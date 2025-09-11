Конгресс США одобрил оборонные расходы на 2026 год: $400 млн выделят для Украины
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оборонной политике на 892,6 млрд долларов. Он предусматривает повышение военной готовности и увеличение заработной платы американским военнослужащим, в то же время вводится ряд новых ограничений, в частности запрет гендерно-подтверждающего лечения для военнослужащих.
Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
"Голосование, которое состоялось 231 голосом против 196, в основном по партийному признаку, отразило то, как республиканцы в Конгрессе превратили ежегодное политическое мероприятие Пентагона, когда-то чрезвычайно популярный законопроект, в инструмент для внедрения консервативных диктатов социальной политики", - отмечают авторы.
Отмечается, что третий год подряд республиканцы добавляют новые ограничения, чтобы заблокировать инициативы по разнообразию, равенству и инклюзивности, ряда климатических ограничений, одновременно увеличивают поток списанного военного оружия в гражданскую огнестрельную программу, что оттолкнуло даже демократов, которые сначала поддерживали его.
Заявленная цель законопроекта состояла в том, чтобы упорядочить и модернизировать то, как Пентагон определяет и удовлетворяет военные потребности, в том числе посредством исследований, бюджетирования, заключения контрактов, производства и поставок. Республиканцы и демократы в Конгрессе раскритиковали этот процесс, что также разозлило игроков оборонной промышленности.
И республиканцы, и демократы высоко оценили меры, предусмотренные законопроектом, которые улучшат способность Пентагона выполнять оборонные миссии и укрепят армию. Однако часть дебатов поглотили споры относительно нескольких консервативных ограничений в социальной политике, которые были внесены республиканцами во время голосования.
Некоторые из них были направлены против трансгендерных военнослужащих и их семей, что соответствует усилиям администрации Трампа по освобождению военнослужащих-трансгендеров из армии.
Несмотря на волну сопротивления республиканцев предоставлению военной помощи Украине, законопроект предусматривает выделение 400 миллионов долларов на инициативу Пентагона по помощи Украине в области безопасности. Палата представителей отклонила предложение Марджори Тейлор Грин о сокращении финансирования для Украины, причем как республиканцы, так и демократы голосовали против.
Законодатели также добавили требование, чтобы Пентагон отчитывался Конгрессу, если администрация планирует отменить или приостановить военную помощь Украине, одобренную Конгрессом.
.
трамп в лісі здох ?
писали що сконав лише лідер молодьожки мага.
.
Байден давав такі гроші лише на полпакета допомоги, а тут аж на цілий рік?! Вау! Ви нас балуєте, містер трумп!
Сарказм, якщо що...