної плати американським військовослужбовцям, водночас запроваджується низка нових обмежень, зокрема заборона гендерно-підтверджуючого лікування для військовослужбовців.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

"Голосування, яке відбулося 231 голосом проти 196, здебільшого за партійною ознакою, відобразило те, як республіканці в Конгресі перетворили щорічний політичний захід Пентагону, колись надзвичайно популярний законопроєкт, на інструмент для впровадження консервативних диктатів соціальної політики", - зазначають автори.

Читайте також: Україна обговорює із США закупівлю зброї на 100 млрд дол., - NBC News

Зазначається, що третій рік поспіль республіканці додають нові обмеження, щоб заблокувати ініціативи щодо різноманітності, рівності та інклюзивності, низки кліматичних обмежень, водночас збільшують потік списаної військової зброї до цивільної вогнепальної програми, що відштовхнуло навіть демократів, які спочатку підтримували його.

Заявлена мета законопроєкту полягала в тому, щоб впорядкувати і модернізувати те, як Пентагон визначає і задовольняє військові потреби, в тому числі за допомогою досліджень, бюджетування, укладання контрактів, виробництва і постачання. Республіканці і демократи в Конгресі розкритикували цей процес, що також розлютило гравців оборонної промисловості.

Читайте також: Google за три роки надав Україні понад $55 мільйонів допомоги

І республіканці, і демократи високо оцінили заходи, передбачені законопроєктом, що покращать здатність Пентагону виконувати оборонні місії і зміцнять армію. Проте частину дебатів поглинули суперечки щодо кількох консервативних обмежень у соціальній політиці, які було внесено республіканцями під час голосування.

Деякі з них було спрямовано проти трансгендерних військовослужбовців та їхніх сімей, що відповідає зусиллям адміністрації Трампа щодо звільнення військовослужбовців-трансгендерів з армії.

Читайте також: Конгрес США готовий запровадити санкції та мита проти РФ, - сенатор Грем

Попри хвилю опору республіканців наданню військової допомоги Україні, законопроєкт передбачає виділення 400 мільйонів доларів на ініціативу Пентагону щодо допомоги Україні в галузі безпеки. Палата представників відхилила пропозицію Марджорі Тейлор Грін про скорочення фінансування для України, причому як республіканці, так і демократи голосували проти.

Законодавці також додали вимогу, щоб Пентагон звітував Конгресу, якщо адміністрація планує скасувати або призупинити військову допомогу Україні, схвалену Конгресом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгрес США підтримує позицію Трампа та готовий ухвалити нищівні санкції проти РФ, - сенатор Грем